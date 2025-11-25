Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Wie entstehen Blitze? Forscher könnten aus Versehen auf die Antwort gestoßen sein

Forschende wollten eigentlich nur Feuchtigkeitseffekte messen, doch ihr Laser verhielt sich anders als geplant. Dieser Labor-Zufall könnte nun eines der ältesten Rätsel der Wetterphysik lösen.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Wie entstehen Blitze? Forscher könnten aus Versehen auf die Antwort gestoßen sein

Fehlgeschlagenes Experiment könnte Entstehung von Blitzen erklären. (Foto: John D Sirlin/Shutterstock)

Es ist eine dieser Geschichten, die zeigen, warum Grundlagenforschung oft unverhoffte Ergebnisse liefert. Am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) im österreichischen Klosterneuburg haben Wissenschaftler:innen einen Mechanismus entdeckt, der erklären könnte, wie Blitze in Gewitterwolken ihren Anfang nehmen.

Anzeige
Anzeige

Die Doktorandin Andrea Stöllner und der Assistenzprofessor Scott Waitukaitis nutzten sogenannte optische Pinzetten, um mikroskopisch kleine Partikel zu untersuchen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit veröffentlichten sie kürzlich in den „Physical Review Letters“.

Dabei ging es ursprünglich gar nicht um Blitze. Das Team wollte untersuchen, wie sich Aerosole, also winzige Schwebeteilchen in der Luft, bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit elektrisch aufladen. Doch das Experiment lief nicht wie erwartet.

Anzeige
Anzeige

Der Laser als Störfaktor und Lösung zugleich

Für den Versuch fixierten die Physiker:innen ein winziges Kügelchen aus Siliziumdioxid mit einem Laserstrahl in der Schwebe. Diese Technik der optischen Pinzette erlaubt es, Objekte berührungslos zu manipulieren.

Statt lediglich die Ladung des Teilchens zu messen, stellten Stöllner und ihr Kollege Isaac Lenton fest, dass der Laser selbst das Experiment beeinflusste. Das hochenergetische Licht lud das Partikel aktiv auf.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Anstatt den Versuch als gescheitert abzubrechen, analysierte das Team diesen Effekt genauer. Sie fanden heraus, dass ein sogenannter Zwei-Photonen-Prozess stattfindet.

Dabei treffen zwei Lichtteilchen (Photonen) gleichzeitig auf das Material und schlagen ein Elektron heraus. Da Elektronen negativ geladen sind, lädt sich das zurückbleibende Partikel zunehmend positiv auf.

Anzeige
Anzeige

Mikro-Entladungen imitieren Gewitter

Das Entscheidende passierte jedoch, als die Ladung zu groß wurde. Das Partikel gab die überschüssige Energie in winzigen, blitzartigen Stößen wieder an die Umgebung ab.

Dieser Vorgang könnte das fehlende Glied in der Erklärung der Blitzentstehung sein. In der Atmosphärenphysik ist nämlich seit Langem bekannt, dass die elektrischen Felder in Gewitterwolken eigentlich zu schwach sind, um eine spontane Entladung, also den ersten Funken eines Blitzes, auszulösen.

Bisherige Theorien zogen oft kosmische Strahlung als Auslöser heran. Die Beobachtungen aus dem Klosterneuburger Labor legen nun jedoch einen anderen Schluss nahe.

Anzeige
Anzeige

Die Forscher:innen vermuten, dass Eiskristalle in den Wolken ähnlich reagieren könnten wie das Siliziumkügelchen im Laserlicht. Wenn sich diese Kristalle durch Kollisionen oder andere Prozesse stark aufladen, könnten lokale Mikro-Entladungen entstehen.

Diese winzigen Funken würden das elektrische Feld punktuell so stark verändern, dass der Weg für den eigentlichen, großen Blitz geebnet wird. Das „Initiierungsproblem“, wie es in der Fachwelt genannt wird, wäre damit physikalisch plausibel erklärt.

Vom Labortisch in die Wolke

Natürlich ist ein Glaskügelchen im Labor kein Eiskristall in fünf Kilometern Höhe. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse muss noch im Detail geprüft werden. Andrea Stöllner arbeitet jedoch bereits daran, das Experiment mit Modell-Eiskristallen zu wiederholen.

Anzeige
Anzeige

Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, hätte ein missglücktes Feuchtigkeits-Experiment dazu geführt, dass wir endlich verstehen, was genau passiert, kurz bevor es am Himmel kracht.

Empfehlungen der Redaktion

Es zeigt sich einmal mehr, dass der wissenschaftliche Fortschritt oft dort passiert, wo man ihn am wenigsten erwartet, und dass man manchmal einfach genau hinsehen muss, wenn etwas schiefgeht.

Die genauen physikalischen Hintergründe und mathematischen Modelle zum Nachlesen findet ihr direkt in der Publikation der „Physical Review Letters“. Für einen leichteren Einstieg bietet das ISTA zudem eine Zusammenfassung der Ergebnisse.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren