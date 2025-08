Star-Investorin Cathie Wood setzt weiter auf Tesla – und zwei Kryptoaktien

Cathie Wood, Gründerin von Ark Invest, gilt als Expertin für Tech-Aktien. Ihre Käufe ziehen stets Aufmerksamkeit auf sich – vor allem, wenn sie gegen den Markttrend handelt. So auch jetzt: Wood hat ihre Position beim E-Auto-Pionier Tesla weiter ausgebaut. Die Aktie war zuletzt stark gefallen.

Anzeige Anzeige

Tesla bleibt eine der größten Positionen in ihrem Ark Innovation ETF (ARKK). Im Juli erwarb sie Tesla-Aktien im Wert von über 70 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs von rund elf Prozent entspricht. Trotz schwacher Geschäftszahlen hält Wood an ihrer Überzeugung fest: Sie sieht Tesla als künftigen Marktführer bei selbstfahrenden Robotaxis. Ihr Kursziel für 2029 liegt bei ambitionierten 2600 Dollar. Schon in der Vergangenheit griff Wood bei Tesla zu, wenn der Kurs schwächelte – und realisierte Gewinne, sobald die Aktie stieg.

Woods Fokus auf Krypto

Im Juli 2025 reduzierte Wood ihr Investitionstempo deutlich. Laut einer Analyse des Handelsblatts kaufte sie im Juni noch Aktien im Wert von 550 Millionen Dollar, im Juli waren es nur noch 310 Millionen. Dennoch zeigt sich ein klarer Schwerpunkt: Neben Tesla setzt Wood verstärkt auf Kryptounternehmen.

Anzeige Anzeige

So verkaufte sie im Juli Anteile an der Kryptobörse Coinbase im Wert von über 90 Millionen Dollar, um Gewinne mitzunehmen. Doch als die Aktie nach enttäuschenden Quartalszahlen fiel, investierte sie erneut 29,8 Millionen Dollar in das Unternehmen. Zudem steckte sie im Juli rund 130 Millionen Dollar in Bitmine Immersion Technologies, ein Unternehmen, das Bitcoin-Mining betreibt und entsprechende Infrastruktur bereitstellt. Auch hier griff Wood zu, nachdem der Kurs nach einem Hype Mitte Juli gefallen war.

Bekannt ist Wood auch für ihre optimistische Bitcoin-Prognose. Eine Analyse von Ark Invest erwartet, dass der Bitcoin-Kurs bis 2030 auf bis zu 2,4 Millionen Dollar steigen könnte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Was ihr zu aktiven ETFs wissen müsst

4 Bilder ansehen Was ihr über aktive ETF wissen müsst Quelle: K. Unshu / Shutterstock

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Tesla