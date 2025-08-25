Solar-Durchbruch: „Schwarzes Metall“ liefert 15-mal mehr Strom aus Wärme

Diese neue Technologie soll die Nutzung von Sonnenenergie verbessern. (Foto: Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock)

Ein Team von Forschern der University of Rochester im US-Bundesstaat New York hat die Leistung von solar-thermoelektrischen Generatoren (STEG) um den Faktor 15 gesteigert. Diese Generatoren wandeln Wärme direkt in elektrische Energie um, litten bisher aber unter einem extrem niedrigen Wirkungsgrad.

Die Ergebnisse wurden im renommierten Fachjournal Light: Science & Applications veröffentlicht. Der entscheidende Fortschritt liegt dabei nicht in einem neuen Halbleitermaterial, sondern in einer cleveren Optimierung der Wärmeaufnahme und -abgabe des gesamten Systems.

Der Trick: Heißer absorbieren, kälter abstrahlen

Das Grundproblem thermoelektrischer Generatoren ist es, eine möglichst große Temperaturdifferenz zwischen der heißen und der kalten Seite aufrechtzuerhalten. Genau hier setzten die Forscher an und optimierten beide Seiten mit Femtosekundenlasern.

Auf der heißen Seite bearbeiteten sie ein dünnes Wolframblech. Durch die ultrakurzen Laserpulse entstand eine Nanostruktur, die das Metall pechschwarz färbt und ihm besondere Eigenschaften verleiht. Diese Oberfläche absorbiert über 90 Prozent des Sonnenlichts, strahlt die gewonnene Wärme im Infrarotbereich aber kaum wieder ab.

Zusätzlich spannten die Wissenschaftler eine durchsichtige Kunststofffolie über die Oberfläche. Diese simple Maßnahme erzeugt eine isolierende Luftschicht, ähnlich einem Mini-Gewächshaus, und reduziert den Wärmeverlust durch Konvektion erheblich.

Für die kalte Seite wurde ein Aluminiumblech ebenfalls per Laser mit einer Mikrostruktur versehen. Dieser Kühlkörper kann Wärme doppelt so effektiv abführen wie ein unbehandeltes Blech, da die vergrößerte Oberfläche die Wärmeabgabe an die Luft (Konvektion) und die Wärmeabstrahlung (Radiation) zugleich verbessert.

Kein Ersatz für Dachanlagen, aber eine Lösung für die Nische

Die erzielte Leistungssteigerung ist beeindruckend, dennoch wird diese Technologie die klassische Fotovoltaik auf absehbare Zeit nicht ersetzen. Der absolute Wirkungsgrad der optimierten STEGs liegt weiterhin deutlich unter dem von handelsüblichen Solarzellen.

Ihre Stärken liegen jedoch woanders. STEGs sind kompakt, leicht, enthalten keine beweglichen Teile und sind somit extrem wartungsarm. Die Leistungssteigerung macht sie nun zu einer höchst interessanten Option für Anwendungsfälle, in denen genau diese Eigenschaften entscheidend sind.

Denkbar ist der Einsatz in autarken Sensoren für das Internet der Dinge (IoT), etwa in der Landwirtschaft oder zur Überwachung von Infrastruktur. Auch für Wearables wie Fitness-Tracker oder medizinische Sensoren, die kontinuierlich mit kleinen Mengen Strom versorgt werden müssen, eröffnet die Technik neue Möglichkeiten des Energy Harvesting.

Skalierbarkeit bleibt die Herausforderung

Die entscheidende Hürde für eine breite Anwendung dürfte in der Herstellung liegen. Die Bearbeitung von Oberflächen mit Femtosekundenlasern ist ein präzises, aber auch potenziell langsames und kostenintensives Verfahren. Die Skalierung auf große Produktionsvolumen zu einem wettbewerbsfähigen Preis wird die größte Herausforderung sein.

Dennoch zeigt die Studie einen völlig neuen Weg zur Effizienzsteigerung auf. „Jahrzehntelang hat sich die Forschungsgemeinschaft darauf konzentriert, die in STEGs verwendeten Halbleitermaterialien zu verbessern, und dabei bescheidene Effizienzgewinne erzielt”, erklärt Professor Chunlei Guo laut einer Mitteilung der University of Rochester. „In dieser Studie fassen wir die Halbleitermaterialien gar nicht an.”

Dieser Fokus auf die Peripherie des Systems – die Schnittstellen zur Umwelt – hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen und könnte einem alten Technologieprinzip zu einer neuen, relevanten Zukunft verhelfen.

