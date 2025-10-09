Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

BMW-Rückruf in den USA: Warum lediglich 4 Fahrzeuge davon betroffen sind

Rückrufe sind selbst bei Autoherstellern nicht ungewöhnlich. Der aktuelle Fall von BMW in den USA ist aber kurios. Denn lediglich vier BMW sind möglicherweise betroffen. Warum sie jetzt wieder zurück in die Werkstatt müssen.

Von Marvin Fuhrmann
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
BMW-Rückruf in den USA: Warum lediglich 4 Fahrzeuge davon betroffen sind
In den USA werden vier BMW-Autos zurückgerufen. (Bild: Shutterstock/Yarrrrrbright)

Wer an einen Rückruf von Automobilherstellern denkt, rechnet vermutlich mit Hunderten oder gar Tausenden Fahrzeugen, die davon betroffen sind. So war es allein in diesem Jahr bei Rückrufen von Tesla oder auch bei Dodge. Jetzt hat BMW ebenfalls einen Rückruf in den USA in Zusammenarbeit mit der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gestartet. Die Anzahl betroffener Fahrzeuge: vier.

Anzeige
Anzeige

Warum BMW einen Rückruf gestartet hat

Genauer gesagt betrifft der Rückruf drei BMW M4 sowie einen BMW 430i. Alle Fahrzeuge stammen aus der Modellreihe des Jahres 2026. Den Zeitraum, in dem die Fahrzeuge produziert wurden, hat BMW ziemlich genau eingrenzen können. Alle Fahrzeuge rollten zwischen dem 21. und 23. Juli 2025 vom Band. Und tatsächlich sind sie auch alle von demselben Fehler betroffen.

Laut dem Dokument der NHTSA wurden bei Tests auf dem Gelände einer BMW-Fabrik Probleme mit der Verkabelung zwischen Batterie und Stromverteilerblock festgestellt. Diese führten dazu, dass der Motor des Testfahrzeugs – ein BMW 4 der 2026er-Reihe – ohne Vorwarnung ausfiel. Nach einer ausgiebigen Untersuchung ruft BMW jetzt Fahrzeuge zurück, die unter ähnlichen Umständen produziert wurden.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Betroffene BMW-Fahrer:innen werden per Post am 17. November 2025 benachrichtigt und sollen sich anschließend bei ihrem Autohändler einfinden, um dort das Fahrzeug überprüfen zu lassen. Sollten Probleme mit dem Kabel festgestellt werden, übernimmt BMW den Austausch der Teile. Bisher hat das Unternehmen aber keine Berichte über etwaige Probleme erhalten. Dementsprechend handelt es sich nur um eine Vorsichtsmaßnahme.

Dennoch sollte damit nicht gespaßt werden, wie aus dem Dokument der NHTSA hervorgeht. Mit der Zeit würde das Risiko für einen Motorausfall steigen, der ohne Vorwarnung eintreten kann. Sollte das bei voller Fahrt passieren, könnte der Fehler schließlich in einem Unfall resultieren. Zudem könnte das Kabel laut BMW auch mit der Zeit schmelzen und einen Brand entfachen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Geschichte des Elektroautos

Schwarz-Weiß: Zwei Frauen werden von einem Chauffeur in einem Krieger-Elektroauto gefahren
11 Bilder ansehen
Von 1881 bis heute: Die Geschichte des E‑Autos in Bildern Quelle: picture alliance / akg-images
Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren