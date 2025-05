Warzone Mobile fliegt raus: Activision begräbt den Smartphone-Ableger nach nur einem Jahr

Call of Duty : Warzone Mobile verschwindet am Sonntag, 18. Mai 2025, 23:59 Uhr MESZ aus dem iOS- und Android-Store – auch in Deutschland –, wie eine aktualisierte Activision-FAQ bestätigt.

Der Publisher aus Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien erklärt dort, das Spiel habe „die Erwartungen bei Mobile-First-Spieler:innen nicht erfüllt“.

Wartezeit, Start, Stop

Warzone Mobile war erst am 21. März 2024 weltweit erschienen – nach gut zwei Jahren Vorlauf und mehr als 50 Millionen Vorregistrierungen, wie etwa Windows Central rekonstruiert. Schon 14 Monate später zieht Activision den Stecker. Medien wie The Verge werten das als weiteres Beispiel dafür, wie schwer sich selbst Gaming-Schwergewichte auf dem Smartphone tun.

Was Spieler:innen jetzt wissen müssen

Wer die App vor dem 19. Mai (erneut) installiert hat, kann weiter zocken – inklusive Cross-Progression mit PC-/Konsolen-Inventar und funktionierender Matchmaking-Server.

Neue Seasons, Echtgeld-Käufe und Social-Features entfallen – ebenso wie Garantien für eine dauerhafte Server-Verfügbarkeit.

Lockangebot von Activision

Um Nutzer:innen in das stabilere Call of Duty : Mobile zu lotsen, verdoppelt Activision beim Login bis 15. August 2025 das persönliche COD-Punkte-Guthaben – weitere „coole Belohnungen“ inklusive.

Unverbrauchte COD-Punkte oder bereits gekaufte In-Game-Items in Warzone Mobile werden nicht erstattet; das lässt vor allem im EU-Kontext Fragen zum Verbraucherschutz offen.

Microsoft aus Redmond im US-Bundesstaat Washington, seit 2023 Activision-Besitzerin, dürfte das Debakel analysieren: Für die Xbox-Strateg:innen ist Mobile ein Milliarden-Markt – aber offenbar keiner für ungebremste Konsolen-Ports.

