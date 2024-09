Black Myth: Wukong: Chinesische Firmen geben ihren Mitarbeitern frei, um das Game zu spielen

Auf der ganzen Welt haben sich viele Gamer:innen auf den Release von Black Myth: Wukong gefreut. Dieser Hype hat sich nach dem Release in der Zahl der aktiven Spieler:innen auf Steam niedergeschlagen. Kurz nach der Veröffentlichung des Action-RPGs 2,4 Millionen Spieler:innen gleichzeitig Ingame; ein Wert, der Steam einen neuen Rekord bei gleichzeitigen Spieler:innen bescherte. In China hatten aber einige Spieler:innen durch Black Myth: Wukong noch mehr Freude.

Freizeit für Mitarbeitende wegen Black Myth: Wukong

Denn offenbar haben einige chinesische Unternehmen schon vor dem Release vom enormen Hype um Black Myth: Wukong gehört – und entsprechende Maßnahmen ergriffen. So berichtet The Straits Times, dass das Unternehmen Sichuan Muziyang Technology allen Mitarbeiter:innen am Release-Tag freigegeben hat, um Black Myth: Wukong zu zocken. Laut dem Unternehmen will man damit die chinesische Gaming-Industrie unterstützen.

Zudem sollen sich Mitarbeitende dadurch über das Spiel austauschen können, was den Zusammenhalt im Team fördern soll. Einen ähnlichen Schritt geht der chinesische Indie-Publisher Gamera Games. Alle Mitarbeiter:innen haben eine Kopie von Black Myth: Wukong geschenkt bekommen. Beim Unternehmen Game Teahouse haben die Mitarbeiter:innen hingegen einen halben Tag freibekommen und dürfen den Kauf als Auslage bei ihrem Unternehmen einreichen.

Die ungewöhnliche Aktion der chinesischen Unternehmen hat aber nicht nur den Effekt, dass sich die Mitarbeitenden über die freie Zeit und das kostenlose Spiel freuen. Damit dürften die Unternehmen auch verhindern, dass sich Mitarbeiter:innen um den Release vermehrt Urlaub nehmen oder sich krankmelden. Auch Entwicklerstudios wissen, dass sie mit ihren Releases für Ausfälle sorgen können. Larian Studios, die Macher:innen von Baldur’s Gate 3, gaben ihren Spieler:innen sogar eine – nicht allzu ernst gemeinte – Vorlage zum Einreichen von Sonderurlaub.

