Ein Blick hinter die Kulissen von data:unplugged: Wird Münster zum KI-Treffpunkt?

Den Testlauf haben sie in Frankfurt gemacht: „Wenn es scheiße wird, ist es weit weg“, erinnert sich Marcel Windau. Er und Bernard Sonnenschein sind Mitgründer von data:unplugged. Das Festival zum Thema Künstliche Intelligenz haben sie rückblickend recht naiv ins Leben gerufen.

Basis ist ein Podcast, den Sonnenschein vor Jahren gestartet hat. Daraus entwickelten sich nach und nach immer weitere Geschäftsfelder und Kontakte. Windau war als Gründer eines KI-Startups beispielsweise Gast in einer Episode. So entstand die Basis für die spätere gemeinsame Unternehmung und das Festival.

Exklusive Einblicke im Podcast

Der Testlauf in Frankfurt war vor drei Jahren ein Erfolg, wie sich Sonnenschein und Windau im Podcast t3n Interview erinnern. Die vollständige Folge gibt es hier:

In der Folge gehen die beiden auch darauf ein, warum sie eher einen „räudigen“ Look für ihre Location bevorzugen, warum sie Münster als Standort gewählt haben und welche besonderen Herausforderungen es bei der Veranstaltungsorganisation gibt.

Hinweis: t3n ist Medienpartner von data:unplugged. Mehrere Redakteur:innen sind bei der Veranstaltung am 10. und 11. April in der MCC Halle Münsterland in Münster vor Ort. Zudem wird es ein t3n Tiny House geben.

