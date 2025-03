Blackrock startet Bitcoin-ETP in Europa

In Bitcoin investieren, ohne direkt Bitcoin zu kaufen – das ist das Versprechen des iShares Bitcoin ETP (Exchange Traded Product), den Blackrock am Dienstag vorgestellt hat.

Coinbase übernimmt die Verwahrung der hinterlegten Bitcoins. Diese werden täglich aus der Handelswallet in eine Offline-Wallet übertragen. Der ETP wird an der Xetra, Euronext Amsterdam und Euronext Paris gehandelt. Er richtet sich sowohl an institutionelle als auch an informierte Privateanleger und wird von einer Zweckgesellschaft mit Sitz in der Schweiz ausgegeben.

In den USA gehörte Blackrock zu den ersten Anbietern, die einen börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund – ETF) auf Bitcoin einführten. Die Börsenaufsicht hatte diese Produkte nach langem Zögern im Januar 2024 zugelassen. Seitdem flossen 99 Milliarden Dollar in Bitcoin-ETFs, davon allein 50 Milliarden in Blackrock-Produkte.

In Europa bleiben Bitcoin-ETFs aus regulatorischen Gründen verboten. Stattdessen gibt es hier seit einigen Jahren ETPs, die an Kryptowährungen gekoppelt sind. Diese Schuldverschreibungen sind in der Regel 1:1 mit echten Bitcoins hinterlegt, die eine unabhängige Verwahrstelle sicher aufbewahrt.

Nachfrage ist noch gering

Die Nachfrage nach Krypto-ETPs ist in Europa allerdings bislang gering. Laut Bloomberg liegt das Marktvolumen aktuell bei 13,6 Milliarden US-Dollar. Insgesamt bieten 17 Anbieter 130 Krypto-ETPs an, darunter auch Produkte, die weniger bekannte Kryptowährungen abdecken. Die bestehenden Bitcoin-ETPs stammen meist von auf Kryptowährungen spezialisierten Unternehmen wie CoinShares (CoinShares Physical Bitcoin ETP), Bitwise (Bitwise Core Bitcoin ETP) oder 21Shares (21Shares Bitcoin Core ETP).

Ein ähnliches Produkt gibt es aber auch bereits vom deutschen Vermögensverwalter DWS: den Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC Securities, der in Zusammenarbeit mit Galaxy Digital aufgelegt wurde.

Blackrock startet mit Kampfpreis

Mit Blackrock betritt nun ein Schwergewicht der Fondsbranche den Markt – und das könnte nicht nur zur Professionalisierung der Branche beitragen, sondern auch zu höheren Zuflüssen in ETPs führen.

Viele Anleger – sowohl auf institutioneller als auch auf privater Seite – sehen ETPs bereits als eine bequeme Möglichkeit, in Kryptowährungen zu investieren, meint Dolf Diederichsen, CEO bei Hyphe, einem Fintech, das Banken und Brokern hilft, in den Handel mit digitalen Vermögenswerten einzusteigen. “Aber die Professionalisierung des Kryptobereichs bedeutet, dass viele Strukturen jetzt auf einer Risikobasis mit dem traditionellen Finanzwesen konkurrieren können.”

Selbstverständlich sollten Anleger das Risikoprofil jeder Anlage, die sie kaufen, sorgfältig prüfen. “Aber es ist klar, dass die wirklich großen Emittenten viel Vertrauen mitbringen – und das zeigt sich in den Zuflüssen, die wir sehen.”

Zum Start lockt der weltgrößte Vermögensverwalter zudem mit einem Kampfpreis: Die Gebühren sinken durch eine Befreiung um 10 Basispunkte, sodass die Gesamtkostenquote bis Jahresende bei nur 0,15 Prozent liegt. Zum Vergleich: CoinShares und Bitwise verlangen 0,2 bzw. 0,25 Prozent, die DWS sogar 0,35 Prozent.

