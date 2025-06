Brandgefahr: Welche Anker-Powerbank in den USA zurückgerufen wurde

Powerbank von Anker: Betroffen ist das Modell A1263, der Rückruf läuft aber bislang nur in den USA (Bild: Anker)

Smartphone-Zubehör von Anker ist beliebt. Eines der Geräte des chinesischen Herstellers wurde nun aber zurückgerufen: Powerbanks der Reihe „Powercore 10000“ (nur die Modellnummer A1263) können eine Brandgefahr darstellen. Obwohl der Rückruf bislang nur in den USA läuft, wurde der Stromspeicher auch in Europa verkauft. Ob der Rückruf auf Deutschland ausgeweitet wird, ist noch unklar.

Mehrere Brände und Verletzungen dokumentiert

Die US-amerikanische Kommission für Endkunden-Produktsicherheit (USCPSC) berichtet von 19 gemeldeten Fällen von „Bränden und Explosionen“ mit dieser Powerbank. Diese führten zu zwei kleineren Brandverletzungen und elf Sachschäden. Betroffen sind 1.158.000 Einheiten, die in den USA zwischen Juni 2016 und Dezember 2022 verkauft wurden.

Powerbanks und ihre integrierten Lithium-Ionen-Zellen gelten besonders bei Fluggesellschaften als Sicherheitsrisiko. In den vergangenen Monaten haben zahlreiche Airlines ihre Vorgaben für die mobilen Akkus verschärft. Anfang des Jahres war wegen einer brennenden Powerbank in einem Air Busan-Flugzeug am Flughafen der südkoreanischen Stadt Busan ein Feuer ausgebrochen.

Der Anker Powercore 10000 wird laut Anker-Website in Deutschland nicht mehr angeboten und wurde durch neuere Modelle ersetzt. Allerdings ist das Modell mit der Nummer A1263 noch vereinzelt im Online-Handel verfügbar, etwa bei Amazon und Ebay. Warum Anker diese Powerbank nicht auch in Europa zurückruft, bleibt offen. Eine Ausweitung des Rückrufs in den kommenden Tagen ist möglich.

So erkennen Nutzer das betroffene Modell

Anker hat für den US-Rückruf eine spezielle Webseite eingerichtet. Dort wird erklärt, wie Nutzer das betroffene Modell identifizieren können: Der Anker-Schriftzug befindet sich auf der Oberseite, während Modell- und Seriennummer auf einer der schmalen Seiten zu finden sind.

Die Seriennummer benötigt Anker zur Identifizierung, wenn Kunden ein Austauschmodell oder einen Gutschein anfordern.

In Deutschland betreibt Anker ebenfalls eine Webseite für Rückrufaktionen, die betroffene Powercore 10000 ist dort jedoch bislang nicht aufgeführt. Der letzte Rückruf in Deutschland erfolgte im September 2024 und betraf die Powerbank mit der Modellnummer A1647, die ebenfalls ein Brandrisiko durch Überhitzung aufwies.

