Auf der Couch sitzen, durch’s Handy scrollen, am Laptop noch eben was wegarbeiten und vielleicht nebenbei einen Film oder eine Serie auf dem Fernseher streamen. Früher hätte man so eine Aufmerksamkeitsverteilung auf drei Bildschirmen als Überforderung bezeichnet. Heutzutage ist das fast normal. Im besten Fall verlieren wir dabei leichter den Fokus, im schlimmsten Fall schaden wir uns selbst. Blaues Bildschirmlicht von Handys, Tablets und Computern stand in diesem Kontext lange in der Kritik.