News
Nintendo Switch 2 am Black Friday: So viel könnt ihr bei der Konsole sparen

Nintendos Hardware gilt als besonders preisstabil. Echte Rabatte sind selten. Gilt es auch für Aktionszeiträume rund um den Black Friday?

Von Marco Engelien
3 Min.
Sparen bei der Switch 2? Das ist selten möglich. (Foto: t3n)

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Die Nintendo Switch 2 ist erst seit Juni 2025 erhältlich und doch schon riesiges Geschäft für das Unternehmen. Bis Ende September hatte Nintendo bereits über zehn Millionen Konsolen verkauft. Für das Ende des Geschäftsjahres im März 2026 hat Nintendo die Prognose sogar angehoben. Ursprünglich wollte man bis dahin 15 Millionen Einheiten verkaufen, jetzt sollen es 19 Millionen werden.

Das lässt die Frage aufkommen, wie es um Rabatte steht. Denn warum sollte Nintendo die Preise für die Konsole oder Bundles senken, wenn die Nachfrage viel größer ist, als anfangs erwartet? Ohnehin sind Deals beim Hersteller eine Seltenheit. So veranstaltet Nintendo im Online-Shop zwar selbst einen Black-Friday-Sale, reduziert sind aber vor allem ältere oder kleinere Titel. Aktuelle Highlights wie Mario Kart World oder Donkey Kong Bananza sind nicht Teil der Aktion. Und auch die Konsolen bewirbt Nintendo mit Rabatt, ohne sie zu reduzieren.

Nintendo Switch 2 im Nintendo-Store

Zwar gibt der Hersteller an, dass Kund:innen beim Kauf der Switch 2 rund 20 Euro sparen können. Das bezieht sich jedoch nur auf die enthaltene Jahresmitgliedschaft für den Dienst Switch Online. Die gibt es regulär in zwei Ausführungen. Das Basispaket für eben jene 20 Euro erlaubt es euch, Online-Partien zu bestreiten und auf Gameboy-, NES- und Super-Nintendo-Spiele zuzugreifen. Die erweiterte Version für rund 40 Euro bietet Switch-2-Käufer:innen zudem noch Zugriff auf Game-Cube-Spiele und das Upgrade-Paket für die Zelda-Titel Breath of the Wild und Tears of the Kingdom – vorausgesetzt, ihr nennt die Versionen für die erste Switch bereits euer eigen.

Ein Rätsel bleibt, warum Nintendo angibt, dass man bei der Switch 2 im Bundle mit Mario Kart World und Nintendo Switch Online 60 Euro spart. Schließlich kostete die Kombination aus Spiel und Konsole schon seit dem Start rund 510 Euro und das teuerste Einzel-Abo ist, wie erwähnt, separat für 40 Euro zu haben. Es scheint sich hier aber ohnehin um die günstigere Variante zu handeln.

Nintendo Switch 2 bei anderen Händlern

Könnt ihr auf das Online-Abo verzichten, lohnt sich ein Blick zu den etablierten Händlern. Bei Amazon bekommt ihr die Konsole derzeit für 459 statt 470 Euro. Das sind immerhin elf Euro weniger als die Switch 2 ursprünglich kostete. Otto geht hier fast mit, ist aber 99 Cent teurer. In der Vergangenheit war die Konsole schon für weniger zu haben. Laut Idealo lag der Durchschnittspreis für die Switch 2 in den vergangenen drei Monaten bei 449 Euro. Der ist derzeit zumindest bei den großen Anbietern nicht zu bekommen.

Im Bundle mit Mario Kart World ist die Konsole rund um den Black Friday bei Amazon und gängigen Onlinehändlern wie Mediamarkt und Saturn für 489 Euro erhältlich. Hier spart ihr also gleich 20 Euro oder rund vier Prozent. Auch hier war die Konsole in der Vergangenheit schon etwas günstiger. Der Durchschnittspreis in den vergangenen 93 Tagen lag laut Idealo bei 485 Euro. Wobei es sowohl beim Bundle als auch beim Einzelgerät je einen Tag gab, an dem die Switch 2 kurze Zeit über 100 Euro günstiger war. Dieser Dip dürfte die Statistik verfälschen.

Einer Preisanalyse vom Portal Guenstiger.de zufolge waren Gaming-Artikel rund um den Black Friday 2024 noch um fünf Prozent reduziert. Das wären im Fall des Bundles rund 25 Euro gewesen. Nintendo liegt preislich also leicht über dem Durchschnitt.

Auf Vergleichsportalen wie Geizhalz, Idealo oder Guenstiger.de gibt es vereinzelt auch Shops, die die Preise der großen Händler noch etwas unterbieten. Hier lohnt sich vorab immer ein Check der Bewertungen bei den Portalen selbst oder bei Anbietern wie Trustpilot. Auch der Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale kann euch im Zweifel helfen, Ärger zu vermeiden.

