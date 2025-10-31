Anzeige
Angriff auf Adobe: Canva veröffentlicht Gratis-Alternative zu Photoshop und Illustrator

Canva legt im Kampf gegen Konkurrenten Adobe eine Schippe drauf und bietet die 2024 übernommene Grafik-Suite Affinity ab sofort gratis an. Das kann die App, die jetzt als kostenfreie Alternative zu Photoshop, Illustrator und InDesign an den Start geht.

Von Kim Rixecker
1 Min.
Konkurrenz für Adobe: Mit Affinity bietet Canva jetzt eine umfangreiche Grafiklösung kostenlos an. (Grafik: Affinity / t3n / Midjourney)

Canva hat das Bildbearbeitungsprogramm Affinity Photo, das Vektorprogramm Affinity Designer und das Layout-Programm Affinity Publisher zu einer einzigen App unter dem Namen Affinity zusammengefasst. Ebenfalls ganz neu gedacht wird dabei auch die Preisgestaltung, denn das neue Grafikprogramm wird kostenlos angeboten. „Für immer“, wie der Hersteller betont.

Das dürfte als eindeutiger Schlag gegen Marktführer Adobe gedacht sein. Denn der bietet seine Alternativen nur in Form eines kostenpflichtigen Abonnements an. Verdienen will aber auch Canva, und so steht zumindest ein Bereich von Affinity nur zahlenden Kund:innen zur Verfügung: KI-Funktionen wie generatives Ausfüllen von Flächen, Hintergrundentfernung oder Bearbeitung per Künstlicher Intelligenz sind ohne Abonnement nicht verfügbar.

Affinity vereint Vektor-, Pixel- und Layout-Funktionen. (Screenshot: Affinity / t3n)

Gratis-Alternative zu beliebten Adobe-Programmen: Das kann Affinity

Affinity ist derzeit für Windows und macOS verfügbar. Geplant ist außerdem eine iPad-Version. Wann genau die veröffentlicht wird, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.

Unterstützt werden neben anderen gängigen Dateiformaten auch die Adobe-Formate PSD, AI und IDML. Canva will es wechselwilligen Adobe-Kund:innen offenbar möglichst einfach machen.

Die App selbst verfügt am oberen Bildschirmrand über ein Menü, mit dem ihr jederzeit zwischen der Veketor-, Foto- und Layoutbearbeitung hin und her wechseln könnt. Dahinter befindet sich dann ein zusätzlicher Bereich für die kostenpflichtigen KI-Features.

Wer die App benutzen möchte, der benötigt zwingend ein kostenloses Canva-Konto. Dafür müsst ihr eure E-Mail-Adresse angeben. Weitere Daten müsst ihr allerdings nicht angeben.

