Brainstorming-Falle: Warum externe Hilfe beim Ideenfinden nach hinten losgehen kann

Kreative Lösungen zu finden, ist in vielen Bereichen wichtig. Steht uns Google dabei eher im Weg, als das es hilft? (Bild: Roman Samborskyi/ Shutterstock)

Die Digitalisierung soll uns eigentlich als Hilfsmittel dienen, um uns etwa bei kreativen Prozessen zu unterstützen. Allerdings ist das nicht immer der Fall. Das zeigt auch eine neue Studie der Carnegie Mellon University (CMU). Während die Forschenden im Rahmen der Studie keinen statistisch relevanten Unterschied zwischen der Kreativität von Personen mit und ohne Zugang zur Internetsuche feststellten, entdeckten sie etwas anderes. Denn die Gruppe, die googeln durfte, schien weniger vielfältige Ideen zu bekommen.

So ist die Studie aufgebaut

Um das herauszufinden, baten die Forschenden die Teilnehmenden, sich neue Verwendungsmöglichkeiten für zwei Gegenstände, nämlich Regenschirme und Schilde, auszudenken. Eine Testgruppe durfte die Google-Suche benutzen, während die andere sich keine externe Hilfe über Suchmaschinen holen durfte.

Während die Online-Suche viele alternative Verwendungen für Regenschirme zeigte, sah es bei Schilden eher mau aus. Die Teilnehmer:innen hatten dafür viel mehr Probleme damit, neue Ideen für Regenschirme zu entwickeln. Hier vermuten die Forschenden, dass die online verfügbaren Vorschläge ihr Denken einschränken. Im Gegensatz dazu hat das Fehlen bereits vorhandener Ideen für Schilde möglicherweise mehr Raum für die Entfaltung der Kreativität gelassen.

Das ist der Fixation-Effect

„Dies scheint auf die Tatsache zurückzuführen zu sein, dass Google-Nutzer die gleichen Antworten gaben, oft in der gleichen Reihenfolge, da sie sich auf Google verließen, während die Nicht-Google-Nutzer mehr unterschiedliche Antworten gaben“, so der Hauptautor Danny Oppenheimer, der am CMU als Professor im Fachbereich für Sozial- und Entscheidungswissenschaften arbeitet.

Damit wäre die Google-Suche ein perfektes Beispiel für den sogenannten Fixation-Effect. Der besagt, dass Menschen, die eine mögliche Lösung zu einem Problem gezeigt bekommen, daran gehindert werden können, neue oder verschiedene Lösungen zu finden. „Diese Studie ist der erste Nachweis des Fixation-Effects, der durch die Internetsuche ausgelöst werden“, sagt Oppenheimer, der Hauptautor. Aber bedeutet das jetzt, dass man das Internet bei der Ideenfindung weglassen sollte?

Macht das Internet uns dumm?

Auch Anfang Juni erschien eine Studie, die das vermuten ließ. Hier untersuchten Forschende des MIT, wie sich die Nutzung von ChatGPT auf die Schreibfähigkeiten auswirkt. Hier zeigte sich: Die KI-Benutzer:innen zeigten durchweg schlechtere Leistungen auf neuronaler, sprachlicher und verhaltensbezogener Ebene.

In Bezug auf die Studie des CMU rät Oppenheimer davon ab, das Ergebnis zu verallgemeinern. Viel mehr sollen wir akzeptieren, dass der Zugang zum Internet die Art und Weise verändert, wie Menschen denken und Probleme lösen. Anstatt Suchmaschinen beim Brainstorming einfach zu meiden, würden er und seine Kolleg:innen lieber untersuchen, wie solche Ressourcen effizienter genutzt werden können.

