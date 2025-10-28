Klang neu definiert: Bowers & Wilkins startet mit dem Px8 S2 in eine neue Ära

Starker Klang und hoher Tragekomfort in einem: Der Px8 S2 in Onyx Black. (Bild: Bowers & Wilkins)

Eine neue Referenz im Kopfhörer-Design

Mit dem Px8 S2 hebt Bowers & Wilkins sein Kopfhörer-Portfolio auf das nächste Level. Für 729 Euro bietet das Modell alles, was audiophiles Hören ausmacht: Präzision, Tiefe und eine Klangsignatur, die noch näher am Original liegt als bisher. Im Vergleich zum Px7 S3, der bereits durch seine ausgewogene Abstimmung und hervorragende Detailtreue überzeugte, zeigt der Px8 S2 vor allem in puncto Räumlichkeit und Kontrolle im Bassbereich deutliche Fortschritte.

Zugleich ist der Kopfhörer im Alltag praktischer geworden: Das überarbeitete Design sitzt leichter auf dem Kopf, was sich besonders auf längeren Reisen oder Arbeitstagen bemerkbar macht. Auch das Noise Cancelling wurde verbessert und unterdrückt Umgebungsgeräusche nun noch effektiver – ein Vorteil etwa auf Langstreckenflügen oder in lauten Büroumgebungen.

Das Modell ist in den Farben Onyx Black und Warm Stone erhältlich. Auch der Px7 S3 ist inzwischen in der neuen Farbe Frost Blue erhältlich, womit Bowers & Wilkins sein aktuelles Kopfhörer-Portfolio farblich vereinheitlicht.

Die Technik im Überblick

Unter der eleganten Oberfläche steckt feinste Ingenieurskunst:

40 mm Kohlefaser-Treiber mit neuem Motor-Design für verzerrungsfreien Klang

24-Bit/96 kHz-fähiger DSP und dedizierter Verstärker/DAC

Bluetooth 5.3 mit aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, AAC und SBC

USB-C- und 3,5 mm-Anschluss für kabelgebundenes Hören in Studioqualität

Acht Mikrofone für optimiertes Noise Cancelling und klare Sprachübertragung

30 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion (7 Stunden nach 15 Minuten Laden)

Edle Materialien: Nappaleder, Aluminium und ein schlankeres, ergonomisch optimiertes Design

B&W Music App mit 5-Band-Equalizer und True-Sound-Modi

Vom Px8 zum Px8 S2: Evolution spürbar gemacht

Der Px8 war bereits ein Kopfhörer für höchste Ansprüche. Mit dem Px8 S2 hat Bowers & Wilkins nun entscheidende Details weiterentwickelt. Das neue Treibersystem sorgt für eine noch präzisere und klarere Wiedergabe, während das überarbeitete Mikrofon-Array mit acht Mikrofonen das Noise Cancelling deutlich verbessert und die Sprachqualität bei Anrufen hörbar steigert.

Auch die Konnektivität wurde modernisiert: Mit Bluetooth 5.3 und aptX Lossless bietet der Px8 S2 verlustfreies Streaming – ein echter Mehrwert für alle, die Hi-Res-Audio nutzen. Über die B&W Music App lassen sich Klangprofile und Noise-Cancelling-Stufen individuell anpassen. Das neue, leichtere Design erhöht zudem den Komfort bei langen Hörsessions spürbar.

Kurz gesagt: Der Px8 S2 ist keine Revolution, aber eine konsequente Weiterentwicklung mit spürbaren Verbesserungen im Detail.

Ein Launch-Event voller Stars

Der Startschuss für den Px8 S2 fiel in der Ladbroke Hall in London – und Bowers & Wilkins überließ dabei nichts dem Zufall. Auf der Bühne stand David Beckham, der als globaler Markenbotschafter das Zusammenspiel aus Eleganz, Lifestyle und Technik verkörpert. Gemeinsam mit Moderatorin Lauren Laverne und Musiker James Blake sprach er über die Kampagne „For the Journey“ und ihre kreative Zusammenarbeit. Blake präsentierte dabei erstmals den exklusiven Kampagnensong „Make Something Up“ und sorgte mit einem anschließenden Live-Auftritt für den musikalischen Höhepunkt des Abends.

Das Event war damit weit mehr als eine Produktvorstellung – es zeigte, wie eng Klang, Kultur und Design bei Bowers & Wilkins miteinander verbunden sind.

Warum der Px8 S2 dein neuer Kopfhörer sein könnte

Der Px8 S2 überzeugt nicht nur durch Technik, sondern durch Alltagstauglichkeit. Sein präziser, ausgewogener Klang lässt Musik authentisch und detailreich klingen – egal ob unterwegs, im Büro oder zu Hause. Die aktive Geräuschunterdrückung sorgt dabei für Ruhe, wo sie gebraucht wird, und der hohe Tragekomfort macht den Kopfhörer zu deinem angenehmen Begleiter auf langen Reisen.

Wer bereits den Px7 S2 schätzt, erhält mit dem Px8 S2 eine spürbar verfeinerte und luxuriösere Version – mit besserer Klangkontrolle, modernerer Konnektivität und einer nochmals hochwertigeren Verarbeitung.

Der Px8 S2 ist damit kein reines Prestigeobjekt, sondern ein Kopfhörer für alle, die Musik kompromisslos genießen möchten – Tag für Tag.

Tauche ein in die nächste Dimension des Hörens.