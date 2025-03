Blue Ghost erfolgreich gelandet: Sonde schickt erste Bilder vom Mond

Am 22. Februar 2024 erreichte Odysseus der US-Raumfahrtfirma Intuitive Machines als erste private Raumsonde den Mond. Allerdings stellte sich bald heraus, dass der Mondlander bei der Landung zur Seite umgekippt war.

Firefly feiert erste erfolgreiche Landung

Daher gilt die Odysseus-Landung auch nur als „teilweise“ erfolgreich. Was wiederum das Unternehmen Firefly Aerospace jetzt dazu veranlasst hat, die Landung von Blue Ghost als erste „vollkommen erfolgreiche Mondlandung“ zu feiern.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die erfolgreiche Landung der Raumsonde am 2. März 2025, kurz nach 9:30 Uhr (MEZ) bestätigt. Die Landung fand im Mare Crisium stat. Dabei handelt es sich um eine Tiefebene des Mondes mit einem Durchmesser von rund 500 Kilometern.

Eine halbe Stunde nach der Landung schickte Blue Ghost sein erstes Foto zur Erde.

Darauf zu sehen ist ein Teil der Oberfläche des Erdtrabanten sowie die Triebwerke des Landers. Der rechte Teil des Bildes zeigt den Einfall des Sonnenlichts.

Ein weiteres Foto zeigt die Erde und den oberen Teil des Landers. Darauf zu sehen sind unter anderem das Solar-Panel und die Antenne für den Funkkontakt zur Erde.

Besonders eindrucksvoll ist ein Foto, das den Schatten des Mondlanders auf der Oberfläche zeigt. Als kleiner heller Punkt über dem Horizont ist die Erde zu sehen.

Blue Ghost: Zwei Wochen Untersuchungen

Weitere Bilder der Mission will Firefly Aerospace in den kommenden Tagen in einem eigens angelegten Flickr-Album veröffentlichen. Zwei Wochen lang soll Blue Ghost mit den an Bord befindlichen zehn wissenschaftlichen Instrumenten jetzt auf dem Mond unterwegs sein und den Erdtrabanten untersuchen.

Zum einen sollen Proben der Mondoberfläche entnommen werden. Außerdem soll der Sonnenuntergang in zwei Wochen fotografisch festgehalten werden. Untersucht werden soll, wie das lose Mondgestein bei Dämmerung auf den Einfluss der Sonne reagiert.

Weitere Sonden folgen Blue Ghost zum Mond

Beim Blue-Ghost-Start am 15. Januar 2025 befand sich übrigens eine weitere Mondlandefähre an Bord der Falcon-9-Rakete von SpaceX – die Sonde Resilience des japanischen Startups Ispace, wie tagesschau.de schreibt.

Resilience wird aber erst in einigen Monaten auf dem Mond ankommen. Schon am 6. März 2025 soll mit Athena aber die zweite Mondsonde von Intuitive Machines auf dem Erdtrabanten landen.

