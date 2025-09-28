Braucht es ein Mindestalter für generative KI? Das sagt ein Datenschützer

Die Stimmen für eine Altersbegrenzung auf Social Media werden immer lauter. Zuletzt sprach sich die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dafür aus, dass junge Menschen erst ab 16 auf TikTok, Instagram und Co. unterwegs sein dürften. Gründe dafür gibt es viele. Denn die Plattformen haben teilweise ein enormes Suchtpotential. Zusätzlich birge fehlende Moderation die Gefahr, dass Jugendliche mit Gewaltvideos, Extremismus oder pornografischen Inhalten konfrontiert werden können.

Anzeige Anzeige

Auch generative KI birgt viele Gefahren für Kinder und Jugendliche. Das zeigt auch ein Fall in den USA. Dort verklagen zwei Eltern den ChatGPT-Entwickler OpenAI nach dem Suizid ihres Sohnes. Dieser hatte mithilfe des Chatbots seinen Suizid geplant und durchgeführt. Ein extremes Beispiel – doch auch eine Google-Deepmind-Studie zeigt, dass KI-Chatbots süchtig machen können. Der entscheidende Faktor ist der aktuelle Aufbau der Modelle, die dazu neigen, den Nutzer:innen zu gefallen.

Plattformen stehen in der Verantwortung

Der Datenschützer Stefan Schönwetter sieht die Plattformbetreiber in Verantwortung. Für die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung leitet er die Abteilung „Digitale Bildung“. Dabei berät er auch Bildungseinrichtungen, wie man Kinder an KI heranführen sollte. „Wir können über Altersgrenzen und Kontrollen reden, wie wir wollen. Solange die Plattformanbieter keine effektiven Kontrollen und Mechanismen implementieren, sind das Scheindebatten“, so Schönwetter. Denn schon jetzt sei die Zustimmung der AGBs vieler Plattformen für Kinder gar nicht möglich. „Die Eltern müssten informiert einwilligen – und das bis zum 16. Lebensjahr“, so der Datenschützer.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dabei wird künstliche Intelligenz oft auch als Chance gesehen, den Bildungssektor zu modernisieren – etwa durch Hilfe bei der Unterrichtsvorbereitung für Lehrkräfte oder als Recherche-Tool für Schüler:innen. Auch das Bildungsministerium erarbeitet Initiativen, KI in den Bildungsalltag zu integrieren. „ Es ist auch jungen Menschen schwierig zu erklären, dass die Kultusministerien sagen, wir wollen unbedingt KI-Systeme in der Schule haben. Und gleichzeitig sagen wir außerhalb der Schule, dass das Teufelszeug ist“, so Schönwetter.

Wie Kinder KI nutzen sollten und wie Eltern Kinder an die Technologie heranführen sollten, erklärt der Datenschützer im t3n-Interview-Podcast.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.