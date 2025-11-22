Black Friday oder Cyber Monday: An diesem Tag sparst du wirklich mehr Geld

Jedes Jahr folgen im November zwei große Deal-Tage aufeinander: der Black Friday und der Cyber Monday. In diesem Jahr fällt der Black Friday auf den 28. November, während der Cyber Monday am darauffolgenden Montag, dem 1. Dezember, stattfindet. Beide Tage haben eine Vielzahl von Deals im Gepäck. Aber an welchem Tag sind die Angebote besser und die Produkte am günstigsten?

Black Friday vs. Cyber Monday: So sichert ihr euch die besten Schnäppchen

Diese Frage hat sich auch Honey schon 2024 gestellt. Das Unternehmen, das mittlerweile von Paypal gekauft wurde, bietet eine Browser-Erweiterung, die euch Rabattaktionen zeigt. Zwar sorgte diese Honey-Erweiterung schon für einen Skandal, doch zeigt die Analyse (via Business Insider) trotzdem, dass der Black Friday nicht unbedingt der bessere Tag zum Sparen ist. Demnach haben Kund:innen in der Vergangenheit zum Black Friday rund 18,5 Prozent gespart. Der Cyber Monday hielt hingegen Ersparnisse von durchschnittlich 21 Prozent bereit.

Die Durchschnittswerte sagen aber noch lange nichts darüber aus, welche Produkte an welchem der beiden Tage besonders günstig sind. Diese Frage hat Adobe in einer Analyse beantwortet. Demnach eignet sich der Black Friday für alle Schnäppchenjäger:innen, die einen neuen Fernseher suchen. Mit Blick auf die gesamte Black Week sind TVs am Black Friday am günstigsten.

Wer hingegen andere Elektrogeräte und Kleidung sucht, sollte womöglich bis zum Cyber Monday warten, um ein gutes Angebot zu bekommen. Die Ausnahme vom Black Friday und Cyber Monday bilden Computer. Denn diese waren in der Vergangenheit am Samstag zwischen den Rabatttagen am günstigsten zu haben. Wie ihr seht, lohnt es sich also auch, vor und zwischen Black Friday und Cyber Monday die Augen offenzuhalten. Wo zum Black Friday 2025 die echten Rabatte auf euch warten, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

Wer weder am Black Friday noch am Cyber Monday fündig wird, muss sich aber nicht ärgern. Aus Adobes Analyse geht hervor, dass die Rabatte der beiden Aktionstage oft auch noch den gesamten Dezember hindurch andauern. Hier können Schnäppchenjäger:innen im Schnitt noch einmal Rabatte bis zu 15 Prozent wahrnehmen.

