BLUETTI Elite 200 V2: Die tragbare Powerstation mit 17 Jahren Lebensdauer

Mehr Leistung, längere Laufzeit: Das Upgrade der AC200P-Serie

BLUETTI bringt mit der Elite 200 V2 eine neue Generation an leistungsstarken Energiespeichern auf den Markt. Das Modell basiert auf dem erfolgreichen AC200P, das von CNET als „Best Overall Power Station“ ausgezeichnet wurde – eine Anerkennung für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit. Mit über 200.000 verkauften Einheiten weltweit setzte es als erste tragbare Powerstation mit LiFePO4-Batterietechnologie neue Maßstäbe in der Branche. Aufbauend auf diesem Erfolg und wertvollem Kundenfeedback hat BLUETTI die Elite 200 V2 entwickelt. Sie bietet eine noch längere Batterielanglebigkeit, ein kompaktes Design und eine hochwertige Verarbeitung – eine perfekte Kombination aus Leistung und Eleganz für vielseitige Energielösungen.

Langlebige Leistung: 17 Jahre zuverlässige Energie

Im Vergleich zu herkömmlichen Powerstations setzt BLUETTI auf automotive-grade LiFePO4-Batteriezellen. Die Elite 200 V2 übersteht über 6.000 Ladezyklen und erreicht so eine Nutzungsdauer von bis zu 17 Jahren – das entspricht dem Zwölffachen des typischen Industriestandards. Zudem wurde sie als erste Powerstation von CNAS in über 33 Tests zertifiziert, was ihre hohe Qualität und Stabilität unterstreicht.

Vielseitige Anwendung: Vom Home-Backup bis zum Outdoor-Abenteuer

Mit einer Kapazität von 2.073,6 Wh und einer Dauerleistung von 2.600 W versorgt die Elite 200 V2 zuverlässig Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Router oder Mikrowellen – ideal bei Stromausfällen. Die Hercules Powerlifting-Funktion erhöht die Leistung auf 3.900 W, sodass auch leistungsstarke Geräte wie Kochplatten oder Haartrockner problemlos betrieben werden können. Dank ihrer Kompaktheit ist die Powerstation ebenso ein perfekter Begleiter für Camping, Roadtrips, Festivals und Off-Grid-Abenteuer. Egal ob du eine autarke Stromversorgung für dein Wohnmobil benötigst, bei einem Festival dein Equipment laden willst oder einfach draußen unterwegs bist – die Elite 200 V2 sorgt für zuverlässige Energie.

Schnellladeoptionen für maximale Flexibilität

Dank BLUETTI Turbo-Technologie lädt die Elite 200 V2 innerhalb von 45 Minuten zu 80 Prozent auf – mit einer Kombination aus Netzstrom und Solarenergie. Unterwegs ermöglicht ein optionaler 560-W-Kfz-Ladeadapter eine vollständige Ladung in 4,2 Stunden. Zudem erkennt die smarte Solarladetechnologie automatisch Lichtverhältnisse und startet den Ladevorgang selbstständig, um Sonnenenergie effizient zu nutzen.

Platzsparend und effizient

Trotz ihrer hohen Kapazität ist die Elite 200 V2 40 Prozent kleiner als ihr Vorgängermodell. Durch die innovative Zero-Gap-Batteriestapelung mit prismatischen Zellen nutzt sie den verfügbaren Platz optimal. Damit ist sie besonders gut für den Einsatz in kleinen Räumen, Wohnmobilen oder mobilen Arbeitsplätzen geeignet.

Sicherheit und Komfort im Fokus

Die BLUETOPUS AI-BMS-Technologie schützt das Gerät vor Überhitzung, Überspannung und Überladung. Zudem ist die Powerstation feuer- und stoßfest und hält hohen Anforderungen stand. Ein weiterer Vorteil: Dank des flüsterleisen Kühlungssystems beträgt der Betriebsgeräuschpegel nur 16 dB – vergleichbar mit raschelnden Blättern.

Fazit: Leistungsstark, kompakt und nachhaltig

Die BLUETTI Elite 200 V2 ist eine vielseitige Lösung für zuverlässige, mobile Energieversorgung – ob zu Hause, beim Camping, auf Festivals oder unterwegs. Mit ihrer robusten Bauweise, den schnellen Ladezeiten und der enormen Batterielebensdauer setzt sie neue Maßstäbe in der Welt der tragbaren Powerstations.