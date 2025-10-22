Anzeige
Cards Against Humanity klagt gegen Elon Musk: SpaceX hat Grundstück verlassen

Das Kartenspielunternehmen Cards Against Humanity hat gegen Elon Musks Konzern SpaceX geklagt – und kann jetzt zumindest einen symbolischen Sieg feiern. Es geht um Land an der Grenze zu Mexiko.

Von Christian Bernhard
2 Min.
SpaceX gestand laut Cards Against Humanity einen Hausfriedensbruch ein. (Foto: Shutterstock/Tada Images)

Die kuriose Auseinandersetzung zwischen Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX und dem Unternehmen hinter dem beliebten Kartenspiel „Cards Against Humanity“ scheint in der letzten Runde angekommen zu sein.

Cards Against Humanity hatte eine Klage gegen SpaceX eingereicht

Kurz vor einem Prozess, der am 3. November begonnen hätte, wurde laut der Nachrichtenagentur AP ein Vergleich erzielt, der das Kartenspielunternehmen glücklich macht. In einer Stellungnahme erklärte Cards Against Humanity am Dienstag: „SpaceX hat seine Baumaschinen von unserem Grundstück entfernt, und wir können mit einem lokalen Landschaftsbauunternehmen zusammenarbeiten, um das Land in seinen natürlichen Zustand zurückzuversetzen: frei von Weltraummüll und sinnlosen Grenzmauern.“

Was war passiert? Vor einem Jahr hatte Cards Against Humanity eine Klage gegen SpaceX eingereicht, der Vorwurf lautete: Musks Konzern habe ein Grundstück des Kartenspielunternehmens in Texas unbefugt betreten und beschädigt.

SpaceX habe Hausfriedensbruch zugegeben

Erworben hatte Cards Against Humanity das Grundstück im Jahr 2017, um das Mauerbauprojekt von US-Präsident Donald Trump zu verhindern. Gegenüber der Webseite Ars Technica erklärte Cards Against Humanity nach Abschluss des Vergleichs, SpaceX habe während der Beweisaufnahme einen Hausfriedensbruch zugegeben.

Ein Gerichtsdokument zeige, dass SpaceX eingestand, weder um eine Nutzungserlaubnis für das Grundstück gebeten noch eine solche erhalten zu haben. SpaceX habe zugegeben, dass seine „Auftragnehmer das Grundstück geräumt und geschottert“, Fahrzeuge auf dem Grundstück geparkt und Baumaterialien gelagert hatten.

„…dann haben sie den Weltraummüll eingepackt und sind abgehauen“

Erworben hatte Cards Against Humanity das Grundstück dank der Spenden von Unterstützer:innen. An diese schrieben sie in einer Mitteilung, Elon Musks Team habe offiziell zugegeben, „dass sie euer Land illegal betreten haben, und dann haben sie den Weltraummüll eingepackt und sind abgehauen.“ Cards Against Humanity sei froh, „sich gegen einen Tyrannen wie Musk zur Wehr gesetzt zu haben“.

Die 15 Millionen US-Dollar, die das Kartenspielunternehmen zur Deckung der Kosten für die Wiederherstellung des Grundstücks in der Klage gefordert hatte, sind durch den abgeschlossenen Vergleich hinfällig. Das Geld hätte Cards Against Humanity unter seinen Unterstützer:innen verteilt. Stattdessen bekommen diese ein lustiges „Mini-Paket exklusiver Karten rund um Elon Musk“.

