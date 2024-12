News

Bluesky plant Abomodell: Was sich hinter der Bezahlschranke verbergen könnte

Auf Github sind Mockups von Bluesky Plus aufgetaucht, die einen ersten Einblick in mögliche Funktionen eines Abomodells geben. Auch ein vorläufiger Preis wird genannt. So teuer könnte es werden.

Von Noëlle Bölling