Carplay Ultra im Aston Martin: Was ersten Testern aufgefallen ist

So sieht laut Apple das Interface von Carplay Ultra aus (Bild: Apple)

Schon die Einrichtung von Carplay Ultra dauert deutlich länger als bei der Standardversion. Nutzer müssen laut Ars Technica mindestens ein bis zwei Minuten mehr Zeit einplanen und mehrere Datenschutzhinweise bestätigen. Mitarbeiter des Tech-Blogs durften Apples neue iPhone-Integration im Aston Martin eine Woche lang testen.

Grundsätzlich gute Funktionalität mit Ausnahmen

Im normalen Betrieb funktioniert CarPlay Ultra laut der Tester meist zuverlässig. Dies ist besonders wichtig, da das System nun auch Informationen im Armaturenbrett anzeigt, darunter Geschwindigkeit und Drehzahl. Wird das iPhone während der Fahrt abgeschaltet, erscheint nach einigen Sekunden wieder die reguläre Anzeige – auch im Unterhaltungssystem. Allerdings kann ein solches Abschalten dazu führen, dass eine komplette Neuverbindung erforderlich wird.

Carplay Ultra reagiert schneller als die herkömmliche Version. Beim Start gibt es kaum Verzögerungen, und das Instrumentencluster ist sofort sichtbar. Problematisch ist jedoch eine bemerkbare Latenz im Armaturenbrett, wenn der Fahrer beschleunigt oder die Drehzahl erhöht. In der nativen Benutzeroberfläche von Aston Martin tritt dieses Problem nicht auf. Ob Apple oder der Autohersteller dafür verantwortlich ist, bleibt unklar.

Zeitweiliger Komplettausfall der Anzeige

Während des einwöchigen Tests kam es einmal sogar zu einem vollständigen Ausfall der Anzeige im Armaturenbrett. Das Problem dauerte 30 Sekunden an und löste sich dann von selbst. In dieser Zeit fuhr der Tester ohne Anzeige der Geschwindigkeit – ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Die Ursache für den Ausfall konnte bislang nicht ermittelt werden.

Der zusätzliche Akku-Verbrauch für Carplay Ultra ist laut Test relativ gering, wobei die meisten Nutzer ihr iPhone während der Fahrt ohnehin aufladen dürften. Das System lässt sich auch offline betreiben.

CarPlay Ultra ist seit Mai 2025 verfügbar, bisher jedoch nur in Aston-Martin-Fahrzeugen in den USA und Kanada. Entsprechend selten sind bislang ausführlichere Erfahrungsberichte.

