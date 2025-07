Cool im Büro und Zuhause: Es gibt Alternativen zur Klimaanlage – sogar ohne Strom

2024 setzte einen neuen Rekord und war laut dem EU-Dienst Copernicus das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Mit der aktuellen Hitzewelle und Prognosen vom Europäischen Zentrum für Mittelfristige Wettervorhersage für einen heißen und trockenen August hat 2025 das Potenzial, dem Vorjahr Konkurrenz zu machen. Das rückt Kühltechnik in den Fokus der Bevölkerung. Die Nachfrage nach Klimaanlagen steigt. Weltweit sind bereits rund zwei Milliarden Geräte in Betrieb, bis 2050 könnten es mehr als fünf Milliarden werden, wie die Internationale Energieagentur schon vor einigen Jahren schätzte. In Indien, Indonesien, Mexiko und Brasilien wird das stärkste Wachstum erwartet. Doch auch in Deutschland rechnen Marktforscher mit einem jährlichen Umsatzplus von knapp acht Prozent.