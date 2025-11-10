Anzeige
Bitcoin-Wert bis 2030: Cathie Wood korrigiert ihre Prognose nach unten – das ist der Grund

Bis 2030 könnte der Bitcoin einen Wert von 1,5 US-Dollar erreichen, so sah die Prognose von Cathie Wood aus. Jetzt hat die Investorin dies revidiert. Das sind die Hintergründe.

Von Ulrike Barth
1 Min.
Cathie Wood, CEO von Ark Invest, senkt ihre Bitcoin-Prognose. (Foto: picture alliance/Rebecca Blackwell)

Starinvestorin Cathie Wood hat ihre Prognose für den Bitcoin revidiert. Rechnete die Chefin von Ark Invest bislang in ihrem optimistischen Szenario mit einem Bitcoin-Preis von 1,5 Millionen US-Dollar bis 2030, geht sie jetzt von etwa 300.000 Dollar weniger aus. Der Grund: Eine neue Klasse von Kryptowährungen gewinnt rasant an Bedeutung.

Stablecoins, also Digitalwährungen, die etwa an den US-Dollar gekoppelt sind und daher kaum im Wert schwanken, übernehmen laut der Starinvestorin zunehmend Aufgaben, die ursprünglich für Bitcoin gedacht waren. Dazu zählen vor allem die Nutzung als Zahlungsmittel und als Wertaufbewahrungsmittel.

Boom in den USA

Grund für den Stablecoin-Boom ist der Genius Act, ein neues US-Gesetz, das im Sommer erstmals verbindliche Regeln für die Ausgabe dieser Kryptowährungen eingeführt hat. Auch Unternehmen und Banken investieren stark in diesen Bereich und geben eigene Währungen aus. „Wir sehen, dass Institute in den USA sich auf neue Zahlungswege konzentrieren – mit Stablecoins als Kernbestandteil”, sagte Wood in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC.

Laut Wood wachsen Stablecoins „derzeit viel schneller, als irgendjemand erwartet hätte“. Besonders in Schwellenländern greifen immer mehr Menschen auf Stablecoins zurück, um ihre Ersparnisse vor Währungsverfall zu schützen. Der Bitcoin hingegen verliert an Attraktivität, weil die älteste Kryptowährung der Welt auch immer wieder starke Schwankungen erlebt – wie zuletzt in der vergangenen Woche.

Turbulenzen am Kryptowmarkt

Die Kryptowährung war Anfang November zum ersten Mal seit Juni unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 Dollar gefallen. Zudem lag sie auch unter der 200-Tage-Linie, einem wichtigen Indikator für längerfristige Kurstrends. Am 8. November notierte sie bei 101.917 Dollar.

Grundsätzlich bleibt Wood allerdings bei ihrer positiven Ausblick für den Bitcoin. Die Kryptowährung sei “ein globales Währungssystem, die führende Anlageklasse in einem neuen Bereich und gleichzeitig eine Technologie – alles in einem“, sagte sie.

