Klicken, kaufen, Schulden machen: Verbraucherschützer warnen vor zu laxer Kreditrefom

Für die einen ist es eine praktische Funktion beim Onlineshopping, für die anderen eine potenzielle Schuldenfalle: Buy now pay later (BNPL), also das Bezahlen auf Raten, rückt immer wieder ins Blickfeld von Verbraucherschützern. Die Kleinkredite gehören bei beliebten Zahlungsdiensten wie Paypal oder Klarna zum Standardangebot.

Anzeige Anzeige

Aktuell warnt der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) davor, dass eine geplante Kreditreform Anbietern bei der Kreditvergabe noch zu viel Spielraum lässt. Dazu schildern die Verbraucherschützer Fälle aus ihrer Beratung, bei denen Verbraucher schon mit relativ kleinen Beträgen den Überblick über ihre Finanzen verloren haben.

So nutzte ein 23-jähriger Auszubildender, der aber unterhaltspflichtig war, exzessiv BNPL-Angebote für Konsumkäufe. Allein im Juli 2023 schließt er 31 BNPL-Kredite ab, die er mit seinem Gehalt und den vorhandenen Unterhaltsverpflichtungen gar nicht bedienen kann. Durch Verzugs-, Inkasso- und Gerichtskosten verdoppelt sich die ursprüngliche Kreditsumme von 1.147 Euro daher auf rund 2.380 Euro.

Anzeige Anzeige

In einem anderen Fall häufte ein 18-Jähriger ohne eigenes Einkommen, der lediglich 150 Euro Taschengeld von der Jugendhilfe erhält, innerhalb von nur drei Monaten durch 39 BNPL-Käufe Schulden von über 2.000 Euro an.

Beide Fälle wären laut VZBV nicht möglich gewesen, würden BNPL-Anbieter die Kreditwürdigkeit der Verbraucher strenger prüfen. Außerdem fordern die Verbraucherschützer eine Unterschrift als Voraussetzung für die Kreditaufnahme, um die „Schuldenfalle per Klick“ und einen Anstieg der Betrugsfälle zu vermeiden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Bundestag setzt EU-Vorgaben um

Zurzeit berät der Bundestag über Neuregelungen für Verbraucherkreditverträge. Laut dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen auch für BNPL-Kredite künftig die gleichen Schutzbestimmungen gelten wie bei anderen Verbraucherkrediten. Bislang werden Kleinkredite unter 200 Euro oder mit kurzer Laufzeit nicht als Verbraucherkredit eingestuft. Anbieter müssen den Kreditnehmern zudem künftig vor Vertragsabschluss standardisierte Informationen über alle Kosten, Gebühren und den Rückzahlungsplan zur Verfügung stellen.

Anlass für die Gesetzesinitiative sind europäische Vorgaben, die bis zum 20. November in deutsches Recht umgesetzt werden müssen. Auch BNPL-Kredite dürfen dann nur noch vergeben werden, wenn die Kreditgeber vorher die Bonität der Verbraucher geprüft haben. Der Aufwand für diese Überprüfung soll in einem „angemessenen“ Verhältnis zur Höhe und den Risiken des Kredits stehen.

Anzeige Anzeige

Die Formulierung bietet einen Auslegungsspielraum, um den noch hart gerungen wird. Der VZBV wünscht sich eine möglichst strenge Prüfung aller Ausgaben und Verpflichtungen der Kreditnehmer auch bei kleinen Summen.

Zahlungsdienstleister warnen dagegen vor der bürokratischen Last durch zu strenge Vorgaben. So kritisiert Paypal eine eingehende Kreditwürdigkeitsprüfung als unverhältnismäßig. Klarna wünscht eine Prüfung mithilfe alternativer Daten, etwa der Rückzahlungshistorie der Nutzer oder Informationen von Kreditauskunfteien.

5 Schritte zur einfachen Finanzplanung