Windows-11-Update: So bremst ein Bug plötzlich die Rechenleistung

Nach der Installation des optionalen Updates KB5067036 für Windows 11, das am 28. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, kommt es bei Nutzer:innen zu Problemen mit dem Task‑Manager. Das bestätigt Microsoft im eigenen Release Health Dashboard.

Das Problem: Der Prozess beendet sich nicht mehr korrekt beim Schließen des Fensters, sondern läuft inkognito weiter im Hintergrund. Öffnet man den Task-Manager erneut, entsteht eine neue Instanz – das Ergebnis: mehrere gleichzeitig laufende Prozesse, die Speicher und Rechenleistung beanspruchen.

Task-Manager-Bug in Windows 11 frisst Rechenleistung

Nach Installation des Updates (betroffen sind laut Angaben die Versionen Windows 11 24H2 und 25H2) führt ein Klick auf die Schaltfläche „X“ im Task-Manager zwar zur sichtbaren Schließung des Fensters – der dahinterliegende Prozess bleibt aber aktiv.

Das sieht man spätestens in dem Moment, wo man den Task-Manager erneut öffnet und bei einem Blick auf die laufenden Prozesse feststellt, dass gerade (mindestens) zweimal „Task Manager“ aufgeführt wird. Wiederholt man das Spiel, sind es schon drei – und so weiter.

Jede dieser Instanzen belegt dabei etwa 20 bis 30 Megabyte Arbeitsspeicher. Das klingt erstmal nicht nach viel – kann aber bei häufiger Nutzung oder langer Laufzeit des Systems zu sichtbaren Performance-Einbußen führen.

Problematisch wird es vor allem dann, wenn man den Fehler nicht bemerkt und sich eine große Zahl dieser gleichzeitig laufenden Prozesse ansammelt.

Microsoft erkennt Problem – hat aber noch keine echte Lösung

Microsoft hat das Verhalten mittlerweile als bekanntes Problem gelistet. Laut dem Eintrag „Task Manager process might continue to run in background after app is closed“ handelt es sich um einen Fehler, der nach Installation von KB5067036 auftreten kann.

Allerdings betont Microsoft zugleich: „Bei normaler Nutzung wirkt sich der Bug nur geringfügig aus.“ Ein automatisiertes Update zur Behebung steht aktuell noch nicht bereit. Nutzer:innen sind vorerst auf Workarounds angewiesen.

Erste Hilfe – Das sind die Workarounds

Wer bereits viele Task-Manager-Instanzen hat oder die Leistung leidet, kann zwei Schritte durchführen:

Im Task-Manager unter der Registerkarte „Prozesse“ jede Instanz manuell auswählen und über „Task beenden“ schließen.

Alternativ kann über die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten der Befehl taskkill /im taskmgr.exe /f ausgeführt werden. Damit beendet man alle Task-Manager-Prozesse auf einmal.

Mit diesen beiden – glücklicherweise sehr einfachen Methoden – sollte man erstmal auf der sicheren Seite sein, bis Microsoft den Bug durch ein neues Update behebt.

