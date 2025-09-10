BMW, VW und Mercedes setzen auf E-Autos – doch Söder träumt immer noch vom Verbrenner

Markus Söder (CSU) gibt sich gern Auto-affin: hier bei der Eröffnung des BMW-Entwicklungszentrums Campus Autonomes Fahren am Steuer eines autonom fahrenden 7er BMWs. (Foto: dpa)

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat es wieder getan. Er will das Aus des Verbrenners kippen und damit angeblich der deutschen Autoindustrie helfen. „Der Verbrenner hat mit E-Fuels und neuen Technologien Zukunft. Das EU-Verbrennerverbot 2035 gefährdet Hunderttausende Arbeitsplätze“, sagte er in Bild. Das ist auf so vielen Ebenen Unfug, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll.

Wo sollte denn etwa der ganze Strom für die ineffizienten E-Fuels herkommen? Jedenfalls nicht aus Bayern. E-Fuels fordert ausgerechnet derjenige, der den Windkraftausbau im Freistaat bisher ziemlich erfolgreich verhindert hat.

Ach so, lieber aus (längst stillgelegten) Kernkraftwerken? Und wo soll der Atommüll landen? Egal, aber auf keinen Fall in Bayern, wie die Landesregierung schon frühzeitig klargemacht hat.

Totschlagargument: Arbeitsplätze

Und dann die Sache mit den Arbeitsplätzen, dem Totschlagargument fortschritts-phobischen Politik überhaupt. Wenn etwas Jobs in der Autoindustrie gefährdet, dann doch wohl zu wenige E-Autos, nicht zu viele. Der chinesische Automarkt ist geringfügig größer als der deutsche respektive bayerische. Und da dürften deutsche Verbrenner künftig praktisch unverkäuflich sein. Das sollte sich eigentlich bis nach München herumgesprochen haben.

Es hat etwas gedauert, aber mittlerweile haben VW mit dem ID.Polo, Mercedes dem CLA oder dem GLC und BMW mit der „Neuen Klasse“ durchaus konkurrenzfähige und ambitionierte E-Autos im Köcher. Dafür sind sie ein hohes wirtschaftliches Risiko eingegangen. Das Letzte, was sie jetzt brauchen können, ist ein Provinzpolitiker, der unentwegt von Verbrennern faselt. Wenn die Industrie solche Freunde hat wie Söder, braucht sie keine Feinde mehr.

Verlässliche Rahmenbedingungen

Seit Jahr und Tag wünscht sich die deutsche Industrie vor allem: Entscheidungen, die Bestand haben und nicht im nächsten Bierzelt oder Bild-Interview wieder untergraben werden. Das gilt nicht nur für die Autoindustrie, sondern auch für Wärmepumpenhersteller wie Vaillant und Stiebel Eltron. Welchen Teil von „verlässliche Rahmenbedingungen“ haben sie nicht verstanden, Herr Söder?

Ein anderes Beispiel ist die Kernkraft, der viele hinterherweinen wie einer verflossenen Jugendliebe. Doch ist raus aus der Rechnung – zumindest hier in Deutschland. Der Drops ist gelutscht. Die Messe ist gelesen. Die Bratwurst ist gegessen. Könnten wir uns künftig bitte sinnvolleren Debatten zuwenden?

Nicht nur dumm, sondern auch demokratieverachtend

Dieses Herumnörgeln an längst getroffenen Entscheidungen ist nicht nur industriepolitisch dumm, sondern auch demokratieverachtend. Demokratie beruht darauf, dass man sich an mehrheitlich getroffene Entscheidungen hält. Konservative – das waren doch mal die, die großen Wert auf die Einhaltung von Spielregeln legten, wenn ich mich recht erinnere. Söder ist aus dieser Sicht nicht nur ein Pseudo-Wirtschaftspolitiker, sondern auch ein Pseudo-Konservativer.