Kurz vor dem Rückzug: Buffett überrascht mit großem Einstieg bei Google-Mutter Alphabet

Kurz vor seinem Abschied von Berkshire Hathaway hat Warren Buffett noch einmal für einen Paukenschlag gesorgt. Die 95-jährige Investorenlegende hat kräftig Alphabet-Aktien gekauft. Ein anderer Tech-Konzern musste dagegen Federn lassen.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Warren Buffett

Warren Buffett mit überraschender Kehrtwende kurz vor dem Karriereende. (Foto: dpa)

Ein großer Fan von Tech-Aktien war Warren Buffett nie. iPhone-Hersteller Apple, der die größte Position im Portfolio der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hält, betrachtete dessen 95-jähriger Noch-CEO eher als Konsumgüterhersteller.

Buffett springt über den Schatten

Umso überraschender erscheint jetzt der späte Kurswechsel. Kurz vor seinem für Ende 2025 geplanten Abschied von der Berkshire-Hathaway-Spitze hat Investorenlegende Buffett noch einmal groß in einen Tech-Konzern investiert: Google-Mutter Alphabet.

Das geht aus einer Meldung des Finanzunternehmens an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Demnach schnappte sich Buffett, der aufgrund seiner erfolgreichen Anlagestrategien als „Orakel von Omaha“ gilt, im abgelaufenen dritten Quartal 2025 Alphabet-Aktien im Wert von knapp 4,34 Milliarden US-Dollar.

Top-Ten-Platz im Portfolio für Alphabet

Mit einem Anteil von rund 1,6 Prozent am Gesamtportfolio erobert sich die Google-Mutter damit gleich einen Top-Ten-Platz. Mittlerweile (17. November 2025) haben die von Berkshire Hathaway gehaltenen Alphabet-Aktien schon einen Wert von 5,2 Milliarden Dollar. Die Nachricht über den Einstieg von Buffett hat für ein vorbörsliches Plus von fünf Prozent gesorgt.

Dass Buffett im Tech-Bereich ausgerechnet Alphabet für seinen wohl letzten großen Coup gewählt hat, ist derweil nicht ganz so überraschend, wenn man sich eine Äußerung des mittlerweile verstorbenen Weggefährten Charlie Munger vor Augen ruft. Demnach sollen sich Munger und Buffett 2019 geärgert haben, Google nicht auf dem Plan gehabt zu haben.

Berkshire Hathaway bereut verpasste Chance

Sie hätten „Mist gebaut“, so die beiden Starinvestoren damals. Dabei hätten sie doch in ihren eigenen Geschäftsabläufen sehen können, „wie gut diese Google-Werbung funktioniert“, wie der Aktionär zitiert. In Branchenkreisen wird aber auch gemutmaßt, dass bei der Transaktion schon der designierte Buffett-Nachfolger Greg Abel die Strippen gezogen haben könnte.

Dann wäre er mit großer Wahrscheinlichkeit auch an einem weiteren Schachzug beteiligt. Denn Berkshire Hathaway hat sich in den vergangenen drei Monaten auch von einem erheblichen Anteil an seinen Apple-Aktien getrennt. Mit einem Anteil von knapp 23 Prozent und über 60 Milliarden Dollar Volumen (30. September 2025) befindet sich Apple aber weiter ganz vorn im Portfolio.

Cash-Berg wächst auf Rekordhöhe

Insgesamt hat Buffett mit Berkshire Hathaway aber einmal mehr Vorsicht walten lassen. Im zwölften Quartal in Folge wurde mehr ver- als gekauft. Der Cash-Berg wuchs auf eine neue Rekordhöhe und beläuft sich per Ende September 2025 auf knapp 382 Milliarden Dollar. Mal sehen, was Buffett-Nachfolger Abel ab 2026 mit dem Geld anstellen wird.

