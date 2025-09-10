Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MIT Technology Review Kommentar
Verpasse keine News mehr!

BMW, VW und Mercedes setzen auf E-Autos – doch Söder träumt immer noch vom Verbrenner

Markus Söder tut so, als sei er ein konservativer Wirtschaftspolitiker. Dabei schadet er nicht nur der heimischen Industrie. Das Fundament unserer Gesellschaft sieht unser Autor ebenfalls bedroht.

Von Gregor Honsel
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
BMW, VW und Mercedes setzen auf E-Autos – doch Söder träumt immer noch vom Verbrenner

Markus Söder (CSU) gibt sich gern Auto-affin: hier bei der Eröffnung des BMW-Entwicklungszentrums Campus Autonomes Fahren am Steuer eines autonom fahrenden 7er BMWs. (Foto: dpa)

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat es wieder getan. Er will das Aus des Verbrenners kippen und damit angeblich der deutschen Autoindustrie helfen. „Der Verbrenner hat mit E-Fuels und neuen Technologien Zukunft. Das EU-Verbrennerverbot 2035 gefährdet Hunderttausende Arbeitsplätze“, sagte er in Bild. Das ist auf so vielen Ebenen Unfug, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll.

Anzeige
Anzeige

Wo sollte denn etwa der ganze Strom für die ineffizienten E-Fuels herkommen? Jedenfalls nicht aus Bayern. E-Fuels fordert ausgerechnet derjenige, der den Windkraftausbau im Freistaat bisher ziemlich erfolgreich verhindert hat.

Ach so, lieber aus (längst stillgelegten) Kernkraftwerken? Und wo soll der Atommüll landen? Egal, aber auf keinen Fall in Bayern, wie die Landesregierung schon frühzeitig klargemacht hat.

Anzeige
Anzeige

Totschlagargument: Arbeitsplätze

Und dann die Sache mit den Arbeitsplätzen, dem Totschlagargument fortschritts-phobischen Politik überhaupt. Wenn etwas Jobs in der Autoindustrie gefährdet, dann doch wohl zu wenige E-Autos, nicht zu viele. Der chinesische Automarkt ist geringfügig größer als der deutsche respektive bayerische. Und da dürften deutsche Verbrenner künftig praktisch unverkäuflich sein. Das sollte sich eigentlich bis nach München herumgesprochen haben.

Es hat etwas gedauert, aber mittlerweile haben VW mit dem ID.Polo, Mercedes dem CLA oder dem GLC und BMW mit der „Neuen Klasse“ durchaus konkurrenzfähige und ambitionierte E-Autos im Köcher. Dafür sind sie ein hohes wirtschaftliches Risiko eingegangen. Das Letzte, was sie jetzt brauchen können, ist ein Provinzpolitiker, der unentwegt von Verbrennern faselt. Wenn die Industrie solche Freunde hat wie Söder, braucht sie keine Feinde mehr.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Verlässliche Rahmenbedingungen

Seit Jahr und Tag wünscht sich die deutsche Industrie vor allem: Entscheidungen, die Bestand haben und nicht im nächsten Bierzelt oder Bild-Interview wieder untergraben werden. Das gilt nicht nur für die Autoindustrie, sondern auch für Wärmepumpenhersteller wie Vaillant und Stiebel Eltron. Welchen Teil von „verlässliche Rahmenbedingungen“ haben sie nicht verstanden, Herr Söder?

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Anzeige
Anzeige

Ein anderes Beispiel ist die Kernkraft, der viele hinterherweinen wie einer verflossenen Jugendliebe. Doch ist raus aus der Rechnung – zumindest hier in Deutschland. Der Drops ist gelutscht. Die Messe ist gelesen. Die Bratwurst ist gegessen. Könnten wir uns künftig bitte sinnvolleren Debatten zuwenden?

Nicht nur dumm, sondern auch demokratieverachtend

Dieses Herumnörgeln an längst getroffenen Entscheidungen ist nicht nur industriepolitisch dumm, sondern auch demokratieverachtend. Demokratie beruht darauf, dass man sich an mehrheitlich getroffene Entscheidungen hält. Konservative – das waren doch mal die, die großen Wert auf die Einhaltung von Spielregeln legten, wenn ich mich recht erinnere. Söder ist aus dieser Sicht nicht nur ein Pseudo-Wirtschaftspolitiker, sondern auch ein Pseudo-Konservativer.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Mercedes Volkswagen Elektroauto
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren