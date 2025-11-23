Anzeige
4,7 Milliarden Produkte im Blick: Kostenloses Tool macht Black Friday-Preistricks bei Amazon zunichte

Es gibt eine Reihe von Lösungen, um Preise bei Amazon zu vergleichen und herauszufinden, wann man eine bestimmte Ware kaufen kann. Doch kaum ein Tool macht das so übersichtlich und umfassend wie Keepa. So profitierst du am Black Friday und beim Weihnachtseinkauf davon.

Von Tobias Weidemann
3 Min.
(Bild: Shutterstock)

Keepa ist ein hervorragendes Tool mit zahlreichen Funktionen, das nicht nur Amazon-Händler:innen und -Verkäufer:innen wichtige Insights darüber liefert, welche Produkte wo zu welchen Preisen gehandelt wurden. Es ist damit vor allem auch eine Lösung, mit der in vielen Fällen Endkund:innen schnell und einfach erkennen können, ob eine Ware am Black Friday oder in der Cyber Week wirklich günstig ist.

Und das Beste dabei: Keepa ist in den Grundfunktionen kostenlos und es bedarf nicht einmal einer Anmeldung. Der Preis-Tracker informiert generell darüber, wenn ein beobachteter Preis weiter fällt und somit besonders attraktiv ist. Bei bestimmten Produkten, die nur eingeschränkt verfügbar sind, können Kund:innen auch prüfen, wo diese mit welchen Lieferkonditionen erhältlich sind.

Das Praktische ist neben dem Tool selbst, dass es die übersichtlichen Monitoring-Daten auch über Browser-Plug-ins für alle gängigen Browser-Typen in den Amazon-Ergebnisseiten gibt – aktuell für Chrome, Firefox, Opera, Edge und Safari. Die Grafikansicht wird dabei direkt oben unterhalb der ersten Artikelinformationen eingeblendet. Keepa kann jedes Amazon-Produkt verfolgen und eine Benachrichtigung senden, sobald dein Wunschpreis erreicht wurde – entweder als Web-Push, per Mail, über Telegram oder RSS-Outputs. Überwachen lassen sich bestimmte Konditionen, also auch etwa nur das Kaufen über Amazon selbst oder Neuware.

Produktvarianten übersichtlicher als bei Amazon

Übersichtlich zeigt Keepa auch an, wenn es mehrere Versionen eines Produkts gibt, also etwa unterschiedliche Größen oder Designvarianten, wie dies etwa bei Sneakers oder bei Koffertrolleys der Fall ist. Das macht die Lösung sogar übersichtlicher als Amazon selbst, ohne dass du dich durch alle Varianten durchklicken musst.

Recht einfach vergleichen kannst du außerdem die Preisentwicklung in den verschiedenen europäischen Amazon-Märkten. So findest du beispielsweise heraus, ob die gewünschten Espressotassen in Italien billiger sind oder ob der Bluetooth-Kopfhörer günstig über Frankreich oder Spanien importiert werden kann. Übrigens kennt Keepa nicht nur die Verlinkungen zu den europäischen Amazon-Varianten, sondern kann dir auch Preise aus Japan, Brasilien oder den USA als Referenz zeigen. Bei den US-Preisen ist allerdings der Vergleich schwierig, da es sich hier um Nettopreise handelt, zu denen gegebenenfalls noch die State-spezifischen Steuern hinzugerechnet werden müssen. Bei den anderen Preisen musst du dabei auch die Währungsumrechnung beachten.

Gerade zum Prime Day oder Black Friday, wenn die Preise besonders stark schwanken oder Kund:innen mit bestimmten Sonderangeboten in einzelnen Märkten rechnen können, lassen sich so deutlich schneller alle Amazon-Länder „abklappern“, als wenn du das von Hand recherchieren würdest.

Etwas mehr Übersichtlichkeit bringt hier auch der Klick auf Statistik. Du siehst in dem Fall alle relevanten Zahlen in einer Tabelle zusammengefasst. Keepa trackt die Preise für eine Vielzahl an Produkten (rund 4,7 Milliarden Produkte sind es derzeit nach Angaben des Unternehmens, davon fast eine halbe Milliarde in Deutschland) – allerdings gibt es tatsächlich auch noch im Long Tail Produkte, für die du die Überwachung erst aktivieren musst. Das ist allerdings unserer Erfahrung nach in sehr wenigen Fällen nötig.

Mit Keepa lassen sich Amazon-Preise übersichtlich vergleichen. (Screenshot: t3n)

Keepa-Einstellungen erkunden erfordert etwas Zeit

Etwas Zeit solltest du in die Einstellungen investieren und dir eventuell überlegen, auch ein entsprechendes Konto dafür anzulegen, um bestimmte Einstellungen oder Details besser überwachsen zu können. So kannst du übersichtlicher sehen, wie die Preise sich entwickelt haben, wenn du beispielsweise nur die Werte der Buy Box auswerten lässt oder gleich auf die Gebraucht-Werte oder Warehouse-Deals verzichtest. Auch bei dem zu betrachtenden Zeitraum kannst du dir das Leben einfacher machen, nachdem du dir einen groben Überblick verschafft hast.

Praktisch auch: Wenn du ein Produkt aus dem Ausland bestellen willst, klickst du einfach auf den jeweiligen Wert oder die Fahne dazu und wirst weitergeleitet. Keepa verdient sein Geld vor allem über die Referrer-Links – ein gutes Geschäft für die Betreiber:innen und Convenience für dich als Nutzer:in. Einen Teil der Daten bekommst du allerdings tatsächlich erst gegen Anmeldung über einen der gängigen Single-Sign-on-Dienste wie Amazon oder Google.

Alles in allem ist Keepa eine echte Erleichterung gerade für intensivere Nutzer:innen der Plattform. Viele geldwerte Vorteile wie den Sales-Rank kannst du dir als Händler:in erspielen (19 Euro monatliche Gebühr für das Abo), aber die meisten kostenfreien Key-Features bekommst du auch als Käufer:in gratis. Natürlich gewinnt Keepa selbst dadurch auch an Business-Intelligence, aber prinzipiell ist das ein Win-win-Deal für alle Beteiligten.

