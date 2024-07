In diesem Spiel müsst ihr eine Stadt in einen gigantischen Parkplatz umbauen – das steckt dahinter

In dem Spiel Car Park Capital verwandelt ihr Wohngebiete und Parks in Parkplätze und Parkhäuser. Euer Ziel ist es, die Menschen möglichst abhängig vom Auto zu machen, damit die Einwohner „die Freiheit der Autoabhängigkeit“ verstehen, wie es auf der Steam-Seite heißt.

Ihr handelt jedoch nicht im Interesse eurer digitalen Einwohner, sondern so, dass Autoverkäufe und der Ölverbrauch im Auftrag der Autoindustrie angekurbelt werden.

Die Herausforderung besteht darin, sowohl die Industrie zufriedenzustellen als auch den Bürgern zu vermitteln, dass mehr Autos und mehr Parkplätze in ihrem besten Interesse sind.

Entwickler möchte die Absurdität herausstellen

Der Entwickler Hilko Janssen hat sich das Konzept allerdings nicht ausgedacht, sondern auf echten Begebenheiten aufgebaut. Die Inspiration kam ihm, als er den Propagandafilm Give Yourself the Green Light gesehen hat, sagt er gegenüber PC Gamer.

Dieser Film wurde von General Motors produziert und 1954 ausgestrahlt, um mehr Straßen zu bewerben und dadurch die Autoverkäufe anzukurbeln.

„Bevor ich das Video gesehen habe, habe ich bereits an einem Parkhaussimulator gearbeitet“, erklärte Janssen. „Nachdem ich jedoch Give Yourself the Green Light gesehen hatte, wurde mir klar, dass das Spiel auch eine satirischere Wendung nehmen könnte, da die Realität an manchen Stellen tatsächlich ziemlich bizarr ist.“

Zusätzlich wurde er von einem Bild auf Reddit inspiriert, das die amerikanische Stadt Houston in den 1970ern zeigt, die größtenteils aus Parkplätzen besteht. „Ich möchte dieses Bild in meinem Spiel nachbilden und die Leute für ein Taxi bezahlen lassen, um von ihrem Parkplatz zu ihrem eigentlichen Ziel zu gelangen“, sagte Janssen.

Releasetermin noch nicht bekannt

Habt ihr Interesse, könnt ihr das Spiel bereits auf Steam eurer Wunschliste hinzufügen. Die Grafik erinnert an alte Klassiker wie Rollercoaster Tycoon. Ein genauer Releasetermin oder -zeitraum ist noch nicht bekannt, aber die ersten Beta-Tests sollen in naher Zukunft stattfinden.

