Bose-Einstein-Kondensat: Wie ein junger indischer Physiker den extremen Quantenzustand vorhersagte

Satyendranath Bose besuchte Einstein 1925; dieser teilte jedoch seine Begeisterung für Quantenmechanik nicht. So blieb Bose 1953 – als das Bild entstand – nur noch die Erinnerung an sein Idol. (Foto: AIP Emilio Segrè Visual Archives, Gift of Kameshwar Wali and Etienne Eisenmann / Niels Bohr Library and Archives)