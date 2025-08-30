Brain-Computer-Interfaces: Der Markt für die Gehirnimplantate floriert – auch mit einer deutschen Firma

Nach Elon Musk will nun auch Sam Altman als zweiter Technik-Milliardär ins Geschäft mit Hirn-Computer-Schnittstellen einsteigen (kurz auch BCI genannt, „brain-computer-interface“). Der CEO von OpenAI hat dafür das Startup Merge Labs mitgegründet und plant, 250 Millionen US-Dollar über den Risikokapital-Arm von OpenAI darin zu investieren. Das bestätigte er Mitte August in einem Gespräch mit der Technologienachrichten-Plattform The Verge. Der OpenAI-CEO plant keine direkte Rolle bei Merge Labs, das noch vor der Bekanntgabe jeglicher Technologie-Details bereits mit 850 Millionen US-Dollar bewertet wird.

Anzeige Anzeige

Altman zeigte sich fasziniert von der Möglichkeit neuronaler Schnittstellen, die ihren Träger:innen erlauben sollen, direkt per Gedanken mit KI zu interagieren. „Ich möchte etwas denken können und ChatGPT darauf reagieren lassen“, beschrieb Altman seine Vision. Es wäre wohl ein Beispiel für die graduelle Verschmelzung von Mensch und Technik, die der OpenAI-Chef bereits 2017 in einem Blogbeitrag postuliert hatte. Der Firmenname „Merge“ ist zweifellos ein Ausdruck dieser Vision.



BCI als Verschmelzung von Mensch und Technik

Ebenso wie technische Details ist bisher auch unbekannt, ob Merge Labs – wie die meisten BCI-Entwickler – auch medizinische Ziele ins Auge gefasst hat. Schließlich lassen sich auch therapeutische Schnittstellen als Beispiele für eine beginnende Verschmelzung betrachten. Aber auch unabhängig davon beflügeln die Fortschritte auf dem Gebiet der Hirn-Computer-Schnittstellen die Fantasie von Kapitalgeber:innen und Forscher:innen zugleich.

Anzeige Anzeige

Im Januar kürten Leser:innen von der US-amerikanischen Ausgabe MIT Technologie Review BCI zum spannendsten Zusatzthema zu den alljährlich ausgewählten „Zehn Durchbruchstechnologien“, weit vor hyperrealistischen Deepfakes und kontinuierlich messenden Glukoseüberwachungsgeräten für Diabetes-Patienten, die kein wiederholtes Fingerpieksen mehr erfordern. Marktanalysten von Grand View Research wiederum sehen das Marktvolumen von invasiven, aber akkurateren BCI-Technologien bei 160,44 Milliarden Dollar und den nicht-invasiven Technologiearm bei knapp 370 Millionen Dollar. Vor fünf Jahren lag die Schätzung der Analysten noch bei lediglich 3,7 Milliarden insgesamt.

Wandel bei den BCI: immer mehr klinische Studien

Ein Grund für die gute Bewertung dürfte „das Zeitalter der Translation“ sein, wie es Michelle Patrick-Krueger von der University of Houston nennt. Die Forscherin hat mit Kolleg:innen eine detaillierte Untersuchung von BCI-Studien durchgeführt und im Fachjournal Nature Reviews Bioengineering veröffentlicht. „In den letzten Jahren gab es beträchtliche private Investitionen. Das sorgt für Aufregung und ermöglicht es den Unternehmen, schneller voranzukommen“, sagte Patrick-Krueger. Das Gebiet vollzieht nach fast 30 Jahren gerade den Wechsel von klinischen Versuchen mit einzelnen Probanden zu Sicherheitsstudien mit bis zu zehn Teilnehmern. Das klingt vielleicht nicht nach viel, doch die Entwicklung spiegelt auch eine wachsende Reife der Technologien wider. Derzeit laufen knapp 30 klinische Studien mit bis zu zehn Probanden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die meisten Hirn-Computer-Schnittstellen überbrücken und ersetzen krankheits- oder unfallbedingt unterbrochene Verbindungen vom Gehirn zum Körper. Sie helfen gelähmten Menschen beispielsweise dabei, per Gedankenkraft einen Cursor zu steuern und in einigen Fällen auch mithilfe eines Computers zu sprechen. Dafür lauschen BCI mithilfe von Elektroden am Gehirn nach Bewegungs- oder Sprachbefehlen und senden diese über Kabel oder mittels kabelloser Signale an einen Computer zum Übersetzen.

Mit Neuralinks „Telepathy“-Chip spielt einer von bisher drei Probanden sogar Computerspiele wie Civilization VI und schreibt mithilfe der KI „Grok“ auch Texte für Posts auf der Plattform X – wenngleich beim letzten Beispiel auch vorgefertigte Antworten zur Verfügung standen. Auch Neuralink ist dabei, die Zahl seiner klinischen Studien und Probandenzahlen deutlich auszuweiten. Ähnliche Fortschrittsmeldungen kommen aus China, das bei den Probandenzahlen dieses Jahr in Führung gehen könnte.

Anzeige Anzeige

Auch ein deutscher Hirnelektroden-Entwickler dabei



Wiewohl die Musik vielfach in den USA und China spielt, kommen einige vielversprechende Neuerungen auch aus Europa. So soll etwa das „Brain Interchange“ genannte Implantat des deutschen Gehirnelektroden-Entwicklers Cortec nicht nur unterbrochene neuronale Verbindungen über einen Computer ersetzen, sondern das Gehirn auch zum Knüpfen neuer Verbindungen anregen und Schlaganfallpatient:innen verlorenen gegangene Beweglichkeit wiedergeben.

Bei einem Schlaganfall verstopft oder platzt ein Gehirngefäß, wodurch umliegende Gebiete weniger bis gar keinen Sauerstoff mehr erhalten und Schaden nehmen. Passiert das in der motorischen Hirnrinde, kann die bewusste Bewegungsfähigkeit beeinträchtigt werden oder gar ganz verloren gehen. Bleiben jedoch genügend gesunde Bereiche erhalten, können Rehabilitationsübungen die Beweglichkeit wieder verbessern, weil sie sozusagen den Bau von Umgehungsstraßen für die Steuersignale des Gehirns anregen. Das soll das Cortec-Implantat verstärken.

Ende Juli meldete das Freiburger Unternehmen die erste erfolgreiche Implantation bei einem 52-jährigen Patienten am Harborview Medical Center in Seattle. Insgesamt sollen vier Patient:innen mit eingeschränkter Armbeweglichkeit an der Sicherheitsstudie teilnehmen, die die US-Zulassungsbehörde FDA genehmigt hat. Während die Patient:innen physiotherapeutische Übungen durchführen, soll die – komplett implantierte und drahtlos per Induktion aufladbare – Schnittstelle elektrische Gehirnaktivität aufzeichnen, diese Signale in Echtzeit interpretieren und anschließend elektrische Impulse aussenden.

Anzeige Anzeige

Die Stimulation soll gesunde Hirnbereiche dazu anregen, die motorischen Aufgaben von beschädigten Arealen zu übernehmen, und zwar mehr als es die Übungen alleine tun würden. Diese Lernfähigkeit und Flexibilität des Gehirns heißt in der Fachsprache Neuroplastizität. Dabei soll die Stimulation Nervenzellen dazu bewegen, gleichzeitig eigene Impulse auszuschicken, um so bestehende Verbindungen zu stärken und auch die Neuknüpfung anzuregen.

Der erste Gehirnchip aus Graphen



In einer weiteren Erstleistung weltweit hat das spanische BCI-Unternehmen Inbrain Neuroelectronics vor knapp einem Jahr die Verträglichkeit eines flachen, hauchdünnen neuen Elektrodenmaterials im Patienten getestet. Das neuartige BCI aus Graphen ist gerade einmal eine halbe Haaresbreite dick und bedeutend dünner und flexibler als die konventionellen flachen Schnittstellen aus Platin und Iridium, die noch mit körperverträglichem Silikon ummantelt sind, sagte der Neurochirurg David Coope gegenüber „Wired“, der die Operation an der University of Manchestes durchgeführt hat.

Aus diesem Materialduo sind auch Cortecs „Brain Interchange“-Elektroden. „Aus chirurgischer Sicht bedeutet das, dass wir sie wahrscheinlich an Stellen einsetzen können, an denen es sonst schwierig wäre, Elektroden zu platzieren“, ergänzte Coope die Vorteile der neuen Hirn-Computer-Schnittstelle. Mit dieser könnten zum Beispiel Gehirnareale im Vorfeld von Operationen kartiert werden, um die Eingriffe präziser zu machen. Inbrain plant insgesamt bis zu zehn Patient:innen in seine Studie aufzunehmen.

Anzeige Anzeige

Mit bisherigen BCI zum Kartieren ermitteln Neurochirurg:innen zum Beispiel, wo das Sprechzentrum liegt, um es bei nahegelegenen Einsatzgebieten nicht zu beschädigen. Die neue BCI kartierte bei ihrem 80-minütigen Ersteinsatz das Gehirngewebe bei einer Tumorentfernung und konnte dabei mithilfe von künstlicher Intelligenz gesundes von entartetem Gewebe unterscheiden. Die flache Schnittstelle besitzt 48 sensorische Elektroden. Künftige Modelle sollen aber bis zu 1.024 besitzen, um bedeutend mehr Informationen aus dem Gehirn aufzeichnen zu können.

Zwar hat das US-Unternehmen Precision Neurosience, das vom früheren Neuralink-Mitgründer Benjamin Rapoport gegründet wurde, bereits 2023 ein noch dünneres BCI kurze Zeit in einem Patienten getestet. Allerdings versprechen Graphen-Elektroden eine bessere Miniaturisierbarkeit, bis hinunter zu einer Auflösung von einzelnen Nervenzellen.

Flexible Materialien, die wie Graphen gut leiten und in der wässrigen Gehirnumgebung nicht oxidieren, sind auch deshalb von großem Interesse, weil sie die atmungsbedingte Bewegung des Gehirns innerhalb des Schädels einfach mitmachen können.

Anzeige Anzeige

Bei steifen Elektroden dagegen besteht das Risiko, dass sie das sich bewegende Gehirn reizen und dadurch eine Entzündung oder Narbenbildung auslösen. Das beeinträchtigt zusätzlich auch die Effektivität der Elektroden. Hinzu kommt, dass sich Elektroden, die einige Millimeter ins Gehirngewebe eindringen, auch wieder lösen und danach abschalten können. Beim ersten Patienten mit Neuralinks Telepathy-Chip geschah das zu 85 Prozent.

Weichere Exemplare könnten damit auch länger im Einsatz bleiben und Austausch-Operationen wären seltener nötig. Insgesamt sind im Rahmen der klinischen Studie für die kartierende Elektrode neun weitere Patiententests geplant, die vom Graphene-Flagship-Projekt der Europäischen Union finanziert wird.

Er spürte das erste Mal nach Jahrzehnten Freude

Während BCI-Chips immer dünner und leistungsfähiger werden, richten Forscher:innen ihren Blick auf noch anspruchsvollere Ziele. Dazu gehört der Einsatz von mehreren Chips gleichzeitig, um neurologische Erkrankungen besser behandeln zu können, bei denen verschiedene Gehirnregionen von Störungen betroffen sind. Vor kurzem meldeten Wissenschaftler:innen der University of Minnesota um Ziad Nahas, dass sie mithilfe von vier flachen Elektrodenarrays einem 44-jährigen Patienten namens Tom mit schwerer, behandlungsresistenter Depression und Selbstmordgedanken zur Remission verholfen haben. Das bedeutet, dass seine Symptome und sein Leiden vorerst ganz nachgelassen haben. Medikamente und andere Behandlungen wie Elektrokonvulsionstherapie hatten vorher immer nur vorübergehend geholfen. Nach drei Selbstmordversuchen meldete er sich schließlich für die Studie an der University of Minnesota.

Anzeige Anzeige

Die Wissenschaftler:innen kartierten zunächst mithilfe von funktioneller Magnetresonanztomographie, wo sich die vier als Ziel auserkorenen neuronalen Netzwerke in seinem Gehirn befanden, wie sie miteinander interagierten und wie sie auf Reize reagierten. Dazu gehörte zum Beispiel das Salienz-Netzwerk, zu dessen Aufgaben das Verarbeiten emotionaler Reize gehört und das bei Depression überaktiv ist. Auch das „Default Mode Network“ war ein Ziel, das dann aktiv ist, wenn man nicht auf eine Aufgabe konzentriert ist, sondern locker nachdenkt oder tagträumt. Anschließend bekam Tom in diesen Zielgebieten je ein Elektrodenarray auf der Gehirnoberfläche platziert – und die Suche nach einem geeigneten Stimulationsmuster begann.

Gleich beim ersten Anschalten begann Tom das erste Mal nach langer Zeit zu lächeln und zu weinen. „Es war, als habe sich etwas in mir geöffnet, oder als sei eine Mauer eingestürzt, und ich hatte einfach Zugang zu all diesen Gefühlen“, sagte er dem „Discovery“-Magazin der University of Minnesota. Nach ausgiebigen Tests gab Setting Nummer 17 Tom „ein Gefühl von Ruhe und Entspannung, so wie wenn man ein paarmal tief eingeatmet hat‘“. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forschenden in einem Science-Preprint.

Er konnte beginnen, die zuvor nicht zugänglichen Gefühle zu fühlen und zu verarbeiten. Er verspüre zuweilen immer noch Traurigkeit, aber es sei eine gesunde, reichhaltigere Form. Nach sieben Monaten Stimulation hörten auch die Selbstmordgedanken gänzlich auf. 2,5 Jahre nach der Operation hält die Remission bis auf eine kurze Verschlechterung während einer Covid-19-Infektion weiter an. Nun soll eine größere Studie mit zufällig ausgewählten Proband:innen für die echte und eine Scheinbehandlung zeigen, wie sicher und zuverlässig die Behandlung ist.

Mehr zu diesem Thema