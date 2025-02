BLUETTI startet EP2000 Millionen-Euro-Subventionsprogramm: Sichere dir bis zu 4.500 € an Förderung

Die steigenden Strompreise und die Dringlichkeit nachhaltiger Energiequellen stellen viele Haushalte vor Herausforderungen. Mit dem BLUETTI EP2000 Energy Storage System (ESS) gibt es jetzt eine Lösung, die sowohl deine Stromkosten erheblich senken als auch den Umstieg auf erneuerbare Energien erleichtern kann. Und das Beste: Dank des aktuellen EP2000 Millionen Euro Subventionsprogramm des Unternehmens kannst du bis zu 4.500 € an Förderung erhalten.

Das BLUETTI EP2000 Batteriespeicher im Überblick

Das EP2000 ist ein modernes, modulares Energiespeichersystem, das speziell für die Nutzung in Haushalten und kleineren Unternehmen entwickelt wurde. Es kombiniert innovative Technik mit Benutzerfreundlichkeit und liefert dir maßgeschneiderte Energie-Lösungen:

Flexibilität durch Modularität: Mit 2 bis 7 B700-Batterieeinheiten kannst du Kapazitäten von 14,7 kWh bis 51,6 kWh abdecken – genug, um die Stromversorgung eines gesamten Haushalts zu sichern.

Maximale Leistung: Mit einem PV-Eingang von bis zu 30 kW und einem AC-Ausgang von 20 kW bietet das System genug Power für Geräte wie Wärmepumpen, Elektroherde und sogar E-Auto-Ladestationen.

Hohe Effizienz: Dank einer Umwandlungseffizienz von 98 Prozent nutzt du die gespeicherte Energie besonders effektiv.

So sparst du mit dem EP2000 PV Batteriespeicher System

Mit dem BLUETTI EP2000 kannst du bis zu 90* Prozent deiner Stromkosten sparen. Indem du tagsüber produzierte Solarenergie speicherst und nachts oder bei bewölktem Wetter nutzt, reduzierst du deine Abhängigkeit vom Stromnetz deutlich. In genauen Zahlen bedeutet das für dich: Als Haushalt kannst du, laut BLUETTI, jährlich bis zu 3.100 €* sparen, was das System in wenigen Jahren amortisiert.

Nachhaltigkeit trifft auf Komfort

Das EP2000- PV Batteriespeicher System ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch benutzerfreundlich:

Einfache Installation: Durch das Plug-and-Play-Design ist die Montage schnell erledigt – oft in weniger als zwei Stunden.

App-Steuerung: Über die intuitive BLUETTI-App kannst du deinen Energieverbrauch in Echtzeit überwachen und Einstellungen bequem anpassen.

Sicherheit: Mit sechs Schichten Sicherheitsmechanismen und Zertifizierungen bietet das System verlässlichen Schutz für dein Zuhause.

Bis zu 4500€ Förderung für deinen Einstieg

Ab dem 25. Februar bietet BLUETTI attraktive Förderungen, um dir den Einstieg in die Energiewende zu erleichtern:

1 × EP2000 + 2 × B700 (10,5 kW Leistung / 14,7 kWh Kapazität) 2.000 Euro Förderung

1 × EP2000 + 3 × B700 (15,5 kW Leistung / 22,1 kWh Kapazität) 2.500 Euro Förderung

1 x EP2000 + 7x B700 (20 kW Leistung /51,6 kWh Kapazität) 4.500 Euro Förderung

Die Beantragung ist einfach: Besuche die BLUETTI-Website, reiche deine Bewerbung ein und sicher dir deine Förderung mit einer Anzahlung von 1.000 €.

Mach dein Zuhause fit für die Energiewende – mit dem EP2000 Home Solar Battery System

Deutschland setzt auf erneuerbare Energien: Bis 2030 sollen achtzig Prozent des Stroms aus nachhaltigen Quellen stammen, bis 2045 ist komplette Klimaneutralität das Ziel. Mit dem EP2000 ESS kannst du Teil dieser Bewegung werden. In zehn Jahren spart ein EP2000-System bis zu 530** Tonnen CO₂ ein. Gleichzeitig hast du deinen Energieverbrauch und deinen Beitrag zum Umweltschutz jederzeit im Blick – dank der intuitiven BLUETTI-App.

*NUR als Referenz.

**Der maximale theoretische Wert basiert auf drei parallel geschalteten Systemen und der Nutzung von Ökostrom.