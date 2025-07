Bunter Plastikfund in Sperma und Eierstöcken: Forscher überrascht Häufigkeit

Mikroplastik wurde schon in vielen Teilen des Körpers nachgewiesen, unter anderem im Blut, in der Leber, im Darm, Herz und im Gehirn. Kürzlich kamen zwei neue Fundorte hinzu: Sperma und Follikelflüssigkeit. Follikel sind bläschenartige Strukturen in den Eierstöcken, in denen Eizellen heranreifen können.

Ein Team um den spanischen Forscher Emilio Gomez-Sanchez von Next Fertility Murcia hat die Plastikpartikel entdeckt. Die Forschenden haben dazu die Samenflüssigkeit von 22 Männern und die Follikelflüssigkeit von 29 Frauen gesammelt, aufbereitet und mit laserbasierter Infrarotspektroskopie untersucht. Die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift human reproduction.

Von der Häufigkeit überrascht

Mikroplastik ist ein globales Umweltproblem mit noch unklaren Folgen für die menschliche Gesundheit. Menschen nehmen die Teilchen aus verschiedenen Quellen auf. Wir schlucken sie, atmen sie ein oder nehmen sie über die Haut auf. Über den Blutkreislauf gelangen die Kunststoffpartikel in verschiedene Organe und auch zu den Fortpflanzungssystemen. Es sei also durchaus damit zu rechnen gewesen, Kunststoffe in den Proben zu finden, sagt Gomez-Sanchez, „aber von der Häufigkeit waren wir doch überrascht“.

Etwa jede zweite Spermaprobe und rund zwei Drittel der Follikelflüssigkeitsproben waren danach mit Mikroplastik belastet. „Mit dem von uns verwendeten System haben wir eine Nachweisgrenze von 20 Mikrometern. Wir haben keine Partikel gefunden, die kleiner sind. Die meisten lagen zwischen 50 und 150 Mikrometern“, sagt Gomez-Sanchez.

Die Analysen ergaben außerdem einen bunten Mix verschiedener Kunststoffe. Am häufigsten war Polytetrafluorethylen (PTFE) enthalten: ein zur Stoffgruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen PFAS zählender Kunststoff, den die meisten unter dem Markennamen Teflon kennen dürften. 41 Prozent der Sperma- und 31 Prozent der Follikelflüssigkeitsproben waren mit PTFE belastet. Auch Polypropylen (PP), Polyethylenterephtalat (PET), Polyamid, Polyethylen (PE), Polyurethan (PU) und Polystyrol (PS) wurden detektiert.

Kritik an Studie

Die Umwelttoxikologin Stephanie Wright vom Imperial College London kritisiert die spanische Studie allerdings. Es sei nicht auszuschließen, dass Mikroplastik etwa bei der Probennahme in die Fortpflanzungsflüssigkeiten geraten sei, sagt sie. „Es ist überall, sogar im Labor.“ Die Ergebnisse seien deshalb mit Vorsicht zu interpretieren.

„Ich verstehe diese Bedenken, da dies einer der wichtigsten Punkte war, die wir von Anfang an klären wollten“, äußert sich dazu Gomez-Sanchez. Um eine Kontamination durch Laborgeräte oder Reagenzien zu vermeiden, seien bei allen Experimenten Blindproben mitgeführt worden. „Wenn in den Blindproben Mikroplastik nachgewiesen wird, wird dieser Wert von den entsprechenden Probenwerten abgezogen, sodass die gemeldeten Mikroplastikwerte den tatsächlichen Gehalt der biologischen Proben widerspiegeln.“

Eine andere Kritik, die kleine Zahl der Proben, lässt das spanische Forschungsteam hingegen gelten. Künftige größere Studien könnten die Ergebnisse untermauern, schreibt die Gruppe in ihrer Publikation.

Erst am Anfang

Auch wie sich Mikroplastik auf die Fortpflanzungsfähigkeit auswirkt, müsse dringend untersucht werden. Genau dazu beginnt die Forschung aber erst noch.

Nicht zuletzt ist noch zu klären, warum die Gruppe um Gomez-Sanchez in manchen Proben gar kein Mikroplastik gefunden hat. „Wir führen gerade eine Umfrage unter den Patienten durch, um Informationen über ihre Lebensgewohnheiten zu sammeln. Aber wir haben noch nicht genügend Daten, um eine Erklärung zu liefern“, sagt der Forscher.

