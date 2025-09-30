Brückentage 2026 für den Urlaub nutzen: Mit dieser Planung kommst du auf bis zu 67 freie Tage

Brückentage: Wer 2026 viel frei haben will, sollte schon einmal mit der Planung beginnen. (Foto: Andrew Angelov/Shutterstock)

Tag der Deutschen Einheit, Reformationstag, Allerheiligen oder 2. Weihnachtstag – eine ganze Reihe der in Deutschland geltenden Feiertage fällt 2026 auf ein Wochenende. Anders als noch 2025 fallen von den neun bundesweit begangenen gesetzlichen Feiertagen gleich vier auf einen Samstag oder Sonntag.

Anzeige Anzeige

Bayern ist Spitzenreiter bei Feiertagen

Rechnet man noch die in fast allen Bundesländern geltenden beiden Feiertage Reformationstag und Allerheiligen – jeweils einmal – dazu, sind es fünf von zehn. Bayern als Spitzenreiter im deutschen Feiertagsranking kommt übrigens auf 14 Feiertage, davon sieben an einem Wochenende.

Um sich dennoch mit den zur Verfügung stehenden Urlaubstagen so viele freie Tage wie möglich zu sichern, sollte man sich frühzeitig mit den vorhandenen Brückentagen auseinandersetzen und entsprechend planen. Wer in Bayern wohnt und 30 Tage Urlaub hat, kann mit cleverer Planung 67 freie Tage herausholen.

Anzeige Anzeige

Freie Tage gleich zu Jahresbeginn sichern

Die erste Möglichkeit, mit nur einem Urlaubstag vier Tage am Stück frei zu haben, ergibt sich für alle Deutschen schon gleich zu Jahresbeginn. Denn Neujahr fällt 2026 auf einen Donnerstag. Es lohnt sich also, sich den Freitag, den 2. Januar, frei zu nehmen.

Wer in Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen-Anhalt wohnt, und am 6. Januar Heilige Drei Könige begehen kann, kommt mit zwei Urlaubstagen (2. und 5. Januar) schon auf sechs freie Tage. Wer noch drei Urlaubstage (7., 8. und 9. Januar) dazu legt, kann sich mit fünf Urlaubstagen elf Tage am Stück freischaufeln.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

9 freie Tage für 4 Urlaubstage

Eine ähnlich gute Ausbeute – nämlich neun freie Tage für vier Urlaubstage – gibt es 2026 in allen deutschen Bundesländern rund um Karfreitag und Ostermontag sowie Pfingstmontag und um den 1. Mai herum. Auch der Zeitraum zwischen 19. und 27. Dezember 2026 lässt sich mit dem Verhältnis vier zu neun aufpeppen.

10 Bilder ansehen 10 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung Quelle: Foto: dpa

Über Christi Himmelfahrt (bundesweit) und Fronleichnam (dort, wo das ein gesetzlicher Feiertag ist) hinweg reicht jeweils ein Urlaubstag für vier freie Tage am Stück. Menschen, die in Sachsen wohnen, können den am Mittwoch gelegenen Buß- und Bettag mit zwei Urlaubstagen zur Fünf-Tage-Freizeit ausbauen. Für vier Urlaubstage gibt es neun freie Tage.

Anzeige Anzeige

Brückentage-Rechner helfen bei der Planung

Wer keine Lust darauf hat, sich die Brückentage in diesem Artikel oder einem Kalender auszurechnen, kann auf einen Brückentage-Rechner wie den von Ferienwiki zurückgreifen. Hier lässt sich etwa das jeweilige Bundesland einstellen – und man kann theoretisch auch schon für 2027 vorplanen.