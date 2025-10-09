BMW-Rückruf in den USA: Warum lediglich 4 Fahrzeuge davon betroffen sind

Wer an einen Rückruf von Automobilherstellern denkt, rechnet vermutlich mit Hunderten oder gar Tausenden Fahrzeugen, die davon betroffen sind. So war es allein in diesem Jahr bei Rückrufen von Tesla oder auch bei Dodge. Jetzt hat BMW ebenfalls einen Rückruf in den USA in Zusammenarbeit mit der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gestartet. Die Anzahl betroffener Fahrzeuge: vier.

Warum BMW einen Rückruf gestartet hat

Genauer gesagt betrifft der Rückruf drei BMW M4 sowie einen BMW 430i. Alle Fahrzeuge stammen aus der Modellreihe des Jahres 2026. Den Zeitraum, in dem die Fahrzeuge produziert wurden, hat BMW ziemlich genau eingrenzen können. Alle Fahrzeuge rollten zwischen dem 21. und 23. Juli 2025 vom Band. Und tatsächlich sind sie auch alle von demselben Fehler betroffen.

Laut dem Dokument der NHTSA wurden bei Tests auf dem Gelände einer BMW-Fabrik Probleme mit der Verkabelung zwischen Batterie und Stromverteilerblock festgestellt. Diese führten dazu, dass der Motor des Testfahrzeugs – ein BMW 4 der 2026er-Reihe – ohne Vorwarnung ausfiel. Nach einer ausgiebigen Untersuchung ruft BMW jetzt Fahrzeuge zurück, die unter ähnlichen Umständen produziert wurden.

Betroffene BMW-Fahrer:innen werden per Post am 17. November 2025 benachrichtigt und sollen sich anschließend bei ihrem Autohändler einfinden, um dort das Fahrzeug überprüfen zu lassen. Sollten Probleme mit dem Kabel festgestellt werden, übernimmt BMW den Austausch der Teile. Bisher hat das Unternehmen aber keine Berichte über etwaige Probleme erhalten. Dementsprechend handelt es sich nur um eine Vorsichtsmaßnahme.

Dennoch sollte damit nicht gespaßt werden, wie aus dem Dokument der NHTSA hervorgeht. Mit der Zeit würde das Risiko für einen Motorausfall steigen, der ohne Vorwarnung eintreten kann. Sollte das bei voller Fahrt passieren, könnte der Fehler schließlich in einem Unfall resultieren. Zudem könnte das Kabel laut BMW auch mit der Zeit schmelzen und einen Brand entfachen.

