Booktok im Marketing: So holt Hugendubel mit Literatur Likes auf Tiktok

Teilweise kommen Buch-Fans extra für die Hugendubel-Filiale am Stachus nach München, sie wollen Fotos und Autogramme von Buchhändler:innen. Das erzählt Carolin Yildiz, Teamleitung Social Media bei der Buchhandlungskette. Das Geschäft ist der reguläre Drehort für Social-Content. Besonders auf Tiktok haben die Münchener eine Community aufgebaut.

Teilweise bekommen die Videos auf der Plattform Millionen Aufrufe, der Großteil hat mindestens 50.000 Views und vierstellige Likes. 2022 sind sie mit dem Account gestartet, mehrmals wöchentlich laden sie neue Videos hoch. Für Hugendubel ist der Account eine Marketingmaßnahme mit klarer Struktur.

t3n: Mit welchem Ziel habt ihr euren Tiktok-Kanal gestartet?

Carolin Yildiz: Generell fahren wir eine Omnichannel-Strategie und wollen da sein, wo unsere Kund:innen sind. Als der Booktok-Trend aufkam, war für uns schnell klar, dass wir da dabei sein müssen. Über Tiktok wollten wir eine jüngere Zielgruppe erreichen, etwa im Alter zwischen 14 und 25 Jahren.

t3n: Wie habt ihr die Mitarbeiter:innen vor die Kamera bekommen?

Für die Buchhändler:innen im Kern war es nichts Neues, sie sind gewohnt, Empfehlungen zu geben. Viel Überzeugungsarbeit haben wir nicht gebraucht. Wichtig war, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Entscheidend sind auch die Konzepte. Sie müssen für die Beteiligten angenehm sein, Spaß machen und in den Arbeitsalltag passen. Wir haben niemanden überredet, jede:r der mitmacht, macht es freiwillig.

t3n: Alter wird auf Tiktok und Social Media gern verniedlicht, teilweise machen sich Menschen über ältere Personen und ihren Umgang mit Trends lustig. Wie verhindert ihr, dass bei euch Kolleg:innen zur Lachnummer werden?

Bei uns ist die Wertschätzung aller Beteiligten das A und O. Wir wollen unsere Mitarbeiter:innen davor schützen, die Wertschätzung muss auch aus der Community kommen. Daher checken wir genau die Kommentare und schauen uns Feedback an. Bei Konzepten achten wir immer auf den Kontext und darauf, wie eine Person gezeigt wird. Auf reißerischen oder negativen Humor verzichten wir. Jede:r soll ausnahmslos in seiner Rolle als Buchhändler:in auftreten. Das mag mal humorvoll sein, aber nur in dem Rahmen, in dem sich die Beteiligten wohlfühlen. Priorität hat der enge Austausch mit den Mitarbeiter:innen.

t3n: Wie begleitet ihr eure Mitarbeiter:innen, wenn es mal negative Kommentare gibt?

Grundsätzlich ist der regelmäßige Austausch wichtig. Wir bekommen allerdings auch nicht viele negative Kommentare. Eher gefällt mal jemandem ein Buchtipp nicht. In den Kommentaren sehen wir im Community-Management hingegen sehr positive Reaktionen darauf, dass wir verschiedene Altersgruppen und ein vielfältiges Team haben, in dem sich jede:r irgendwie wiederfindet, zeigen. Wenn es doch einmal negativ wird, wissen unsere Mitarbeiter:innen, dass wir für sie da sind.

t3n: Wie sind eure Dreharbeiten strukturiert? Habt ihr feste Drehtage?

Das variiert immer nach Konzept und Verfügbarkeiten. Wir haben einen Redaktionsplan und Konzepte, nach denen wir drehen. Trotzdem lassen wir uns immer Freiräume, um kurzfristig Trends aufzugreifen. Uns ist wichtig, nicht nur strategisch an den Content zu gehen, sondern auch kreativ, dynamisch Videos zu entwickeln. Unsere Produktionen laufen ständig, da uns aktueller Content wichtig ist. Wir drehen nicht fünf Monate im Voraus. Gleichzeitig nehmen wir nicht jeden Trend mit und machen nur, was zu uns, zur Marke, passt.

t3n: In euren Tiktoks arbeitet ihr regelmäßig mit Frage-Stickern, ihr geht auf die Kommentare der Nutzer:innen ein. Was bringt euch das?

Dieser Austausch ist für uns wahnsinnig wichtig, denn den leben wir auch in den Buchhandlungen. Wir geben direkte Empfehlungen und gehen auf die Fragen der Community ein. Das haben wir einfach digitalisiert. Dazu greifen wir Trends auf, die die Community beschäftigen und münzen sie auf das Thema Buch um.

t3n: Seit fast drei Jahren seid ihr auf der Plattform mittlerweile aktiv. Habt ihr euer Ziel, Community-Aufbau zu betreiben, erreicht?

Insgesamt merken wir in all unseren 100 Filialen einen starken Anstieg der Nachfrage der beworbenen Titel. In die Münchener Filiale, in der wir drehen, kommen sogar extra Personen von außerhalb. Das zeigt, dass wir einen realen Wiedererkennungswert haben. Ab und an wird sogar nach einem Foto oder einem Autogramm der Buchhändler:innen gefragt. Generell wirkt nicht nur Tiktok, sondern auch alle anderen Social-Media-Kanäle positiv. Wir erreichen eine junge Zielgruppe, den Nachwuchs der Buchbranche. Sie konsumieren unsere Inhalte nicht nur digital, sondern kommen eben auch in unsere Läden. In dem Sinne können wir von Erfolg sprechen. Außerdem haben mehrere Videos auf unseren Kanälen Millionen von Views – das ist auch schön.

t3n: Du sprichst andere Plattformen an: Wie bespielt ihr die einzelnen Plattformen?

Unsere Content-Strategie ist ganzheitlich. Wir haben keinen Schwerpunkt auf einer Plattform, sondern schauen, welche Zielgruppe mit welchen Themen auf einer Plattform für uns relevant ist. Darauf basierend entwickeln wir den Content. Im Grunde deckt sich das an vielen Stellen jedoch, da wir immer als Hugendubel kommunizieren.

