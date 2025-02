Diese schicken Fotos knipst der Mondlander „Blue Ghost“ von Mond und Erde

Der „Blue Ghost“ Orbiter, ein kommerzieller Lander des Unternehmens Firefly Aerospace im Auftrag der Nasa, ist immer noch auf dem Weg zum Mond. Anfang März soll er dort landen. Bis dahin ist er aber alles andere als untätig – und hat schicke Fotos für uns parat.

Lander ist jetzt in Mond-Umlaufbahn

Der Lander, der Mitte Januar die Erde verließ, ist seinem Ziel mittlerweile nahe gekommen: Er befindet sich in einer Umlaufbahn um den Mond und umkreist den Erdtrabanten. Am 2. März soll er auf dem Mond landen.

Die Reise verläuft nach Plan. „Nachdem wir alle Tests durchgeführt und die Missions-Simulationen abgeschlossen haben, konzentrieren wir uns jetzt voll und ganz […] darauf, sanft auf der Mondoberfläche aufzusetzen und den Weg für die Rückkehr der Menschheit zum Mond zu ebnen“, sagte Jason Kim, CEO von Firefly Aerospace, in einer Mitteilung.

Spektakuläre Bilder

Während mehreren Triebwerksstarts und Tests, hat der Lander jede Menge beeindruckende Bilder von Mond und Erde aufgenommen. Bereits nach zwei Wochen im All hat er laut Cnet mehr als 7 Gigabyte an Daten zur Erde zurückgeschickt.

In einem Video, das Firefly Aerospace auf seinem X-Account veröffentlicht hat, sieht man den Mond beeindruckend nah, da der Lander es aufgenommen hat, als er um den Mond kreiste. Dabei kommt er dem Erdtrabant immer näher, und seine Oberfläche ist immer genauer zu erkennen. Außerdem machte der Lander ein Selfie von sich mit der Erde im Hintergrund und nahm mehrere Sonnenfinsternisse auf.

Landung soll Anfang März erfolgen

Am 13. Februar trat „Blue Ghost“ nach einem 4 Minuten und 15 Sekunden dauernden Triebwerkeinsatzes in die Mondumlaufbahn ein. Firefly Aerospace beschrieb das als einen der bislang anspruchsvollsten Momente der Mission. In den kommenden Tagen werden weitere Anpassungen vorgenommen, um den Lander in der Umlaufbahn zu stabilisieren.

Er soll auch noch die kommenden zwei Wochen in der Mondumlaufbahn verbringen, ehe Anfang März die Landung durchgeführt werden soll. Die gute Nachricht für uns auf der Erde: Bilder wird der Lander währenddessen auch weiterhin machen.

