C/2025 A6 Lemmon: Dieser Komet lässt sich bald mit bloßem Auge beobachten

Komet C/2025 A6 Lemmon ist bald mit bloßem Auge am Nachthimmel zu sehen. (Bild: AstroStar/Shutterstock)

Anfang Januar 2025 war der Komet C/2025 A6 Lemmon vom Mount Lemmon Survey Observatorium entdeckt worden, von dem der Himmelskörper seinen Namen erhielt. In den kommenden Tagen soll Lemmon auch von Deutschland aus mit bloßem Auge zu beobachten sein.

Komet C/2025 A6 Lemmon wird noch heller

Dazu muss allerdings auch das Wetter mitspielen, der Himmel also möglichst wolkenfrei sein. Darüber hinaus müsste C/2025 A6 Lemmon, wie prognostiziert, noch deutlich heller werden.

Aktuell beträgt die scheinbare Helligkeit (Magnitude/mag) 5,5. Das entspricht dem Wert des Uranus – der unter Idealbedingungen und mit Übung und Geduld gerade noch mit bloßem Auge sichtbar ist.

Fernglas oder kleines Teleskop nötig

Dazu müssten sich Sterngucker:innen aber schon an einem sehr dunklen Ort ohne störende Lichter befinden. Und genau wissen, wo sie suchen sollen. Entsprechend raten Expert:innen bei einem solchen Wert zu einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop.

Prognosen zufolge soll die scheinbare Helligkeit von C/2025 A6 Lemmon aber noch auf einen Wert zwischen vier und drei steigen. Je kleiner die Zahl, desto besser sichtbar ist der jeweilige Himmelskörper von der Erde aus.

Das entspräche etwa der Andromeda-Galaxie, die als am weitesten entfernten Objekt gilt, das sich mit bloßem Auge beobachten lässt. Der Polarstern wiederum ist dann noch einmal mehr als doppelt so hell.

Bald mit bloßem Auge sichtbar

Aber zurück zu C/2025 A6 Lemmon: Der Komet soll der Erde am 21. Oktober am nächsten kommen. Dann soll der Himmelskörper rund 90 Millionen Kilometer entfernt sein, wie watson.ch berichtet.

Rund um dieses Datum, nämlich ungefähr vom 12. Oktober bis zum 2. November, liegt der beste Beobachtungszeitraum. Zwischen dem 21. und dem 23. Oktober, wenn er unterhalb der Sterne Rho und Epsilon im Sternbild Bootes/Bärenhüter vorbeizieht, wird Lemmon am einfachsten zu finden sein.

Weitere Kometen in Sichtweite

C/2025 A6 Lemmon ist derweil nicht der einzige Komet, der von der Erde aus sichtbar ist, wie heise.de schreibt. C/2025 R2 SWAN soll ab Mitte Oktober unterhalb des südlichen Flügels des Sternbilds Schwan zu sehen sein – eine Region, die recht hoch am Abendhimmel steht. Dennoch wird ein Fernglas benötigt.

C/2025 K1 ATLAS ist aktuell eher im Süden und auf der Südhalbkugel zu beobachten. Sollte der Komet den Vorbeiflug an der Sonne überstehen, lässt er sich hierzulande in den kommenden Monaten anschauen – allerdings nur mit einem Fernrohr.