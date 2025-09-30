Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Ratgeber
Verpasse keine News mehr!

Brückentage 2026 für den Urlaub nutzen: Mit dieser Planung kommst du auf bis zu 67 freie Tage

Die Feiertage liegen im kommenden Jahr leider oft auf Wochenenden. Aber auch 2026 lässt sich mit cleverer Planung aus 30 Urlaubstagen das Maximum herausholen. Abhängig vom Bundesland sind bis zu 67 freie Tage drin. Hier steht, wie das geht.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Brückentage 2026
Brückentage: Wer 2026 viel frei haben will, sollte schon einmal mit der Planung beginnen. (Foto: Andrew Angelov/Shutterstock)

Tag der Deutschen Einheit, Reformationstag, Allerheiligen oder 2. Weihnachtstag – eine ganze Reihe der in Deutschland geltenden Feiertage fällt 2026 auf ein Wochenende. Anders als noch 2025 fallen von den neun bundesweit begangenen gesetzlichen Feiertagen gleich vier auf einen Samstag oder Sonntag.

Anzeige
Anzeige

Bayern ist Spitzenreiter bei Feiertagen

Rechnet man noch die in fast allen Bundesländern geltenden beiden Feiertage Reformationstag und Allerheiligen – jeweils einmal – dazu, sind es fünf von zehn. Bayern als Spitzenreiter im deutschen Feiertagsranking kommt übrigens auf 14 Feiertage, davon sieben an einem Wochenende.

Empfehlungen der Redaktion

Um sich dennoch mit den zur Verfügung stehenden Urlaubstagen so viele freie Tage wie möglich zu sichern, sollte man sich frühzeitig mit den vorhandenen Brückentagen auseinandersetzen und entsprechend planen. Wer in Bayern wohnt und 30 Tage Urlaub hat, kann mit cleverer Planung 67 freie Tage herausholen.

Anzeige
Anzeige

Freie Tage gleich zu Jahresbeginn sichern

Die erste Möglichkeit, mit nur einem Urlaubstag vier Tage am Stück frei zu haben, ergibt sich für alle Deutschen schon gleich zu Jahresbeginn. Denn Neujahr fällt 2026 auf einen Donnerstag. Es lohnt sich also, sich den Freitag, den 2. Januar, frei zu nehmen.

Wer in Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen-Anhalt wohnt, und am 6. Januar Heilige Drei Könige begehen kann, kommt mit zwei Urlaubstagen (2. und 5. Januar) schon auf sechs freie Tage. Wer noch drei Urlaubstage (7., 8. und 9. Januar) dazu legt, kann sich mit fünf Urlaubstagen elf Tage am Stück freischaufeln.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

9 freie Tage für 4 Urlaubstage

Eine ähnlich gute Ausbeute – nämlich neun freie Tage für vier Urlaubstage – gibt es 2026 in allen deutschen Bundesländern rund um Karfreitag und Ostermontag sowie Pfingstmontag und um den 1. Mai herum. Auch der Zeitraum zwischen 19. und 27. Dezember 2026 lässt sich mit dem Verhältnis vier zu neun aufpeppen.

Einige Gesundheitsmaßnahmen werden von gesetzlichen Krankenkassen gefördert.
10 Bilder ansehen
10 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung Quelle: Foto: dpa

Über Christi Himmelfahrt (bundesweit) und Fronleichnam (dort, wo das ein gesetzlicher Feiertag ist) hinweg reicht jeweils ein Urlaubstag für vier freie Tage am Stück. Menschen, die in Sachsen wohnen, können den am Mittwoch gelegenen Buß- und Bettag mit zwei Urlaubstagen zur Fünf-Tage-Freizeit ausbauen. Für vier Urlaubstage gibt es neun freie Tage.

Anzeige
Anzeige

Brückentage-Rechner helfen bei der Planung

Wer keine Lust darauf hat, sich die Brückentage in diesem Artikel oder einem Kalender auszurechnen, kann auf einen Brückentage-Rechner wie den von Ferienwiki zurückgreifen. Hier lässt sich etwa das jeweilige Bundesland einstellen – und man kann theoretisch auch schon für 2027 vorplanen.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren