Every day is Black Friday: Wenn der Shopping-Wahnsinn zur IT-Feuerprobe wird

Black Friday ist zweifellos einer der umsatzstärksten Tage für Retail und E-Commerce. Doch für IT-Teams und E-Commerce-Verantwortliche ist er längst nicht die einzige Belastungsprobe. Ohne eine stabile digitale Infrastruktur bleibt auch bei saisonalen Sales, spontanen Rabattaktionen oder während des ganz normalen Geschäfts der große Umsatzschub aus – und das nicht selten wegen scheinbar banaler Dinge wie E-Mails.

Insbesondere während der Peak Season werden nämlich etliche E-Mails versendet. Werbung, Kauferinnerungen, Bestellbestätigungen, Versandinfos oder Zahlungslink – alles muss schnell raus, die Kundschaft wartet ungern. Allein in Deutschland spülen die beiden Tage fast sechs Milliarden Euro Umsatz in die Kassen.

Für die Unternehmen im E-Commerce steht also viel auf dem Spiel. Wenn zum Beispiel eine Bestellbestätigung nicht ankommt, kann das direkte Auswirkungen auf die Customer Experience haben: Kund:innen brechen den Kauf ab, wechseln zur Konkurrenz oder bombardieren den Support mit Nachfragen. Wer da nicht schnell, transparent und zuverlässig kommuniziert, verliert. Ein verlässlicher Informationsaustausch mit Kund:innen hingegen bietet einen klaren Wettbewerbsvorteil. IT-Verantwortliche müssen sicherstellen, dass die E-Mail-Infrastruktur auch unter Volllast stabil läuft.

Wie Retarus Transactional Email Retailern den Rücken freihält

Genau hier kommt Retarus mit der Lösung „Transactional Email“ (TEM) ins Spiel. TEM wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die hohe Versandvolumina bewältigen müssen wie sie insbesondere im E-Commerce an umsatzstarken Tagen wie dem Black Friday auftreten. Anders als klassische Mailserver setzt Retarus auf eine dedizierte Infrastruktur, die Skalierbarkeit, sehr hohe Zustellraten und Compliance garantiert.

Mit TEM behalten IT- und Retail-Verantwortliche die volle Kontrolle über den Mailversand: Zentrale Steuerung, Echtzeit-Monitoring und intelligentes Bounce-Management sorgen dafür, dass transaktionale E-Mails auch in Spitzenzeiten zuverlässig im Posteingang landen und nicht im Spamfilter verschwinden. Zusätzlich sortieren Suppression-Listen fehladressierte oder dauerhaft unzustellbare Empfänger konsequent aus. Separate IP-Pools, klar definierte Absender und die Trennung von Marketing- und Transaktionsmails minimieren Risiken, schützen die Domain-Reputation und sorgen für maximale Performance.

Besonders praktisch: TEM lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren – egal ob mit modernen Cloud-Services oder alten Legacy-Systemen gearbeitet wird. Und weil Datenschutz bei Retarus großgeschrieben wird, läuft alles über europäische Rechenzentren ohne Hyperscaler-Anbindung. So bleiben Unternehmen selbst dann flexibel und handlungsfähig, wenn an Tagen wie dem Black Friday das Transaktionsvolumen sprunghaft ansteigt.

Mehr erfahren