Black Friday: Diese Samsung-Deals bei Mediamarkt, Saturn und Amazon solltet ihr im Auge behalten

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Die Black-Friday-Woche ist da und verspricht schon vor dem eigentlichen Schnäppchentag zahlreiche Angebote. Auch in diesem Jahr dürften viele interessierte Käufer:innen Ausschau nach Samsung-Produkten zu rabattierten Preisen halten. Damit ihr in der Fülle der Deals einen Überblick behalten könnt, haben wir euch die besten Samsung-Deals hier zusammengefasst.

Anzeige Anzeige

Über die Navigation gelangt ihr wie immer zu den Angeboten, die euch wirklich interessieren. In diesem Jahr könnt ihr günstigere Samsung-Smartphones sowie Smartwatches, Speicher und eine Soundbar abstauben. Sollten sich im Laufe der Black Week noch weitere Angebote ergeben, von denen ihr wissen müsst, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Anzeige Anzeige

Samsung-Smartphone zum Black Friday

Wer ein neues Smartphone benötigt, kann am Black Friday bei Samsung-Geräten etwas sparen. Den Anfang macht hier das Samsung Galaxy S24 in der Farbe Amber Yellow* oder in der Farbe Cobalt Violet* mit jeweils 128 Gigabyte. Beide Geräte bekommt ihr aktuell bei Mediamarkt, Saturn und Amazon für 599 Euro. Diese besonderen Farben sind bei anderen Onlineshops auch zum Black Friday deutlich teurer. So zahlt ihr bei der Konkurrenz mindestens 629 Euro für das violette S24 und 625 für das gelbe Galaxy-Modell. Ausgenommen sind ein Ebay-Shop und zweiter Anbieter. Beide bieten das Gerät zum gleichen Preis an, geben jedoch ein späteres Lieferdatum an. Die anderen Farbvarianten gibt es wenige Euro günstiger. Wie sich das Samsung Galaxy S24 im Vergleich zu den anderen Modellen unterscheidet, erfahrt ihr im Hands-on.

Anzeige Anzeige

Smartwatch von Samsung günstiger sichern

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Passend zum Samsung-Smartphone könnt ihr euch auch eine Smartwatch zulegen und dabei sparen. Amazon hat die Samsung Galaxy Watch6 Classic* für 214,90 Euro im Angebot. Dabei handelt es sich um die Version mit 47-mm-Größe und Bluetooth. Damit liegt der Onlineriese zwar nur wenige Euro unter dem Preis anderer Händler:innen, aber setzt einen neuen Tiefpreis für die Smartwatch. Bis auf wenige kurzzeitige Ausreißer war die Uhr in den vergangenen zwölf Monaten nicht günstiger zu haben. (Einige Händler bieten zwar einen günstigeren Preis an, berechen aber noch zusätzliche Versandkosten.) Unsere Eindrücke zur Samsung Galaxy Watch6 Classic lest ihr im Hands-on.

Anzeige Anzeige

Soundbar mit Dolby Atmos: Starker Samsung-Deal zum Black Friday

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wenn ihr euer Heimkino aufbessern wollt, könnte sich der Black Friday besonders für euch lohnen. Bei Amazon bekommt ihr die Samsung HW-S66GD/ZG mit 3.1 Kanälen * für 299 Euro. Damit liegt der Onlineshop knapp 100 Euro unter dem Preis anderer Anbieter:innen und senkt auch den Durchschnitt der letzten 30 Tage um etwa 100 Euro. Die Soundbar könnt ihr per HDMI mit eurem Fernseher verbinden, aber auch per Bluetooth als Lautsprecher für Smartphone und Tablets nutzen.

Großes Sparpotenzial: Samsung-Speicher mit starken Rabatten

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie schon bei anderen Rabattaktionen zuvor gibt es das größte Sparpotenzial bei Samsungs Speicheroptionen. Den Anfang macht die Samsung 870 QVO mit 2 Terabyte Speicher*. Die interne SSD ist aktuell für 119 Euro bei Mediamarkt und Saturn zu haben. Bei einem Ebay-Angebot liegt der Preis zwar bei 118 Euro, hinzu kommt allerdings noch der Versand. Dahinter folgt Amazon als nächst günstigster Anbieter, allerdings mit 130 Euro.

Daneben gibt es die interne M2-SSD Samsung 990 Evo Plus* mit ebenfalls zwei Terabyte Speicher für 128,99 Euro. Hier hat Amazon wieder die Nase vorn und die Speicherlösung rund zehn Euro günstiger im Angebot. Noch mehr spart ihr bei der tragbaren SSD Samsung Portable T7 mit einem Terabyte*. Die blaue Festplatte kostet zum Black Friday 80,99 Euro bei Amazon – und damit rund 16 Euro weniger als bei der Konkurrenz.

Das sind die erfolgreichsten Handys aller Zeiten

20 Bilder ansehen Die erfolgreichsten Handys Quelle: (Foto: Apple)