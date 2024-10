„Buy It Now“: Amazon startet eigenes „Die Höhle der Löwen“ – das gibt es zu gewinnen

Amazon-Show Buy It Now. (Foto: Michael Becker/Prime Video)

Seit zehn Jahren flimmert in Deutschland die Entrepreneur-Show Die Höhle der Löwen über die Bildschirme. Noch länger gibt es das US-Vorbild Shark Tank. Das Prinzip: Eine Reihe von Investor:innen und Unternehmer:innen bewertet Geschäfts- oder Produktideen und zückt im besten Fall das Scheckbuch, um einzusteigen.

Buy It Now: Trailer erschienen

Jetzt kapert Amazon das Format. Mit Buy It Now startet Ende Oktober 2024 eine ähnliche Show auf Prime Video. Ein frisch veröffentlichter Trailer zeigt jetzt, wie das Ganze ablaufen soll – und welche Stars an Bord sind.

Als Host fungiert der US-amerikanische Schauspieler und Komiker J. B. Smoove. Der wird die Kandidat:innen mit ihren Ideen zunächst dem aus 100 Personen bestehenden Publikum vorstellen. Sollten dem Publikum die Produkte gefallen, können sie ihre Stimme dafür abgeben.

Eigener Amazon-Store

Die am besten bewerteten Produkte stellt Amazon dann künftig in einem eigens eingerichteten Store auf seiner E-Commerce-Plattform zum Kauf bereit. Den Buy-It-Now-Store erreichen Zuschauer:innen, indem sie dem während der Show eingeblendeten QR-Code folgen. Der Gewinner der Sendung erhält zudem 20.000 US-Dollar.

Zunächst ist Buy It Now also eine riesige Verkaufssendung für potenzielle neue Produkte, mit denen Amazon zugleich das Interesse an verschiedenen Warengruppen oder Ideen abchecken kann. Zudem wird das Ganze im hauseigenen Streamingdienst Prime Video laufen.

Stars an Bord

Nicht uninteressant ist aber sicher, dass in jeder der Sendungen verschiedene Stars und Amazon-Führungskräfte mit über die Produkte entscheiden. So sollen Schauspielerin Gwyneth Paltrow oder Skateboard-Legende Tony Hawk dabei sein. Als eine Art Richter fungiert Ring-Gründer und Door.com-CEO Jamie Siminoff, wie The Verge berichtet.

Paltrow oder Hawk werden freilich nicht nur über andere Produkte richten, sondern auch ihre eigenen Produkte bewerben. Paltrow etwa hat 2008 ihre eigene Wellness-Marke Goop gestartet. Die Firma soll mittlerweile einen Wert von 250 Millionen Dollar haben.

Millionen macht auch Hawk, etwa mit Skateboards, Sport- und Lifestyle-Klamotten sowie Videospielen. Auch diese Produkte sollen über einen eingeblendeten QR-Code-Link erworben werden können.

Prime-Video-Show mit 13 Folgen

Buy It Now startet am 30. Oktober mit 13 Folgen. Die letzte Sendung der ersten Staffel soll am 8. Januar 2025 ausgestrahlt werden. Nach jeder Show soll es zudem eine Podcast-Sendung geben, in der hinter die Kulissen geschaut wird.