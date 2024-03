Diese interaktive Karte zeigt dir, wo du ab April Cannabis konsumieren darfst

Wer ab dem 1. April im öffentlichen Raum eine Haschischzigarette rauchen – oder kiffen, wie die jungen Leute sagen – möchte, sollte ein Maßband einpacken. Denn erlaubt ist der Konsum von Kiffgras nur mit mindestens 100 Metern Abstand zu Schulen, Kitas, Jugendzentren, Spielplätzen und öffentlichen Sportstätten.

Weil das Ausmessen aber ziemlich aufwendig wäre und die wenigsten Potheads auch Landvermessungsfans sind, gibt es eine praktische interaktive Karte, die euch genau anzeigt, wo ihr die Sportzigarette zücken dürft – und wo besser nicht.

Die Bubatzkarte zeigt euch, wo ihr legal einen Eimer rauchen dürft

Bubatzkarte heißt der praktische Helfer, der euch exakt anzeigt, wo die Bannkreise verlaufen, innerhalb derer ihr besser keinen Joint raucht.

Das Prinzip ist einfach erklärt: Die Bubatzkarte beruht auf Openstreetmap und folgt der Funktionsweise anderer Karten – ihr könnt also hinein- und herauszoomen und den Ausschnitt mit dem Finger an den Ort verschieben, an dem ihr euch befindet oder an dem ihr einen heizen wollt.

Über das Zahnrad in der rechten unteren Ecke könnt ihr auch andere Abstände in Metern auswählen – das ist zum Beispiel praktisch, wenn es um sogenannte Cannabis Social Clubs geht. Die dürfen Hanfpflanzen auch in größerer Zahl anbauen und die Ernte an ihre Mitglieder weitergeben – und müssen deshalb größere Abstände, konkret 200 Meter zu den genannten Einrichtungen, einhalten.

Übrigens erhebt die Bubatzkarte keinerlei Daten ihrer Nutzer:innen – wer also ab und an mal den süßlichen Duft der Illegalität schnuppern will, muss nicht befürchten, am Ende durch Trackingdaten überführt zu werden.

