Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Gewitter-Rekord: Dieser Blitz war so lang wie ganz Deutschland

In den USA können Blitze so lang sein wie die ganze Bundesrepublik. Deswegen überrascht es nicht, dass der bislang längste Blitz in den Vereinigten Staaten gemessen wurde. Passiert ist das schon 2017. Warum man erst jetzt vom Rekord-Blitz spricht.

Quelle: dpa
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Gewitter-Rekord: Dieser Blitz war so lang wie ganz Deutschland
Der bislang längste Blitz der Welt zog sich vom Osten Texas bis nach Kansas City. (Symbolfoto: picture alliance / Xinhua News Agency | Chen Chen)

Die Weltwetterorganisation (WMO) hat den längsten je registrierten Blitz der Welt anerkannt: Er maß 829 Kilometer und reichte vom Osten des US-Bundesstaates Texas bis fast nach Kansas City weiter nördlich. Der Megablitz passierte nach diesen Angaben im Oktober 2017. Die Region ist für heftige Gewitter bekannt.

Anzeige
Anzeige

Die Strecke ist etwa so lang wie die Luftlinie von Flensburg an der dänischen Grenze im Norden Deutschlands bis nach Oberstdorf an der Grenze zu Österreich. Für die Strecke braucht ein Auto acht oder neun Stunden, ein Flugzeug mindestens 90 Minuten, wie die WMO mitteilt. Dieser Blitz dauerte 7,8 Sekunden.

Neue Messmethoden

Zuvor führte ein anderer Blitz in den USA die Rekordliste an: Er war 768 Kilometer lang und passierte im April 2020 im Süden der USA. Bei beiden Messungen liegt der Fehlerbereich bei plus/minus acht Kilometern. Ob lange Blitze in jüngster Zeit häufiger vorkommen als früher, lässt sich daraus nicht ablesen. Vielmehr erlauben Satellitendaten heute Messungen, die früher nicht möglich waren.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Der neue Rekord-Blitz sei erst bei einer nachträglichen Untersuchung des damaligen Gewitters mit Satellitentechnologie verifiziert worden, berichtet die WMO. Den WMO-Ausschuss für Wetterextreme gibt es seit 2007. Er prüft auch andere Extremereignisse wie Hitze, Hagelgröße, Windgeschwindigkeit oder Hurrikane. Nur, was mit wissenschaftlich einwandfreien Methoden gemessen und nachgewiesen werden kann, wird in der Rekord-Datenbank aufgenommen.

Weitere Blitzrekorde

Der längste Blitz dauerte 17,1 Sekunden und passierte über Uruguay und Nordargentinien im Juni 2020.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Als tödlichster ging ein Blitz in Simbabwe in die Annalen ein, bei dem 1975 auf einmal 21 Menschen starben. Sie hatten in einer Hütte Zuflucht gesucht.

Indirekt war ein Blitz in Ägypten noch tödlicher: Er traf 1994 eine Reihe von Öltanks, die in Brand gerieten. Das brennende Öl floss in den Straßen von Dronka. 469 Menschen starben.

Anzeige
Anzeige

Die WMO erinnert daran, wo man vor Blitzen am besten geschützt ist: in einem solide gebauten Gebäude mit Verkabelung und Wasserleitungen, nicht aber in einer Strandhütte oder Bushaltestelle. Der zweitbeste Ort sei ein vollständig geschlossenes Fahrzeug mit Metallverkleidung, aber nicht ein Strandbuggy oder ein Motorrad.

Satelliten-Aufnahmen zeigen die Erholung der Landschaft nach einem Vulkanausbruch

Auf rotem Untergrund befindet sich eine grau-braune Erhebung, da ist der Vulkan Mount St.Helens.
37 Bilder ansehen
Das Leben kommt zurück: Satellitenaufnahmen zeigen die Erholung der Landschaft nach einem Vulkanausbruch Quelle: NASA Earth Observatory
Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren