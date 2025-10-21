Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Ratgeber
Verpasse keine News mehr!

Browser Fingerprinting: Was Programme wie Chrome, Firefox und Edge über dich wissen – und mit anderen teilen

Egal, ob Chrome, Firefox oder Edge: Browser wissen eine Menge Details über ihre Nutzer:innen. Welche Daten beim Surfen im Netz gesammelt werden, wer die Informationen am Ende bekommt – und wie du dich davor besser schützen kannst.

Von Marvin Fuhrmann
4 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Browser Fingerprinting: Was Programme wie Chrome, Firefox und Edge über dich wissen – und mit anderen teilen
Was weiß dein Browser dank Fingerprinting über dich? (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Wer im Internet unterwegs ist, hinterlässt Spuren. Das ist nicht nur der Fall, wenn du auf Youtube Kommentare hinterlässt, auf Instagram Bilder hochlädst oder einen Beitrag auf Wikipedia suchst. Selbst das Aufrufen einer Website reicht aus, um Daten an die Dritten hinter der Seite weiterzugeben. Denn tatsächlich sammeln schon die Browser selbst, mit denen du Zugang zum Netz bekommst, eine Vielzahl von Daten.

Anzeige
Anzeige

Browser Fingerprinting: Welche Daten sammeln die Programme über dich?

Wie viele Daten wirklich von Browsern gesammelt werden, zeigt unter anderem eine Untersuchung des VPN-Anbieters Surfshark. Dabei wurden die zehn populärsten Browser analysiert. Das Ergebnis: Google Chrome gehört zu den größten Datensammlern. Mehr als 20 verschiedene Datentypen zu deinen Kontakten, Finanzen, deinem Standort und einige weitere Identifikatoren sammelt der Google-Browser. Andere Tools wie Firefox, Bing oder Edge sind nicht ganz so datenhungrig, sammeln aber immer noch genug Eckdaten, um Browser Fingerprinting betreiben zu können.

Browser Fingerprinting ist im Grunde eine Tracking-Technik, die mehrere Identifikatoren zusammenträgt. Aus diesen Daten wird dann ein digitaler Fingerabdruck, der dir zugeordnet werden kann. Dabei geht es nicht darum, dich persönlich zu identifizieren. Stattdessen geht es darum, deine Aktivität im Netz zu verfolgen und die möglichen Angebote der Webseiten auf dich zuzuschneiden. Und das funktioniert sogar ganz ohne Cookie-Banner.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Die Daten werden dabei immer an eine Seite gesendet, sobald du dich mit ihr verbindest. Die Informationen befinden sich dabei in den sogenannten HTTP-Headern, die Details über den genutzten Browser, aber auch über das Betriebssystem deines Endgeräts oder deinen groben Standort beinhalten. Alle Details zusammen ergeben deinen Fingerabdruck, der durchs Netz verfolgt werden kann. Wenn ihr sehen wollt, welche Daten über euren Browser an Dritte weitergeleitet werden können, lohnt sich ein Test auf Webseiten wie Cover your Tracks oder Am I Unique?, die euch eine Auflistung der üblichen Tracker geben.

So sehen die Tracker etwa die Auflösung deines Endgeräts und ob es sich (dank Gyrosensor) in deinen Händen oder auf dem Tisch befindet. So lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ob du am Desktop oder mobil unterwegs bist. Header geben ebenfalls Aufschluss über den Arbeitsspeicher, die CPU und die installierten Treiber. Ferner können die Tracker mehrere Tests mit HTML5 oder WebGL über deinen Browser durchführen, um weitere einzigartige Identifikatoren zu erstellen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Wer bekommt die Daten am Ende zu sehen?

Am Ende landen die Daten vorwiegend bei werbetreibenden Unternehmen. Digitale Browser-Fingerabdrücke eignen sich perfekt, um ein Profil von dir zu erstellen. Wenn du etwa häufiger einen Onlineshop für Sneaker besuchst und dort ein Fingerprinting-Profil erstellt wird, kann das Profil auch auf Social-Media-Plattformen womöglich erkannt und dir zugeordnet werden. Dementsprechend bekommst du ganz ohne die Einwilligung zu Cookies plötzlich Werbeanzeigen für neue Turnschuhe zu sehen.

Zumindest theoretisch lässt sich Fingerprinting aber auch für bessere Zwecke einsetzen. Wie Seon berichtet, bietet ein Profil, das sich mit hoher Wahrscheinlichkeit einem oder einer Nutzer:in zuordnen lässt, enorme Sicherheitsmöglichkeiten. Durch die Kombination aus einziger Hard- und Software sowie Standort und weiteren Daten können Nutzer:innen verifiziert werden. Stimmen die Daten etwa beim Login auf einer Seite nicht mit den üblichen Daten überein, könnten die Plattformen zusätzliche Verifizierungen erfragen, um den Zugriff durch Dritte zu verhindern. Wie häufig die Technik aber tatsächlich für diese Zwecke genutzt wird, kann nicht gesagt werden.

Anzeige
Anzeige
8 Bilder ansehen
Sinnvolle und weniger sinnvolle Tipps für Passwörter Quelle: Shutterstock/ Vitalii Vodolazskyi

Was du gegen das Browser Fingerprinting unternehmen kannst

Im ersten Moment könntet ihr also – zurecht – schockiert sein, dass euer Browser so viel über euch preisgeben kann. Also, was lässt sich gegen Fingerprinting machen? Zu den offensichtlichsten Optionen zählt der Wechsel zu einem anderen Browser. Einige Programme haben explizit Maßnahmen gegen Browser Fingerprinting getroffen. Dabei werden die Daten, die an Webseiten weitergereicht werden, möglichst allgemein gehalten, sodass du nur eines von vielen Profilen bist. Oder die Daten werden immer wieder verändert, sodass kein einzigartiges Profil erstellt werden kann. Zu den bekanntesten Browsern, die solche Profile verhindern, zählen Tor und Brave.

Alternativ gibt es für andere Tools eine Vielzahl von Browser-Extensions, die das Tracking im Browser verhindern sollen. Bekannte Erweiterungen sind etwa Privacy Badger oder NoScript. Zwar sorgen diese Programme dafür, dass kein Profil erstellt werden kann, doch musst du dafür teilweise gravierende Einschränkungen in Kauf nehmen. NoScript deaktiviert etwa JavaScript auf Webseiten. Surfst du eine Seite mit Videos an, können diese nicht abgespielt werden. Zudem kann es zu anderen Darstellungsfehlern während des Surfens kommen. Auf Wikipedia fehlt etwa das Popup, das eine kurze Erklärung eines Begriffs anzeigt, wenn du mit der Maus über den Link im Text fährst.

Wie Cover your Tracks betont, können die Vorsichtsmaßnahmen aber auch einen gegenteiligen Effekt haben. Wenn du Einstellungen änderst und Addons installierst, wird diese Kombination aus Änderungen selbst einzigartig – und damit zu deinem verfolgbaren Profil. Dementsprechend empfehlen die Expert:innen ebenfalls den Griff zu einem Browser wie Tor oder Brave, der das Datensammeln von Haus aus blockiert. Auch unter Firefox lassen sich digitale Fingerabdrücke verhindern, wenn die richtigen Einstellungen gemacht werden. Dazu bieten andere User:innen mit Betterfox und Arkenfox eigene Konfigurationsdateien, die du nur einfügen musst. Eine Anleitung und die Auswirkungen der Änderungen findest du auf der jeweiligen Github-Seite.

Die dümmsten Security-Patzer

(Foto: Wirestock Creators / Shutterstock.com)
12 Bilder ansehen
Von sinnfreien Sicherheitsfragen bis zu unsicheren Passwörtern: Die dümmsten Security-Patzer Quelle: (Foto: Wirestock Creators / Shutterstock.com)
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Security Browser Firefox
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren