Digitale Souveränität am Black Friday: Mit diesen NAS-Servern baust du deine eigene Cloud
Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.
Die Sicherung der eigenen Fotomediathek vom Smartphone ist relativ einfach. Man legt einen digitalen Schalter um, schon wandern die Schnappschüsse bei bestehender WLAN-Verbindung in die Clouds von Apple oder Google, werden je nach Anbieter durchsortiert und sind in normaler Sprache durchsuchbar. Doch nicht nur bringt das monatliche Kosten mit sich (bei Apple gibt es etwa nur fünf Gigabyte Speicher gratis), man lässt seine privaten Fotos, vielleicht auch Videos und Dokumente in der Hand einiger weniger US-amerikanischer Unternehmen.
Wer darauf künftig verzichten möchte (Stichwort: Digitale Souveränität), kann sich zu Hause einen eigenen Server aufsetzen. Ein ausgedienter PC oder ein altes Notebook mit der richtigen Software sind eine gute Ausgangsbasis. Hat man aber keine Lust, sich erst in den Aufbau eines Servers einzulesen, kann man auch bei Online-Händlern zuschlagen, die vorgefertigte Systeme verkaufen. Was ihr dann zusätzlich noch braucht, sind passende Speichermedien, denn die sind in der Regel nicht enthalten.
NAS-Festplatte oder NAS-Server?
Das unterscheidet einen solchen sogenannten NAS-Server von einer simpler gestrickten NAS-Festplatte. Während Letztere zwar meist schon ab Werk mit vielen Terabyte Speicher ausgestattet ist, ist die technische Ausstattung oft schwach. NAS-Server sind dagegen wie PCs mit Intel-Prozessoren ausgestattet und können üblicherweise auf acht Gigabyte Arbeitsspeicher zugreifen und dank Erweiterungsslots aufgerüstet werden. Durch die bessere Ausstattung können sie mehrere gleichzeitige Anfragen besser handeln als virtuelle Maschine oder als Mediaserver für Videodateien fungieren. Im Prinzip könnt ihr euch also auch einen eigenen, privaten Streamingdienst aufbauen. Der Fernzugriff ist meist über passende Apps geregelt.
Der Nachteil gegenüber einer einfachen NAS-Festplatte: Die Grundausstattung ist oft recht teuer. 300 Euro kann so ein Gerät schon kosten – mindestens. Und Festplatten sind, wie erwähnt, noch gar nicht enthalten. Die gute Nachricht: Zum Black Friday finden sich etwa auf Amazon passende Geräte zu günstigen Preisen.
NAS-Server von UGreen
Entsprechende Angebote gibt es etwa von UGreen. Deren Geräte der NASync-DXP-Serie mit zwei, vier, sechs oder acht Steckplätzen für Festplatten starten zum Black Friday bei Amazon etwa bei rund 270 Euro. Ein Vergleich auf den etablierten Plattformen zeigt, dass der US-Versandhändler mit den Angeboten jeweils nicht allein dasteht, aber oft mit den günstigsten Preis bietet. Wer lieber anderswo einkauft, findet die Geräte oft für denselben Betrag bei anderen Anbietern wie Notebooksbilliger.de. Allerdings handelt es sich selten um den historisch besten Preis. In der Vergangenheit gab es die Geräte teilweise auch schon für weniger Geld.
Beim Einkauf gilt eine eiserne Regel: Für mehr Geld gibt es auch mehr Ausstattung. So steckt im günstigsten Angebot nur ein Intel-N100-Prozessor und der Arbeitsspeicher lässt sich nur auf maximal 16 Gigabyte aufrüsten. Steckplätze für PCI-Express-Erweiterungen oder eine SD-Karte fehlen. Zum Vergleich: Die teuerste Variante mit acht Steckplätzen bietet all dies, im Inneren taktet aber ein „Intel Core i5“-Chip.
NAS-Server von Terramaster
In eine ähnliche Kerbe schlagen die Angebote von Terramaster auf Amazon. Die Geräte sind ebenfalls mit Intel-Prozessoren, aber nicht mit Festplatten ausgestattet. Diese müsst ihr separat hinzukaufen. Auch hier bestimmt natürlich der Preis, was ihr im Gehäuse vorfindet. Mehr als vier Slots für Speicher sind hier aber nicht möglich. Dafür stimmt der Preis. Laut Vergleichsplattformen sind die Geräte günstig wie lange nicht.
Software für Foto-Fans
Wenn ihr ein NAS-System für die Verwaltung von Fotos nutzen wollt, lohnt sich ein Blick auf die Software Immich. Die bietet zum Teil recht ähnliche Features wie Google Fotos. Die setzt zwar die Docker-Engine voraus, diese ist aber mit allen hier genannten Geräten kompatibel. Außerdem benötigt sie mindestens vier Gigabyte Arbeitsspeicher und eine CPU mit zwei Kernen. Auch das ist bei den meisten Geräten hier gegeben. Alles Weitere zu Immich lest ihr in diesem Artikel.