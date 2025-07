CampfireFM: Wie Sascha Lobo aus passiven Podcast-Hörern eine aktive Community machen will

„Podcasts haben auf technologischer Ebene gerade durch die großen Plattformen vergleichsweise wenig Liebe bekommen. Und da ist eine Lücke entstanden“. Mit dieser Analyse trifft Sascha Lobo – Autor, Podcaster, einer der schärfsten digitalen Beobachter Deutschlands und jetzt auch Mitgründer von CampfireFM – einen Nerv. Der Mann, der seit Jahren das Internet erklärt, will jetzt das Podcasting neu erfinden.

Denn obwohl Podcasts boomen, fehlt ihnen bis heute etwas Entscheidendes: echte Interaktion. Trotz erster Ansätze der großen Player gibt es im Podcast-Universum noch Nachholbedarf in Sachen Discovery, Community und inhaltlichem Kontext. Parallel dazu wächst der Bedarf an verlässlichen Formaten, die gesellschaftlichen Austausch ermöglichen – abseits von toxischen Kommentarspalten. Wie CampfireFM Podcasts neu denkt, zeigt sich schon beim ersten Blick in die App. Mit Features wie Live-Kommentaren, Bonusinhalten und direkter Community-Interaktion setzt die Plattform neue Maßstäbe.

CampfireFM kommt in einer Zeit, in der einige Creator mit Erschöpfung und sinkender Sichtbarkeit auf klassischen Social-Plattformen kämpfen, während Publisher vermehrt nach neuen Wegen der redaktionellen Einbindung suchen. Die Plattform zielt genau in diese Lücke. Als neues digitales Lagerfeuer, in dem Zuhören, Mitreden und Monetarisieren gleichermaßen möglich werden.

Vorab-Snack: 5 Key Facts aus dem Interview zu CampfireFM

Podcast als Werbeformat verbessert: CampfireFM macht jede Episode zur Timeline. Marken können ihre Botschaften sekundengenau platzieren – dort, wo Inhalte entstehen und diskutiert werden. Statt Pre-Roll-Werbung: native Einbindungen in Kontext und Community. KI als Herzstück: CampfireFM setzt auf generative KI, um Podcast-Highlights automatisch zu erkennen und teilbar zu machen, etwa als Clip, Kachel oder Zitat. Langfristig soll jede Show eine eigene, trainierte KI erhalten, die Hosts redaktionell unterstützt. Relevanz für Publisher: CampfireFM eröffnet neue Formate für Berichterstattung und redaktionelle Einbindung. Social-Logik fürs Podcast-Format: CampfireFM schafft ein Hörerlebnis mit Anschluss – nicht nur für aktive Kommentierende. Bilder, Links und Hinweise erscheinen genau im richtigen Moment. Wer nur hört, erlebt trotzdem Community. Discovery neu gedacht: CampfireFM will eines der größten Probleme des Podcast-Markts lösen: die mangelhafte Auffindbarkeit einzelner Inhalte. Mit einem personalisierten „For You“-Feed, der heiß diskutierte Inhalte sichtbar macht, rückt das relevanteste Zitat statt der reinen Reichweite in den Fokus.

CampfireFM als Unternehmen

CampfireFM wurde Anfang 2024 von Sascha Lobo gemeinsam mit Tobias Bauckhage, Benjamin Kubota und Jon Handschin gegründet. Das Berliner Startup entwickelt mit einem kleinen Team, darunter ehemalige Soundcloud-Entwickler, KI-Features, Discovery-Mechanismen und Community Tools. Unterstützt wird CampfireFM von prominenten Angel-Investor:innen wie Toni und Felix Kroos, Klaas Heufer-Umlauf und Micky Beisenherz.

Die Plattform versteht sich dabei nicht als klassisches Startup mit maximalem Wachstumshunger, sondern als bewusst schlank und agil aufgestellte Organisation. Sascha beschreibt das Setup als eng verzahnt: Redaktion, Community-Betreuung und Technik arbeiten in kurzen Feedback-Zyklen miteinander – ein Modell, das es erlaubt, neue Funktionen nah an den Bedürfnissen von Creatorn und Hörer:innen zu entwickeln.

Im Fokus der Weiterentwicklung stehen aktuell zwei zentrale Bausteine: die Integration generativer KI-Tools, etwa zur automatischen Highlight-Erkennung, und der Aufbau smarter Discovery-Mechanismen, die Hörer:innen nicht nur Inhalte vorschlagen, sondern in laufende Diskussionen einbinden. Langfristig soll so ein Ökosystem entstehen, das sowohl für Hosts als auch für Publisher und Werbetreibende neue Relevanz schafft – jenseits der klassischen Podcast-Distribution.

Warum Podcasts mehr können müssen

Während Tiktok (Bulletin Board), Youtube (Kommentar-Overlay in Shorts) und Meta (Community Notes auf Instagram und Threads) nach dem Discovery Boom parallel wieder vermehrt auf Creator Communitys und Interaktion (und ebenso auf smarte Algorithmen) setzen, bleiben Podcasts oft eine Einbahnstraße. CampfireFM will genau das durchbrechen – mit einer Plattform, die Podcast-Formate zum sozialen Erlebnis macht. Kommentierbare Timelines, KI-gestützte Highlight-Erkennung und Features wie eingebettete Bilder oder Links machen Inhalte genau dort sichtbar, wo sie entstehen: im Moment des Hörens.

„Ich rede im Podcast über ein Foto – aber niemand weiß, wo man es sehen kann“,

sagt Sascha Lobo. CampfireFM setzt genau da an: mit einem intelligenten Sharing-System, in dem Zitate, Bilder oder Links im passenden Moment eingeblendet werden.

„Das ist ein Gamechanger – nicht nur für die Hörer:innen, sondern auch für Creator:innen, Publisher und Marken.“

Denn CampfireFM denkt Podcast nicht nur neu, sondern voraus: Mit eigener KI, die Inhalte analysiert, zusammenfasst und personalisiert empfiehlt. Und mit einer Plattformstruktur, die Engagement nicht als Beiwerk, sondern als Basis versteht. Was das für Hosts, das Podcast-Publikum, Plattformpolitik und Vermarktung bedeutet? Wir haben mit einem der bekanntesten Taktgeber für digitale Diskurse über Lagerfeuergefühle, den überfälligen Social Shift und seine Vision eines globalen Podcast-Ökosystems gesprochen. Du bist Podcast-Fan? Dann dürfte dich nicht nur dieser Artikel, sondern das komplette Interview mit Sascha Lobo interessieren. Das gibt es im Podcast Tap Into Marketing by Digital Bash. Jetzt direkt reinhören!

Vom Rückkanal zur Community – was Podcasts bisher fehlt

Sascha spricht ein Problem an, das viele Hörer:innen kennen – vor allem bei Podcasts mit laufender Erzählstruktur, Running Gags oder politischem Tiefgang:

„Ich verstehe das nicht so richtig. Wo schaue ich denn danach? Was ist das meistdiskutierte Thema von ,Apokalypse & Filterkaffee‘?“

Denn bislang fehlt eine zentrale Anlaufstelle, um Podcast-Inhalte im Kontext zu diskutieren. Viele weichen auf Instagram, Reddit oder Newsletter Communitys aus – doch eine Plattform, die diesen Austausch strukturiert, bündelt und direkt ans Hörerlebnis koppelt, gibt es nicht. CampfireFM will genau das ändern. Im Unterschied zu Spotify oder Apple Podcasts, wo meist ganze Folgen oder Shows bewertet werden, verfolgt CampfireFM einen deutlich tiefergehenden Interaktionsansatz. Sascha erklärt:

„Du kannst an jedem Punkt dieser Timeline kommentieren, liken oder sharen. […] Du siehst genau an dieser Stelle, was andere Leute gesagt oder geteilt haben.“

Diese Sekundengenauigkeit schafft neue Formen der Diskussion: Es geht nicht um einen vagen Like, sondern um Austausch über konkrete Aussagen und Inhalte direkt im Moment des Hörens. Jede Episode wird zur Timeline, jeder Moment zum Gesprächsanlass. Kommentare lassen sich sekundengenau verankern, an exakt der Stelle, an der ein Thema aufkommt. Das verbessert nicht nur das Hörerlebnis, sondern schafft neue Touchpoints: Inhalte können direkt aus dem Podcast heraus auf Social Media weitergetragen, eingebettet und kommentiert werden. Hosts liefern dabei gezielt Kontext, etwa durch eingeblendete Bilder, Links oder Clips. So wird aus passivem Hören aktives Mitdenken und aus einer Podcast-Folge ein sozial anschlussfähiger Diskussionsraum.

Auch fürs Marketing öffnen sich neue Türen: Markenkooperationen, Sponsored Content und community-basierte Inhalte werden intuitiver und nativer integrierbar. Gleichzeitig gibt CampfireFM Hosts Tools an die Hand, um ihre Hörer:innen aktiv einzubinden. Sascha selbst zeigt das im Format Feel the News:

„Wir machen Umfragen: Worüber sollen wir sprechen? Die Community erzeugt Inhalte, die wir in den Podcast hineinführen – und dort weiter diskutieren.“

Diese Co-Creation verändert nicht nur das Format, sondern auch die Beziehung zwischen Publikum und Host. Weg vom reinen Senden hin zum echten Dialog.

Warum der Social Shift auf sich warten ließ und wie CampfireFM ihn international denkt

CampfireFM ist von Beginn an international gedacht. KI-gestützte Übersetzungen könnten dabei künftig eine Schlüsselrolle spielen, auch wenn diese Technologie aktuell noch in Entwicklung ist. Zwar startet die Plattform im deutschsprachigen Raum, doch Sascha Lobo sieht darin ein Modell mit globaler Relevanz. Denn Podcasts haben in diversen Märkten, beispielsweise in den USA und in Deutschland, längst politischen Einfluss entfaltet, ohne dass Medienhäuser sie zu jeder Zeit strategisch ernst genommen hätten. Man denke an Friedrich Merz im Gespräch mit Hotel Matze oder an die wiederkehrenden politischen Kontroversen rund um The Joe Rogan Experience in den USA. Mit dem Social Shift im Podcasting könnte sich das ändern. Denn wenn Podcasts mehr werden als reine Sendekanäle, entstehen neue Räume für Öffentlichkeit – und Verantwortung. Im Kontext von Moderationsrichtlinien bringt Sascha auf den Punkt, worauf es CampfireFM ankommt:

„Eine lebendige Community braucht Austausch und Reibung – aber vor allem eine Stimmung, die sie dazu bringt, miteinander zu interagieren.“

Dass dieser Social Shift bislang ausgeblieben ist, liegt für ihn an mehreren Faktoren. Podcasts seien – trotz ihrer Reichweite – technologisch lange vernachlässigt worden:

„Podcasts haben auf technologischer Ebene gerade durch die großen Plattformen vergleichsweise wenig Liebe bekommen.“

Highlight Sharing, Transkripte, Discovery: CampfireFM und KI

Ein zentrales Versprechen von CampfireFM ist die Integration von generativer KI.

„Unsere KI erkennt automatisch die interessantesten Passagen – und macht sie sharebar. Als Video-Clip, Kachel oder Audio-Clip.“

Für Creator bedeutet das: weniger manueller Aufwand für Content Repurposing, also das Wiederverwerten und Anpassen von Inhalten für verschiedene Formate und Plattformen. Für Publisher: schneller Zugriff auf verwertbare, teilbare Inhalte. Und für die Plattform: ein intelligenter Mechanismus, um virale Momente zu identifizieren und zu skalieren.

Hinzu kommen automatisierte Transkripte in einheitlicher Struktur – ein Feature, das im deutschsprachigen Raum bislang noch wenig genutzt wird, aber enormes Potenzial für Auffindbarkeit, Barrierefreiheit und Kontextintegration bietet. Was für Podcasts neu ist, ist auf Social Media und in Messengern schon etabliert. Instagram hat im März automatische Transkriptionen für Sprachnachrichten und seit Mai in DMs eingeführt und auch Whatsapp hat schon im vergangenen Jahr Transkripte für Voice Messages getestet, diese sind jedoch noch nicht flächendeckend verfügbar. Langfristig soll jede Show ein eigenes KI-System bekommen:

„Eine KI, die ich direkt als Host ansprechen kann und die mir redaktionell Vorschläge macht – das ist die Richtung, in die wir gehen.“

Wie Communitys auf CampfireFM funktionieren sollen

Mehr Interaktion bedeutet mehr Verantwortung. Damit aus digitalen Lagerfeuern keine Echokammern entstehen, setzt CampfireFM auf technische Moderation und klare soziale Strukturen. Sascha Lobo begegnet unserer formulierten Frage, ob mehr Social Features zu Filterblasen oder einseitiger Meinungsverstärkung führen können, mit Gelassenheit – und einer klaren Haltung:

„Ich sehe nicht die Gefahr, dass unsere Communities so sehr in eine Echokammer kippen, dass sie eine eigene Sekte gründen.“

Den Begriff Echokammer hält Sascha ohnehin für überstrapaziert. Die Annahme, dass jede Plattform mit Interaktionsfunktion zwangsläufig in ideologische Abschottung führt, sei pauschal und oft unbegründet. CampfireFM setze deshalb nicht nur auf technische Präzision, sondern auf eine aktiv gestaltete Diskussionskultur mit klar definierten Rollen, Moderationsrechten für Hosts und KI-gestützten Tools zur Community-Pflege. Er erklärt:

„Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in der Widerspruch nicht abschreckt, sondern anregt. Und in der Hosts mit Verantwortung agieren – nicht mit Lautstärke.“

Im Zentrum steht dabei nicht der algorithmische Sog, sondern die Frage, wie eine digitale Umgebung gestaltet sein muss, damit sich Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven respektvoll austauschen – gerade bei kontroversen Themen.

Co-Creation statt Top-Down: Wenn die Crowd das Thema setzt

Wie Co-Creation im Podcasting konkret aussehen kann, zeigt Sascha Lobo in seinem gemeinsamen Format mit Jule Lobo, Feel the News. Dort wird die Community aktiv eingebunden – schon vor der Aufnahme. Sascha betont:

„Wir machen Umfragen: Worüber sollen wir sprechen? Die Community erzeugt Inhalte, die wir in den Podcast hineinführen – und dort weiter diskutieren.“

Das Ergebnis ist ein dialogisches Format, das weit über klassische Hörer:innen-Fragen hinausgeht. Gleichzeitig entstehen neue Möglichkeiten für Sponsoring und Commerce: Bilder, Links oder Youtube-Clips können genau dann eingeblendet werden, wenn sie im Podcast thematisiert werden, passend genau zum Kontext, interaktiv, direkt verlinkt. Ein Modell mit großem Potenzial, wie wir auch in unserer Analyse zu Spotifys interaktiven Ad-Formaten gezeigt haben.

Und was ist mit Spotify?

Auch Spotify setzt zunehmend auf Social-Elemente im Podcasting. Neben Kommentaren, In-Episode-Links und einem Following Feed wurde beim „Stream On“-Event ein vertikal scrollbarer Home Feed im Tiktok-Stil vorgestellt – inklusive Autoplay. Mit dem neuen Create-Menü können Creator Inhalte einfacher gestalten und teilen, ähnlich wie bei Instagram Storys. Ergänzt wird das durch Q-and-As, Umfragen, Video-Podcasts und KI-Features wie den Spotify DJ. Ziel: Podcasts sollen nicht nur gehört, sondern aktiv erlebt und mitgestaltet werden – ähnlich wie bei Instagram, Tiktok oder X. Und ähnlich wie bei CampfireFM.

Doch CampfireFM denkt den Social Shift anders und vor allem konsequenter. Sascha erklärt:

„Bei Spotify kann ich Kommentare zu einer ganzen Folge schreiben – aber ich weiß nie, worauf genau sich jemand bezieht.“

Der Unterschied liegt im Detail: Während sich Spotify-Kommentare auf ganze Episoden beziehen, lassen sich Beiträge bei CampfireFM sekundengenau an der Stelle verankern, an der sie entstehen. Das schafft mehr Kontext, präzisere Gespräche und für Marken neue Möglichkeiten zur Integration. Inhalte werden direkt verlinkbar, visuell ergänzt und damit besser teilbar, sei es in Social Feeds oder in redaktionellen Umfeldern.

Zwar gewinnen Video-Podcasts zunehmend an Bedeutung – Spotify wolle sie laut Saruul Krause-Jentsch sogar „als neuen Standard etablieren“ – doch für viele Hörer:innen bleibt Audio ein klassisches Nebenbeimedium beim Pendeln, Kochen oder Spazierengehen. Der Social Shift, den CampfireFM anstrebt, vereint beides: die Möglichkeit, während des Hörens ein Bild anzuschauen oder ein Zitat zu kommentieren und gleichzeitig tief in Inhalte und Diskussionen einzutauchen. Ein Podcast-Erlebnis, das sich an das Verhalten der Hörer:innen anpasst – nicht umgekehrt.

Discovery, Relevanz und Reichweite – aber bitte kontextbasiert

Ein großes Problem für Podcaster ist laut Sascha Lobo die Auffindbarkeit:

„Discovery ist ziemlich kaputt, was Podcasts angeht.“

CampfireFM will diese Lücke mit einem personalisierten „For You“-Feed schließen, der besonders diskutierte Zitate sichtbar macht und Themen dynamisch ins Netzwerk spielt. Währenddessen arbeitet auch Spotify an Discovery-Lösungen, darunter:

Eine Empfehlungssektion im Home-Bereich

Ein Following Feed mit neuen Episoden abonnierter Shows

Das neue In this Episode Feature mit Link-Verweisen auf besprochene Inhalte

Doch Sascha bleibt überzeugt: Kein anderer Player biete die Möglichkeit, Diskussionen so präzise sichtbar zu machen wie CampfireFM.

„Wenn du vier Wochen lang nichts gehört hast, siehst du: Da wird gerade was heftig diskutiert. Das kann kein anderer Player so liefern.“

Während Spotify in Richtung Plattformvielfalt und Monetarisierung skaliert – inklusive Video, KI-Guides und TikTok-Feed –, setzt CampfireFM auf ein anderes Prinzip: Tiefe statt Breite. Community-getriebene Inhalte, sekundengenaues Engagement und echte Teilhabe machen das Modell nicht nur interaktiver, sondern auch relevanter. Und genau darin sieht Sascha das große Potenzial für Creator, Marken und das Medium Podcast an sich.

Monetarisierung: Sichtbarkeit muss sich lohnen

CampfireFM plant, Monetarisierung direkt in die Plattformstruktur einzubetten. Für Sascha ist klar: Wer viele Menschen erreicht, sollte auch die Möglichkeit haben, davon zu leben.

„[…] wenn sie viele Menschen erreichen, warum sollten sie nicht davon leben können?“

CampfireFM will genau das ermöglichen – und rückt Monetarisierung deshalb nicht an den Rand, sondern ins Zentrum der Plattformlogik. Statt auf einzelne Exklusivdeals oder harte Paywalls zu setzen, soll die Community-Interaktion selbst zum wirtschaftlichen Hebel werden: durch gezielte Platzierungen, smarte Sponsored-Content-Integration und neue Touchpoints, die sich aus der aktiven Beteiligung der Hörer:innen ergeben. Erste Publisher erproben schon solche Modelle, darunter auch Formate, bei denen Community-Content zu gesponserten Sektionen wird.

So entsteht ein Monetarisierungsmodell, das niedrigschwellig, transparent und direkt mit der Community verknüpft ist – und sich nicht nur an etablierte Player richtet, sondern auch an Creator, die ihre Reichweite gerade erst aufbauen. Doch CampfireFM ist nicht allein auf dem Spielfeld: Spotify hat im März mit dem Partner Program für Podcast-Hosts ein Modell vorgestellt, das gezielt auf Creator-Förderung setzt – inklusive Werbeerlöse, Video-Tools und Monetarisierungsoptionen.

Kann der Social Shift im Podcasting im CampfireFM gelingen?

Ob CampfireFM der große Wurf wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Aber die Plattform zeigt, wohin sich Podcasts entwickeln könnten – von der Einbahnstraße zum Gesprächsraum, von der reinen Reichweite zur echten Relevanz. Doch ob sich diese Ansätze im Alltag der Hörer:innen tatsächlich etablieren, hängt von vielen Faktoren ab: technischer Umsetzung, Nutzungsgewohnheiten und der Bereitschaft, eine neue Plattform zu nutzen.

Demnach bleibt die Frage, die auch wir Sascha gestellt haben: Sind Nutzer:innen überhaupt bereit, für Podcasts eine zusätzliche App zu öffnen? Seine Antwort: Wenn das Erlebnis stimmt – ja. Weil es eben nicht nur um Technik geht, sondern um Haltung, Austausch und Nähe.

Sascha Lobo hat schon vieles im Digitalraum erklärt – jetzt widmet er sich dem Podcasting. Ob sein Ansatz aufgeht, wird sich zeigen. Aber das Lagerfeuer brennt.

