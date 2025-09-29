6.100 Qubits und 13 Sekunden stabil: Caltechs neuer Quantenchip bricht Rekorde

Diese Kammer hält die 6.100 per Laser gefangenen Atome in einem Ultrahochvakuum. (Quelle: Caltech/Lance Hayashida)

Einem Team von Physiker:innen am California Institute of Technology, kurz Caltech, im kalifornischen Pasadena ist nach eigenen Angaben die Entwicklung des bisher größten Quantencomputers auf Basis neutraler Atome gelungen. Das System vereint mit über 6.100 Qubits nicht nur eine Rekordzahl an Recheneinheiten, sondern erzielt dabei auch eine für diese Größenordnung beispiellose Stabilität.

Die detaillierten Ergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht und setzen damit einen neuen Maßstab im globalen Wettbewerb um praxistaugliche Quantenrechner.

Optische Pinzetten als Schlüssel zum Erfolg

Als Qubits, die fundamentalen Informationseinheiten eines Quantencomputers, nutzen die Forscher:innen 6.100 einzelne Cäsium-Atome. Um diese enorme Anzahl präzise zu steuern, greifen sie auf eine Technik zurück, die als „optische Pinzetten“ (optical tweezers) bekannt ist.

Dabei werden hochfokussierte Laserstrahlen genutzt, um jedes einzelne Atom an einer festen Position in einem zweidimensionalen Gitter innerhalb einer Vakuumkammer festzuhalten. Für die Realisierung des Systems erzeugte das Team ein Array aus rund 12.000 dieser winzigen Lichtfallen.

Mehr als nur ein Größenrekord

Die eigentliche wissenschaftliche Leistung liegt jedoch nicht allein in der schieren Anzahl der Qubits. Dem Team um den Caltech-Professor Manuel Endres gelang es, die fragilen Quantenzustände der Atome für eine Kohärenzzeit von rund 13 Sekunden aufrechtzuerhalten – fast zehnmal länger als in bisherigen Experimenten dieser Art. Gleichzeitig lag die Genauigkeit bei Operationen auf einzelnen Qubits bei 99,98 Prozent.

Dieser kombinierte Erfolg aus Skalierung, Kohärenz und Genauigkeit ist entscheidend, denn bisherige Systeme mussten oft bei einem der Faktoren Kompromisse eingehen. „Wir können jetzt einen Weg zu großen, fehlerkorrigierten Quantencomputern sehen. Die Bausteine sind vorhanden“, erklärt Endres in einer Mitteilung des Caltech.

Ein weiterer Vorteil des Ansatzes ist seine physische Flexibilität. Die Forscher:innen konnten demonstrieren, dass sich einzelne Atome innerhalb des Arrays bewegen lassen, ohne ihren Quantenzustand zu verlieren. Diese dynamische Rekonfigurierbarkeit könnte zukünftige Architekturen für die so wichtige Fehlerkorrektur erheblich vereinfachen.

Das globale Rennen um die Quanten-Vorherrschaft

Der Durchbruch des Caltech-Teams findet vor dem Hintergrund eines intensiven globalen Wettbewerbs statt. Konzerne wie IBM verfolgen mit supraleitenden Schaltungen andere technologische Ansätze und haben eine Roadmap für einen 100.000-Qubit-Computer bis 2033 angekündigt. Firmen wie IonQ oder das in Colorado ansässige Unternehmen Quantinuum setzen wiederum auf Ionenfallen-Technologie.

Die Caltech-Demonstration stärkt die Position der neutralen Atome als eine der führenden Plattformen in diesem Rennen. Der nächste Meilenstein wird für alle Beteiligten darin bestehen, eine stabile Verschränkung über Tausende von Qubits hinweg zu realisieren, um damit logische Qubits für die Ausführung nützlicher Algorithmen zu formen.

Dabei bleibt der Weg zu einem praktisch nutzbaren, universellen Quantencomputer weiterhin eine immense Herausforderung. Auch das neue System ist noch weit von der Zuverlässigkeit klassischer Computer entfernt, wie der Caltech-Student Elie Bataille gegenüber dem Magazin Decrypt einordnet: „Ein traditioneller Computer macht einen Fehler bei 10 hoch 17 Operationen. Ein Quantencomputer ist bei weitem nicht so genau, und wir erwarten nicht, dieses Niveau nur mit Hardware zu erreichen.“

Der am Caltech erzielte Fortschritt ist somit kein finales Ziel, aber ein bemerkenswert großer und wichtiger Schritt auf einem langen Weg. Er zeigt, dass eine der größten Hürden – die gleichzeitige Skalierung und Qualitätskontrolle – überwindbar scheint.