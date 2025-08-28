Anzeige
Stimmgabel für Qubits: Wie Schallwellen den Quantenspeicher revolutionieren könnten

Einem Forschungsteam ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Quantencomputer gelungen. Es geht um das Gedächtnis der Maschinen – und eine überraschende Lösung aus der Welt des Schalls, die eine zentrale Hürde überwindet.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Quantenverschränkung könnte Zeitreisen möglich machen. (Foto: Jurik Peter/Shutterstock)

Ein Team von Forscher:innen am California Institute of Technology (Caltech) im kalifornischen Pasadena hat einen neuartigen Quantenspeicher entwickelt, der Informationen bis zu 30-mal länger speichern kann als bisherige Systeme. Die wegweisenden Ergebnisse wurden im renommierten Fachjournal Nature Physics publiziert und könnten die Entwicklung praxistauglicher Quantencomputer maßgeblich beschleunigen. Sie lösen eines der hartnäckigsten Probleme supraleitender Qubits: deren extrem kurze Speicherzeit.

Supraleitende Quantencomputer gelten als vielversprechend, weil ihre Qubits sehr schnelle Berechnungen erlauben. Doch die fragilen Quantenzustände, die die Information tragen, zerfallen oft schon nach Mikrosekunden. Für komplexe Algorithmen ist das zu kurz, weshalb ein langlebiger Speicher – ein sogenanntes Quanten-RAM – als eine Schlüsselkomponente gilt.

Wie die Stimmgabel für Qubits funktioniert

Der Ansatz des Caltech-Teams, geleitet von Assistenzprofessor Mohammad Mirhosseini, basiert auf einem Hybridsystem. Statt die Quanteninformation rein elektrisch zu speichern, wird sie in mechanische Schwingungen umgewandelt. Stellt euch das wie eine winzige, auf einem Chip integrierte Stimmgabel vor, die als mechanischer Oszillator dient.

Die Information eines supraleitenden Qubits wird dabei in Form von Mikrowellenphotonen an diesen Oszillator übertragen. Dieser wandelt die Energie in Schallpartikel, sogenannte Phononen, um und beginnt im Gigahertz-Bereich zu schwingen. In dieser mechanischen Bewegung ist die Quanteninformation sicher gespeichert und kann bei Bedarf wieder in ein elektrisches Signal für das Qubit zurückgewandelt werden.

Kompakter und besser isoliert: die Vorteile des Schalls

Die Nutzung von Schallwellen bietet entscheidende physikalische Vorteile. Da sich Schall viel langsamer ausbreitet als elektromagnetische Wellen, können die Speicherbausteine deutlich kompakter konstruiert werden. Das ist ein wichtiger Faktor für die Skalierbarkeit zukünftiger Quantenprozessoren.

Zudem strahlen mechanische Schwingungen im Gegensatz zu elektromagnetischen Feldern kaum Energie in den freien Raum ab. Das System ist dadurch besser vor Störungen von außen isoliert und benachbarte Speicherzellen beeinflussen sich nicht gegenseitig. Dieser geringere Energieverlust ist der Hauptgrund für die beeindruckend lange Speicherzeit von bis zu einer Millisekunde.

Ein wichtiger Schritt, aber noch nicht das Ziel

Trotz des Erfolgs bleibt eine Herausforderung bestehen, wie das Team selbst einräumt. Aktuell ist die Geschwindigkeit, mit der die Daten in den Speicher geschrieben und ausgelesen werden können, noch zu gering für den Praxiseinsatz. Die Interaktionsrate zwischen Qubit und Oszillator müsste noch deutlich erhöht werden.

„Damit diese Plattform für das Quantencomputing wirklich nützlich ist, muss man Quantendaten viel schneller in das System hinein- und wieder herausbekommen“, erklärt Mirhosseini in einer Mitteilung des Caltech. Er schätzt, dass die Interaktionsrate um das Drei- bis Zehnfache gesteigert werden muss. Seine Arbeitsgruppe hat jedoch bereits konkrete Ideen, wie sich dieses Ziel erreichen lässt.

