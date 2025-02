Brandgefahr bei Teslas Cybertruck: Das sagen die Daten

Teslas Cybertruck erinnert auf den ersten Blick eher an einen Panzer als an ein Auto für den Straßenverkehr. Diese bewusste Design-Entscheidung soll potenziellen Käufer:innen unter anderem ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Tesla-CEO Elon Musk selbst betont gerne immer wieder die Sicherheit des Fahrzeugs.

Anzeige Anzeige

Offenbar trügt allerdings der Schein. Expert:innen warnen schon länger vor der Gefahr, die der Cybertruck aufgrund seiner steifen Karosserie vor allem für andere Verkehrsteilnehmer:innen darstellt. Deswegen ist das Fahrzeug auch nicht in Deutschland zugelassen.

Nach etwas mehr als einem Jahr auf US-Straßen zeigen die Zahlen zudem: Das Elektrofahrzeug kann auch für Insass:innen schnell zur Todesfalle werden. Der Grund: Teslas Cybertruck fängt verhältnismäßig schnell Feuer.

Anzeige Anzeige

Cybertruck: 17-mal höhere Quote an Feuertoten als bei Ford Pinto

Die Datenanalyse des Auto-Blogs Fuel Arc belegt, dass von circa 34.438 Cybertrucks in den USA fünf Todesopfer durch Fahrzeugbrand nachgewiesen werden können. Für sich genommen mag das wie keine besonders hohe Zahl erscheinen, gemessen an der eher geringen Verkaufszahl ergibt sich allerdings durch Hochrechnung eine Quote von 14,52 Brandtoten pro 100.000 Fahrzeuge.

Der Fuel-Arc-Blogger vergleicht die Cybertruck-Zahlen dabei direkt mit der Quote an Todesopfern durch Fahrzeugbrand beim Ford Pinto. Dieser war in den 70ern durch seine extrem hohe Explosionsgefahr in die Schlagzeilen geraten. Grund dafür war ein sehr unkluges Fahrzeugdesign, bei dem sich der Treibstofftank direkt hinter der Heckstoßstange befand.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das Ergebnis: Beim Ford Pinto lag die Zahl an tödlich verunglückten Brandopfern pro 100.000 Fahrzeugen bei 0,85. Die Quote liegt beim Cybertruck also knapp 17-mal höher.

Brandgefahr beim Cybertruck: So wurde gerechnet

Die von Fuel Arc angeführten Zahlen sind allerdings nur eingeschränkt aussagekräftig. So fließt in die Statistik zum Besipiel auch der Fall ein, bei dem ein Cybertruck in Las Vegas im Rahmen eines Anschlags in die Luft gesprengt wurde und der Attentäter post mortem darin verbrannte. Die Aufnahme dieses fünften Todesopfers in die Berechnung bezeichnet Blogger Kay selbst als streitbar.

Anzeige Anzeige

Außerdem kamen drei der vier (ohne Las-Vegas-Anschlag) durch Feuer getöteten Cybertruck-Insass:innen beim selben Unfall ums Leben. Letztendlich sind also nur zwei Cybertrucks mit tödlichen Konsequenzen in Flammen aufgegangen.

Die Verkaufszahlen des Tesla Cybertrucks basieren zudem auf einer Schätzung, nicht auf konkreten Zahlen, da Tesla darüber keine offiziellen Angaben macht. Allerdings deckt die Annahme sich wohl ziemlich gut mit den Ergebnissen des Hardcore-Tesla-Fans Troy Teslike . Dieser wiederum ist laut Fuel Arc bekannt für seine akkuraten Schätzungen bezüglich Teslas Geschäftszahlen.

In den USA steht eine offizielle Sicherheitseinstufung des Tesla Cybertrucks durch die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) noch aus.

Anzeige Anzeige

Cybertruck: Teslas futuristischer E-Pickup

8 Bilder ansehen Cybertruck: Teslas futuristischer E‑Pick-up in Bildern Quelle:

Mehr zu diesem Thema