Cawa Younosi: Gehört Politische Bildung zu den Aufgaben eines Arbeitgebers?

Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und anderen Teilen der Welt erstarken autoritäre Parteien und Politiker. Demokratinnen und Demokraten überlegen sich indes, wie sie die Menschen, die diese radikalen Strömungen befürworten, wieder für sich gewinnen können. Cawa Younosi ist Geschäftsführer der Charta der Vielfalt und sieht auch deutsche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Pflicht, demokratische Werte zu stärken.