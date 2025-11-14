Blue Origin schießt New-Glenn-Rakete erfolgreich Richtung Mars: Das hat sie an Bord

Blue Origin aus Kent im US-Bundesstaat Washington hat am 13. November 2025 seine zweite New-Glenn-Rakete erfolgreich gestartet. Die Mission von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida setzte die Nasa-Nutzlast Escapade planmäßig aus.

Der entscheidende Durchbruch gelang jedoch Minuten später: Die massive Erststufe der Rakete landete erstmals erfolgreich auf dem Droneship Jacklyn im Atlantik.

Dieser Erfolg ist für das Unternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos von fundamentaler Bedeutung. Er beweist, dass das Konzept der Wiederverwendbarkeit auch für die 98 Meter hohe New Glenn funktioniert, ähnlich wie bei der Falcon-9-Rakete von SpaceX.

Beim Erstflug der New Glenn im Januar 2025 war die Landung des Boosters noch gescheitert. Blue-Origin-Chef Dave Limp betonte die Schwierigkeit des Manövers. „Niemals zuvor in der Geschichte ist ein Booster dieser Größe beim zweiten Versuch gelandet”, so Limp laut der offiziellen Pressemitteilung.

Passend dazu trägt der gelandete Booster den Namen „Never Tell Me The Odds”. Das ist ein Zitat von Han Solo aus dem Star-Wars-Blockbuster „Das Imperium schlägt zurück” (auf Deutsch: „Sag mir nicht die Chancen!”), kurz bevor er das Schiff gegen alle Wahrscheinlichkeit unbeschädigt durch ein Asteroidenfeld steuert.

Der Wegbereiter für Project Kuiper und die Artemis-Mondmission

Mit dem Nachweis der Wiederverwendbarkeit sichert Blue Origin seine zukünftigen Aufträge ab. Die New Glenn ist die designierte Trägerrakete für Amazons Satelliten-Internetkonstellation Project Kuiper.

Ohne eine verlässliche und kosteneffiziente Rakete stünde Amazons Wettbewerbsfähigkeit gegen Starlink auf dem Spiel. Ebenso kritisch ist der Erfolg für die US-Raumfahrtbehörde Nasa. Immerhin hält Blue Origin den Vertrag für die dritte bemannte Mondlandung im Rahmen des Artemis-Programms. Blue Origin plant, genau diesen nun gelandeten Booster für die kommende Demonstrationsmission des Mondlanders „Blue Moon” wiederzuverwenden.

Die Escapade-Mission: Mars-Forschung im „Loiter-Modus”

Die eigentliche Nutzlast der NG-2-Mission ist ebenfalls bemerkenswert. Bei Escapade (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) handelt es sich um zwei identische Sonden, die von Rocket Lab aus Long Beach, Kalifornien, gebaut wurden.

Die Mission wird von der University of California in Berkeley, geleitet und ist Teil des „kostengünstigen” SIMPLEx-Programms der Nasa (Small Innovative Missions for Planetary Exploration), das unter 80 Millionen US-Dollar kostet. Die Sonden sollen die Interaktion zwischen dem Sonnenwind und der Mars-Magnetosphäre untersuchen. Sie sollen klären, wie der Mars einen Großteil seiner Atmosphäre verlor.

Die New Glenn transportierte die Sonden jedoch nicht direkt zum Mars. Stattdessen wurden sie in einem sogenannten „Medium Earth Orbit” (einer mittleren Erdumlaufbahn) ausgesetzt. Von dort aus reisen die Sonden nun zu ihrem „Loiter-Orbit” (Warte-Umlaufbahn). Dieser befindet sich etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, in der Nähe des Lagrange-Punktes 2.

Dort warten sie bis Herbst 2026. Dann ist die orbitale Ausrichtung zwischen Erde und Mars ideal, um die Sonden mittels eines Schwerkraft-Manövers (Gravity Assist) der Erde effizient auf die Reise zu schicken. Die Ankunft am Mars ist laut Nasa für September 2027 geplant.

Der Erfolg vom Donnerstag war für Blue Origin überfällig. Ursprünglich sollten die Escapade-Sonden bereits 2024 starten, wie etwa The Guardian berichtet. Die Nasa musste das Startfenster jedoch verstreichen lassen, da die New Glenn noch nicht bereit war.

Während der zweite Flug und die erste Landung ein entscheidender Meilenstein sind, bleibt die Skalierung die Herausforderung für Blue Origin. SpaceX hat die Wiederverwendbarkeit von Boostern längst zur Routine gemacht. Blue Origin muss nun beweisen, dass sie nicht nur landen, sondern auch schnell und zuverlässig erneut starten können, um die versprochene hohe Startkadenz für ihre Kund:innen zu erreichen.